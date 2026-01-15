Ошибки, баги, вопросы - страница 3661
Почему плохая? Разве override не достаточно, чтобы понять что метод виртуальный (и перегруженный)?
override позволяет понять, что это виртуальный метод. Но два нюанса.
Чтобы понять, что он виртуальный, не достаточно.
Если вы укажите override для не виртуального метода, то вы получите ошибку компиляции. Если нет ошибки компиляции и есть override - метод гарантировано виртуальный.
(и перегруженный)
Если вы укажите override для не виртуального метода, то вы получите ошибку компиляции
Не "перегруженный", "переопределённый".
Исправил опечатку, спасибо.
Нет
Докажите примером, пожалуйста
Думаю, это дело привычки и договоренностей в команде (моя команда состоит из меня одного, я сам с собой договариваюсь).
Докажите примером, пожалуйста
Это два личных предпочтения, и надеяться, что язык их удовлетворит, не стоит. Вы свободны использовать то, что считаете нужным.
Тема C++ для справки .
Всех приветствую. Такая проблема.
Есть индикатор, который в функции int OnInit() запрашивает число баров по текущему символу:
Потом запрашиваются бары, и по ним строится индикатор.
Проблема:
При запуске индикатора - всё проходит нормально. Однако, если закрыть терминал, и перезапустить его (индикатор остался на графике), то функция запроса баров SeriesInfoInteger() в функции OnInit() возвращает false, а запрос GetLastError() возвращает код 4401 (ERR_HISTORY_NOT_FOUND).
То есть, получается, что при перезапуске терминала - история баров в момент инициализации индикатора ещё не готова?
Кто-нибудь с таким сталкивался? Что я делаю не так? Вроде раньше у меня подобного никогда не было...
Интересно, что в МТ4 тот же код работает нормально, и при перезапуске терминала - функция возвращает верный ответ, и дальше индикатор работает корректно. Как в МТ5 убедиться внутри функции OnInit, что бары таймсерии есть, и узнать, сколько их? (Так, чтобы при перезапуске терминала - всё возвращалось правильно)