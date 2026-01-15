Ошибки, баги, вопросы - страница 3667
Здравствуйте. Позавчера с 22:23 GMT все web-запросы от моего советника на VPS возвращают ошибки 404/405/коды веб-страниц вместо JSON-ответов с торговых серверов Бинанса. Вы ведете какие-то работы? Это временная проблема?
Код запроса:
Те же самые запросы с домашнего компьютера проходят успешно.
Запросы на другой endpoint Бинанса (https://data-api.binance.vision/api/v3/ticker/price) с VPS проходят успешно.
На стороне Бинанса все чисто. Тех. поддержка говорит обращайтесь к провайдеру VPS, дело может быть в настройках DNS или фаервола.
могли во временный бан попасть.
у всех криптобирж, превышение частоты запросов API ведёт к временному бану
Тоже думал об этом, но не было возврата кода "превышение частоты запросов" и не было ответа от тех.поддержки биржи про бан этого IP.
их (кодов возврата и ответов ТП) может и не быть. Вам ещё повезло что 404. Я сталкивался что получал 200, Content-type application/json, а в body html с текстовкой CloudFlare
тех.поддержка будет в курсе бана только если он выставлен непосредственно сервером, длительный или перманентный. Если авто-бан заработан на уровне прокси, спам-защиты,облаков и подобий CloudFlare то увы и ах. Линия тех.поддержки которая с вами общается почти гарантированно не в курсе, только более высокая администрация и то не всегда
PS/ 404/405 могут ещё получаться от ошибок DNS. Записи нейм-сервера не обновились и попадаете не в ту ноду и вообще мимо всего
ещё довесок : кода "превышение частоты запросов" тоже может и не быть. Многие биржи в ответных заголовках http указывают остаток лимита. Вот за ним надо следить, если выскочить за лимит то в бан можно угодить без лишних кодов.
https://www.metatrader5.com/ru/hedge-funds
Менеджемент -> Менеджмент 👌
Сегодня утром в течение часа та же история повторилась на Байбите. А затем так же внезапно исчезла. Маловероятно, что в одни и те же дни прилетел бан по 2 разным биржам, на которых до этого тот же советник без проблем работал полгода.
Вот что пишут в доках Бинанса. Забаненный IP должен получать в ответ код 418, но его нет:
Repeatedly violating rate limits and/or failing to back off after receiving 429s will result in an automated IP ban (HTTP status 418).
IP bans are tracked and scale in duration for repeat offenders, from 2 minutes to 3 days.
A Retry-After header is sent with a 418 or 429 responses and will give the number of seconds required to wait, in the case of a 429, to prevent a ban, or, in the case of a 418, until the ban is over
https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs/rest-api/limits
конечно я бы не стал доверять всему что пишут :-) хотя-бы местный сайт посмотри..
добавьте имя и IP энд-пойнта в windows/system32/drivers/etc/hosts чтобы точно исключить приблуды DNS
(вообще рекомендуемая опция "боевых" советников, плюс - имя разрешается быстрее и соотв.коннект быстрый, минус - придётся самому следить за обновлениями)
Маловероятно, что в одни и те же дни прилетел бан по 2 разным биржам
вот это как раз вероятнее всего :-) человеку привычно "искать чужую соломинку", но к сожалению и с огромной вероятностью, ошибка где-то на вашей стороне;
добавьте имя и IP энд-пойнта в windows/system32/drivers/etc/hosts
Я бы с удовольствием, но это же Metatrader VPS :))) Я там только графики в терминале контролирую...
Вчера в 20:49 GMT после серии перезапусков метаквотовский VPS так и не вернул советники на чарты, обрубив управление позициями на всю ночь.
Сегодня с утра все запросы на Байбит возвращает 404 (для забаненных IP у них есть специальные коды).
Сервис деск торжественно молчит, потому что, наверное, это не относится к финансовым операциям...
Видимо, пора прощаться? 2 года подписки прошли (почти) без единой проблемы, но это реально перебор.