Ошибки, баги, вопросы - страница 3658
Попробуйте использовать окно открытия нового счета, а не подключения счета. В окне нового счета выполните поиск брокерской компании, поиск вернет актуальные брокерские прокси, выберите строку с именем правильной компании, в открывшемся окне выберите третий радиобаттон, из выпадающего списка нужный сервер и впишите аккаунт и пароль.
В идеале можно было бы удалить компанию и добавить заново, но на маке нет кнокпи Del)
Сетевых ограничений из сети терминала не может быть? Проверьте подключение через VPN или через другого оператора.
Странная ситуация. Что можно ещё попробовать?
Попробуйте провести начальную установу "с верху". Ничего не удаляя.
PS Важные файлы сохраните отдельно. Нажмите Ctrl-Shift-D, папка MQL5.
В ней хранятся Эксперты, Индикаторы, Скрипты, в папке Include подключаемые файлы. Сохраните свои файлы.
Рекомендую попробовать подложить с другого, работающего, MT5 файл config/servers.dat
Спасибо. Не совсем вас понял. Можно чуть подробнее, пожалуйста
Столкнулся с таким: при установке MT5 от MQ - не может найти сервер моего брокера, крутится и не может подключиться.
Если подложить ему файл config/servers.dat из MT5 от брокера, нормально подключается.
При обновлении иногда он может заменять этот файл своим.
Как я понимаю, именно там содержится информация о брокерах/дилерах и их серверах, или ссылки на неё.
Вроде всё работает…
А из других папок меняет, что ли?
Писал как то индикатор для макбучника, у него вообще нигде нельзя было выбрать цвета.
Я попытался уговорить его купить нормальный ноут вместо игрушки, но чел зажал деньги, и пришлось мне переделывать индикатор :)
типа так:
вообще в любом индикаторе не меняется цвет линий меняется только тип и толщина линии
Я подтверждаю ошибку.
У моего знакомого в прошлом году она уже была. Выбрать какой либо цвет не получается по сей день.
Возможно причина в использовании не актуальной версии вайна или как в маке называется прокладка для оконных приложений.
позавчера на этом же программном обеспечении всё работало
Вы имеете в виду установку поверх уже существующего? Так пробовал - результат прежний, к сожалению
Попробуйте удалить и установить заного.
После сохранения нужных файлов, для удаления:
Вариант1:
Запустить программу
C:\Program Files\MetaTrader 5\ uninstall.exe
Вариант2:
Пуск – Панель управления – «Программы и компоненты» или « Удаление программы» ( где Программы) - Затем выбираете в списке программу для удаления.
После удаления сделайте перезагрузку.
демо не даёт создать (не активны чек-боксы), а при вводе логина и пароля ситуация так же не меняется - загрузка и ничего не происходит. Нет коннекта.
Радиокнопки недоступны, потому что сервер не вернул параметры для создания счета, не вернул он их, потому что нет коннекта, а коннекта нет, потому что терминал не знает, куда коннектится, или сервер недоступен из сети терминала(