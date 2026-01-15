Ошибки, баги, вопросы - страница 3273
С чем может быть связано такое поведение?
Агент может быть ещё занят, такой эффект возникает при остановки прохода в момент инициализации. Возможно, что не корректно завершается его работа при деинициализации, отправке фрейма. Попробуйте на примитивном стандартном советнике воспроизвести ситуацию, если там всё нормально, то дело может быть в коде с большой вероятностью. Ещё, как вариант, проблемы с накопителем.Да, и посмотрите логи именно агентов.
Дополню. Что из окна списка результатов оптимизации - правая кнопка- "запустить одиночную оптимизацию", так же не стартует.
На вкладке агенты- по 2 локальным агентам пишет статус - Ready .
Советники без разницы какие. Виснет на всех.
Через IDE MQL5 попробовал делать компиляцию +запуск- так же не запускает тестер.
Поотключал все работающие и фоновые программы и все настройки и вкладки в МТ5- результат не поменялся. По накопителю думал об этом, но вроде и на других накопителях была тоже проблема. На всякий случай проверю на новой МТ5 версии
По логам агентов понять ничего не получается так как скорее всего туда ничего не пишет.
В этот раз не понял что значит -
prepare for shutdown
Ещё проверьте, валюту депозита - есть ли чарты для его расчета.
Добрый день!
Помогите решить проблему.
В свеже установленном MT4 на вкладке "Сигналы" не отображаются эти самые сигналы, вкладка пустая. Что нужно сделать, чтобы сигналы появились?
Исходные данные: MT4 build 1369, Windows Server 2019 (на Windows 10 такая же история)
Привет. При регистрации была допущена ошибка в написании фамилии. Подскажите как исправить ошибку? Спасибо.
Нажмите тут
в самом низу страницы. Дальше всё интуитивно понятно. Дойдёте до описания проблемы и там напишите проблему с просьбой исправить.
Всем привет! Я обнаружил некорректную работу функции iBarShift(). Видимо она не воспринимает _Symbol с суффиксом. Напр. у ДЦ RannFX символы крипты имеют вид XXX.fut. iBarShift() выдаёт "-1" с любого ТФ.
NULL тоже не помогает. На печать _Symbol выводится тоже с суффиксом. В других функциях, требующих _Symbol, напр. Bars(), CopyHigh() , CopyLow() ошибок не замечено.
У ДЦ без суффиксов iBarShift() работает корректно.
у ДЦ RannFX символы крипты имеют вид XXX.fut. iBarShift() выдаёт "-1" с любого ТФ.
на явные значения старших ТФ, но он всё равно работает. А индикаторы у меня по-прежнему выдают ошибки. Что может быть не так? Вот, смотрите:
где tf_period=PERIOD_D1. Результат:
Время пишется правильно, на других котировках всё работает. Пока у меня нет идей. Я сделал ошибку в слове из 3-х букв?