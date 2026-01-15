Ошибки, баги, вопросы - страница 3273

Aleksei Skrypnev #:

С чем может быть связано такое поведение?

Агент может быть ещё занят, такой эффект возникает при остановки прохода в момент инициализации. Возможно, что не корректно завершается его работа при деинициализации, отправке фрейма. Попробуйте на примитивном стандартном советнике воспроизвести ситуацию, если там всё нормально, то дело может быть в коде с большой вероятностью. Ещё, как вариант, проблемы с накопителем.

Да, и посмотрите логи именно агентов.
 

Дополню. Что из окна списка результатов оптимизации - правая кнопка- "запустить одиночную оптимизацию", так же не стартует.

На вкладке агенты- по 2 локальным агентам пишет статус - Ready .

Советники без разницы какие. Виснет на всех.

Через IDE MQL5 попробовал делать компиляцию +запуск- так же не запускает тестер.

Поотключал все работающие и фоновые программы и все настройки и вкладки в МТ5- результат не поменялся. По накопителю думал об этом, но вроде и на других накопителях была тоже проблема. На всякий случай проверю на новой  МТ5 версии

По логам агентов понять ничего не получается так как скорее всего туда ничего не пишет.

        0       19:51:08.393    Tester  342 Mb memory used including 3 Mb of history data, 128 Mb of tick data

CS      0       19:51:08.393    Tester  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20221223.log" written

CS      0       19:51:08.400            test Experts\Level=3-евробакс30м.ex5 on EURUSD,M30 thread finished

CS      0       19:51:08.636    127.0.0.1       prepare for shutdown

CS      0       19:51:10.917    127.0.0.1       login (build 3553)

CS      0       19:56:38.879    Server  MetaTester 5 stopped
В этот раз не понял что значит - 
prepare for shutdown


 
Вот этот лог покажите  
C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20221223.log

Ещё проверьте, валюту депозита - есть ли чарты для его расчета.

 

Добрый день!

Помогите решить проблему. 

В свеже установленном MT4 на вкладке "Сигналы" не отображаются эти самые сигналы, вкладка пустая. Что нужно сделать, чтобы сигналы появились?


Исходные данные: MT4 build 1369, Windows Server 2019 (на Windows 10 такая же история)

 
Привет. При регистрации была допущена ошибка в написании фамилии. Подскажите как  исправить ошибку? Спасибо.
 
Pavel Dumyk #:
Привет. При регистрации была допущена ошибка в написании фамилии. Подскажите как  исправить ошибку? Спасибо.

Нажмите тут


в самом низу страницы. Дальше всё интуитивно понятно. Дойдёте до описания проблемы и там напишите проблему с просьбой исправить.

 
последние несколько дней как пытаешься зайти в личные сообщения выдаёт такую ошибку:



потом спустя какое-то время получается прочитать сообщения
 

Всем привет! Я обнаружил некорректную работу функции iBarShift(). Видимо она не воспринимает _Symbol  с суффиксом. Напр. у ДЦ RannFX символы крипты имеют вид XXX.fut. iBarShift() выдаёт "-1" с любого ТФ.

NULL тоже не помогает. На печать _Symbol выводится тоже с суффиксом. В других функциях, требующих _Symbol, напр. Bars(), CopyHigh() , CopyLow() ошибок не замечено.

У ДЦ без суффиксов iBarShift() работает корректно.

 
Good Beer #:

у ДЦ RannFX символы крипты имеют вид XXX.fut. iBarShift() выдаёт "-1" с любого ТФ.

void OnStart()
{
  Print(iBarShift(_Symbol, PERIOD_CURRENT, TimeCurrent()));
  Print(iBarShift(_Symbol, PERIOD_CURRENT, TimeCurrent() - 24 * 3600));
}


2023.01.05 14:06:10.235 Test5-3 (BTCUSDT.fut,M1)        0
2023.01.05 14:06:10.235 Test5-3 (BTCUSDT.fut,M1)        1440
 
И правда. Я поленился, конечно сделать скрипт ,но ваш работает. Я заменял в нём 
PERIOD_CURRENT и "TimeCurrent()

на явные значения старших ТФ, но он всё равно работает. А индикаторы у меня по-прежнему выдают ошибки. Что может быть не так? Вот, смотрите:

int startNum = iBarShift(NULL,tf_period,time[i]);
                  if(startNum==-1)Print("Ошибка поиска бара на СТФ, ",TimeToString(time[i]));

где tf_period=PERIOD_D1. Результат:

result

Время пишется правильно, на других котировках всё работает. Пока у меня нет идей. Я сделал ошибку в слове из 3-х букв?

