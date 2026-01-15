Ошибки, баги, вопросы - страница 3671
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просьба в Тестере стратегий при двойном щелчке ЛКМ (и в контекстном меню по ПКМ):
сделать автоматический:
Хотел обратить внимание разработчиков на работу компилятора версии 5320. При работе ранее созданных советников скомпелированых версией 5320 возникают ошибки как при работе в тестере, так и при работе в реальном времени. Опробовал разные версии советника и на разных машинах. Ниже привожу скриншоты для самой простой версии с ручным блоком принятия торговых решений.
При этом, версия скомпелированная для отладки работает, однако выдаёт многочисленные и бессистемные (меняющиеся от прогона к прогону) ошибки вида:
На том же наборе данных, на котором те же советники, но скомпелированные в предыдущими версиями компилятора работают без сбоев.
Ранее сталкивался с подобной ситуацией при релизе очередной версии и тогда ситуация была устранена в течении одного дня с выходом обновления.
Прилагаю две версии советника в наиболее простом варианте – для ручной торговли и файл настроек. Версия 5320 представлена с Cloud Protector’ом и без, старая версия с Cloud Protector’ом. Готов предоставить весь необходимый код.
Хотел обратить внимание разработчиков на работу компилятора версии 5320. При работе ранее созданных советников скомпелированых версией 5320 возникают ошибки как при работе в тестере, так и при работе в реальном времени. Опробовал разные версии советника и на разных машинах. Ниже привожу скриншоты для самой простой версии с ручным блоком принятия торговых решений.
При этом, версия скомпелированная для отладки работает, однако выдаёт многочисленные и бессистемные (меняющиеся от прогона к прогону) ошибки вида:
На том же наборе данных, на котором те же советники, но скомпелированные в предыдущими версиями компилятора работают без сбоев.
Ранее сталкивался с подобной ситуацией при релизе очередной версии и тогда ситуация была устранена в течении одного дня с выходом обновления.
Прилагаю две версии советника в наиболее простом варианте – для ручной торговли и файл настроек. Версия 5320 представлена с Cloud Protector’ом и без, старая версия с Cloud Protector’ом. Готов предоставить весь необходимый код.
все вопросы очевидно авторам Adagio, что бы это слово не значило.
без сорцов (и их понимания на уровне их-же разработчика) с одними ex5 никто ничего не скажет
PS/ "скомпИлированных" пишется через "И". Не знаю как там в ваших весях, а у нас даже браузер подсвечивает как ошибку.
все вопросы очевидно авторам Adagio, что бы это слово не значило.
без сорцов (и их понимания на уровне их-же разработчика) с одними ex5 никто ничего не скажет
PS/ "скомпИлированных" пишется через "И". Не знаю как там в ваших весях, а у нас даже браузер подсвечивает как ошибку.
Автор я, код могу приложить, но он достаточно объемный. Я так понимаю, что общаюсь с одним из разработчиков и хотел бы услышать совет как можно локализовать проблему, с учётом того, что в отладчике она не проявляется.
приложите исходники..кому надо или интересно и есть вагон времени - посмотрят что там не так
или если жестокий копирайт и публичность невозможна - тут бывают сотрудники MQ, отправьте исходники и тесты им.
как можно локализовать проблему
побольше печатайте.
Не просто Print/PrintFormat а в отдельный файл, перекрываемый на каждую дозапись.
Вы примерно можете лоцировать момент выдавший последнюю разумную запись "Funds have been reserved",
В последовательности исполнения, ошибка может быть как ДО стек-трейса, так и ПОСЛЕ него (это непоборимая особенность устройства журнала, журнал MT это не лог-файл в привычном смысле).
Но ошибка более-менее в окрестностях. Вставляйте принты, сужайте область поиска
PS/ после Access Violation, Stack Overflow терминал точно надо перезапускать. Если это произошло при отладке, то редактор тоже. (их вообще лучше оба два перезапускать в любом случае)
Разработчики конечно приложили титанические усилия чтобы довести сведения об ошибке, но система уже упахана.
В кодобазе теперь запрещено использовать DLL?
В кодобазе теперь запрещено использовать DLL?
А разве было когда-то разрешено?
Всегда.