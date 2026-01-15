Ошибки, баги, вопросы - страница 3636
Почитайте другие учебники по кодингу, там тоже не редкость такой приём.
Это не прием, а распространенные ошибки. К сожалению, язык деградирует.
А где тут "просьба" или "обратная связь"?
"что есть - не вижу, чего нет - вижу".
пж - сокращённое пожалуйста, указывает на то что это просьба.
"facepalm" - это эмоция, только буквами а не смайликом. Эмоция от, как вы назвали, "приема" в технической литературе.Я, на что хотел, внимание обратил, бесконечно строчить некогда, по этому : (описываю свои действия) Мы БерЕм и Мы Нам Нас больше не отвечаЕм по этому поводу тк Нам некогда.
Здравствуйте, прошу закрыть заявку, которая вроде-как закрыта, но не закрыта, и бот из-за нее не дает создать новую. А при попытке закрыть ее выдает ошибку.
Начата: 2020.03.02 18:29 , #2613173
В КодоБазе сейчас для всех переведенных версий своих работ автор может ставить себе оценку.
Так не должно быть. Просьба исправить.
в Desktop MT5 масштабирование графика с помощью touch-screen/pad инвертировано:
Противоестественно, имхо.
Ctrl+mouse_roller масштабирование так же инвертировано по сравнению с браузерами и офисными приложениями.
PS: А в целом, вы молодцы, парни. Так держать.
Android MT5.
При торговле в один клик, если удвоить лот позиции и закрыть всю позу, следующее открытие позиции по умолчанию будет по этому удвоенному лоту.
Это не есть хорошо, т.к. трейдер обычно работает одинаковым лотом до тех пор пока не решит перейти на следующий уровень и авторизует изменение размера лота входа.
Скажите кто может , для чего страница на которой индикаторы, обновляется ? На первой странице сегодня одни индикаторы , и завтра другие . Всего примерно 140 страниц , зачем мешать кашу ? Я просмотрел 25 страниц ,остановился на 26 , а завтра на 26 уже другие индикаторы .Зачем мешать всю эту кашу ,и сбивать с толку ?
Это ротация продуктов. Иначе, те, что не в начале, так всегда и будут оставаться где-то там, не на витрине.