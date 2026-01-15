Ошибки, баги, вопросы - страница 3659

Почему-то не скрываются кастомные индикаторы в журнале при инициализации бота, если делать как в учебнике (в конце статьи: https://www.mql5.com/ru/book/automation/tester/tester_example_ea ) :


Этот пример сейчас актуален?

Для обобщения и закрепления знаний о возможностях тестера рассмотрим поэтапно большой пример эксперта, в котором сведем воедино: использование...
 

Доброго дня.

Вопрос про вкладку - "Отчеты".До некоторого момента всё показывалось нормально, а с некоторых пор:


Есть ли какой-нибудь способ настроить цвета (в данном случае: фон на графике)?

 
Sergey El #:

Радиокнопки недоступны, потому что сервер не вернул параметры для создания счета, не вернул он их, потому что нет коннекта, а коннекта нет, потому что терминал не знает, куда коннектится, или сервер недоступен из сети терминала(

Добрый день! 

Попробовал всё удалить и переустановить.
Но при установке заново всё появляется как и прежде - те же счета и невозможность открыть новый счёт даже демо.
Только к текущему подключиться.
Уже ума не приложу что делать🤦🏻
 

Почти месяц агенты ничего не зарабатывают. В чём проблема?

Агенты активны:


 
Может, предложение превышает спрос?

Если посмотреть график, отражающий произведённый объём работ с начала работы сети, то можно увидеть плавный прирост, что говорит о стабильном числе работ.

Стабильное число работ говорит о том, что нет прироста пользователей сети, превышающих отток пользователей.

Между тем на графике ниже можно видеть динамику роста производительности процессоров за последние годы (источник).

Это говорит о том, что для обеспечения потребностей потребителей сети требуется меньшее число компьютеров от года к году, а значит и работы для каждого поставщика вычислительных ресурсов становится меньше.

Конечно, тут нет информации о сложности вычислений, может нагрузка на агенты существенно растёт - идеальным графиком был бы показатель среднего дохода на одного агента в зависимости от его PR в ценах на сегодня. Маркетинг делает своё дело - сеть готова к продажам и это похвально для MQ.

Думаю, что с ростом популярности МО(ИИ), интерес к сети будет падать, так как простому пользователю (потребителю с маркета) она будет не нужна. Для обучение моделей лучше подходит GPU, особенно по совокупным затратам. Если сеть сможет дать доступ к видеокартам, сделает коннектор через питон, и привлечёт разработчиков с других ЯП, то есть шанс дать вторую жизнь задумке.

Я же, как пользователь, хотел бы более честного ценообразования, что бы я мог продать ресурсы, когда они мне не нужны и воспользоваться ими через клауд, когда они необходимы, с потерей в деньгах 10%-15% , но с экономией времени. Такая сделка была бы честной, и востребованной другими пользователями, популяризировала бы платформу. Не обязательно же на всём зарабатывать, главное не уходить в минус и относится к сети, как к саморекламе, - пожелание MQ.

подскажите как в МТ5 настроить скрол колесом на масштабирование графика а не на прокрутку
 
igor_121982 #:
подскажите как в МТ5 настроить скрол колесом на масштабирование графика а не на прокрутку

CTRL+КОЛЕСО

 
Aliaksandr Yemialyanau #:

Почти месяц агенты ничего не зарабатывают. В чём проблема?

Агенты активны:


У меня работают:


 
Putnik #:

У меня работают:


путник какой у тебя PR на проце ?
 
ruslan #:
путник какой у тебя PR на проце ?

AMD Ryzen 9 7950X

