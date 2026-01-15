Ошибки, баги, вопросы - страница 3660

override виртуального метода без прописывания virtual - это нормально? 
class A
{
public:  
  virtual void f() {}
};

class B : public A
{
public:
  /* virtual */void f() override {} // virtual не прописан - нормально?
};
 
Смотрите этот пост и 2 предыдущих

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3307#comment_45894972

 
Спасибо, прочел. Но так и не понял, почему отсутствие virtual разрешается.

 
«f» уже является виртуальным из базового класса.

 
Igor Zakharev #:
Всем привет. Такой вопрос есть. Кто-нибудь пытался синхронизировать время из Market Watch с таймером советника, что бы секунды ровно шли? Актуально для панелей например.

А в теории это разве возможно? Как я понял, время от сервера транслируется вместе с котировкой, а значит есть транзакционные задержки, которые нестабильны.

 
Метод попадает в таблицу виртуальных функций при первом объявлении его с ключевым словом virtual. Далее метод остается виртуальным не зависимо от того, указываете ли вы virtual в производных классах. Вы не можете "убрать" метод из таблицы виртуальных функций, вы лишь можете запретить дальнейшее переопределение с попощью final.

После того обсуждения я никогда не указываю virtual при переопределении метода, но я всегда обязательно указываю override. Прошло больше 2х лет, как я перестал указывать virtual для методов, которые уже виртуальные из базового класса.

 
Непонятно, для чего дается такая вольность для написания virtual. Чтение кода не позволяет сразу понять, если бы не было использовано override.

 
Для меня это плохая практика при чтении кода.

 
Почему плохая? Разве override не достаточно, чтобы понять что метод виртуальный (и перегруженный переопределенный)? 

[edit] Если принять за правило обязательно указывать override, то я нахожу это очень удобным.
