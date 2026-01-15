Ошибки, баги, вопросы - страница 3636

Sergey Gridnev #:
Почитайте другие учебники по кодингу, там тоже не редкость такой приём.

Это не прием, а распространенные ошибки. К сожалению, язык деградирует.

 
Sergey Gridnev #:
А где тут "просьба" или "обратная связь"?
Здесь явно обвинение в некомпетентности. На это указывает ваш "facepalm".

"что есть - не вижу, чего нет - вижу".

пж - сокращённое пожалуйста, указывает на то что это просьба. 

"facepalm" - это эмоция, только буквами а не смайликом. Эмоция от, как вы назвали, "приема" в технической литературе.

Я, на что хотел, внимание обратил, бесконечно строчить некогда, по этому : (описываю свои действия)  Мы БерЕм и Мы Нам Нас больше не отвечаЕм по этому поводу тк Нам некогда.
 

Здравствуйте, прошу закрыть заявку, которая вроде-как закрыта, но не закрыта, и бот из-за нее не дает создать новую. А при попытке закрыть ее выдает ошибку.

Начата:  2020.03.02 18:29 , #2613173



 

В КодоБазе сейчас для всех переведенных версий своих работ автор может ставить себе оценку.

Так не должно быть. Просьба исправить.

 

в Desktop MT5 масштабирование графика с помощью touch-screen/pad инвертировано:

  • раздвигаем пальцы - график сжимается;
  • сводим пальцы - график расширяется.

Противоестественно, имхо.

Ctrl+mouse_roller масштабирование так же инвертировано по сравнению с браузерами и офисными приложениями.


PS: А в целом, вы молодцы, парни. Так держать.

 
Android MT5.
Вкладка "История" при выходе и возвращении на нее показывает при фильтре "Сегодня" часть позиций со вчера. Если перевыбрать фильтр "Сегодня", история становится нормальной.
Может с таймзонами по умолчанию что-то намудрено?
 
В этой же вкладке "История" настроенная "Сортировка" позиций (к примеру, по убыванию времени закрытий) не сохраняется при выходе и возвращении во вкладку.
 

Android MT5.

При торговле в один клик, если удвоить лот позиции и закрыть всю позу, следующее открытие позиции по умолчанию будет по этому удвоенному лоту.

Это не есть хорошо, т.к. трейдер обычно работает одинаковым лотом до тех пор пока не решит перейти на следующий уровень и авторизует изменение размера лота входа.

 
Скажите кто может , для чего страница на которой индикаторы,  обновляется ? На первой странице сегодня одни индикаторы , и завтра другие . Всего примерно 140 страниц , зачем мешать кашу ? Я просмотрел 25 страниц ,остановился на 26 , а завтра на 26 уже другие индикаторы .Зачем мешать всю эту кашу ,и  сбивать с толку ?
 
Аргентум #:
Это ротация продуктов. Иначе, те, что не в начале, так всегда и будут оставаться где-то там, не на витрине.

