Просьба в Тестере стратегий при двойном щелчке ЛКМ (и в контекстном меню по ПКМ):

  • на графике баланса по линии баланса или эквити (точке-открывающей сделке) или
  • на графике символа по сделке (графическая стрелка) или позиции (пунктир) 

сделать автоматический:

  • переход на вкладку "Бэктест",
  • переключение в режим сделок,
  • позиционирование на кликнутой открывающей позицию сделке,
  • позиционирование центра графика символа на этой сделке (при переходе с графика баланса) или выделение точки на графике баланса (если произведен переход по ПКМ на сделке с графика символа).
В данный момент очень неудобно искать анализируемые позиции вручную для детального анализа графика баланса.
 

Хотел обратить внимание разработчиков на работу компилятора версии 5320. При работе ранее созданных советников скомпелированых версией 5320 возникают ошибки как при работе в тестере, так и при работе в реальном времени. Опробовал разные версии советника и на разных машинах. Ниже привожу скриншоты для самой простой версии с ручным блоком принятия торговых решений.

При этом, версия скомпелированная для отладки работает, однако выдаёт многочисленные и бессистемные (меняющиеся от прогона к прогону) ошибки вида:

 

На том же наборе данных, на котором те же советники, но скомпелированные в предыдущими версиями компилятора работают без сбоев.

Ранее сталкивался с подобной ситуацией при релизе очередной версии и тогда ситуация была устранена в течении одного дня с выходом обновления.

Прилагаю две версии советника в наиболее простом варианте – для ручной торговли и файл настроек. Версия 5320 представлена с Cloud Protector’ом и без, старая версия с Cloud Protector’ом. Готов предоставить весь необходимый код.

 
все вопросы очевидно авторам Adagio, что бы это слово не значило.

без сорцов (и их понимания на уровне их-же разработчика) с одними ex5 никто ничего не скажет

PS/ "скомпИлированных" пишется через "И". Не знаю как там в ваших весях, а у нас даже браузер подсвечивает как ошибку. 

 
Maxim Kuznetsov #:

все вопросы очевидно авторам Adagio, что бы это слово не значило.

без сорцов (и их понимания на уровне их-же разработчика) с одними ex5 никто ничего не скажет

PS/ "скомпИлированных" пишется через "И". Не знаю как там в ваших весях, а у нас даже браузер подсвечивает как ошибку. 

Автор я, код могу приложить, но он достаточно объемный. Я так понимаю, что общаюсь с одним из разработчиков и хотел бы услышать совет как можно локализовать проблему, с учётом того, что в отладчике она не проявляется.
 
Andrey Kotrin #:
Автор я, код могу приложить, но он достаточно объемный. Я так понимаю, что общаюсь с одним из разработчиков и хотел бы услышать совет как можно локализовать проблему, с учётом того, что в отладчике она не проявляется.

приложите исходники..кому надо или интересно и есть вагон времени - посмотрят что там не так

или если жестокий копирайт и публичность невозможна - тут бывают сотрудники MQ, отправьте исходники и тесты им. 

 
Andrey Kotrin #:
как можно локализовать проблему

побольше печатайте.

Не просто Print/PrintFormat а в отдельный файл, перекрываемый на каждую дозапись. 

Вы примерно можете лоцировать момент выдавший последнюю разумную запись "Funds have been reserved",

В последовательности исполнения, ошибка может быть как ДО стек-трейса, так и ПОСЛЕ него (это непоборимая особенность устройства журнала, журнал MT это не лог-файл в привычном смысле).

Но ошибка более-менее в окрестностях. Вставляйте принты, сужайте область поиска

PS/ после Access Violation, Stack Overflow терминал точно надо перезапускать. Если это произошло при отладке, то редактор тоже. (их вообще лучше оба два перезапускать в любом случае)
Разработчики конечно приложили титанические усилия чтобы довести сведения об ошибке, но система уже упахана.

 

В кодобазе теперь запрещено использовать DLL?


 
fxsaber #:

В кодобазе теперь запрещено использовать DLL?


А разве было когда-то разрешено?
 
Alexey Viktorov #:
А разве было когда-то разрешено?
Всегда.
 
fxsaber #:
Всегда.
А можно ссылку на код с использованием пользовательской dll
