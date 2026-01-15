Ошибки, баги, вопросы - страница 3267

Artyom Trishkin #:


Но после этого всего каждый раз поднимать номер версии - тоже не дело.

Я сейчас проверил. Менять номер версии не обязательно. Достаточно войти в «правку», обновить страницу, сохранить и после этого запустить тест.

 
Alexey Viktorov #:

Я сейчас проверил. Менять номер версии не обязательно. Достаточно войти в «правку», обновить страницу, сохранить и после этого запустить тест.

Нет, у меня так не получается - сразу выдаёт сообщение, что тест не пройден и датирует его самым первым числом, когда была получена ошибка. После смены версии валидация пошла, но связи с сервером нету

 
Artyom Trishkin #:

Нет, у меня так не получается - сразу выдаёт сообщение, что тест не пройден и датирует его самым первым числом, когда была получена ошибка. После смены версии валидация пошла, но связи с сервером нету

После обновления страницы надо надавить зелёную кнопку «Сохранить». Ну в общем это не очень важно, ведь валидация всё равно не проходит.

 

Не работает валидатор,у меня такая же ошибка!Терминал MT5

1

 
Natalyia Nikitina #:

Не работает валидатор,у меня такая же ошибка!Терминал MT5


Все выходные не работает для мт5. И до сих пор(

Мт4 проходит нормально валидацию.

 
Валидатор для МТ5 заработал только что.
 

не ошибка, но непонятный момент.

может ли продавец маркета использовать в своих продуктах купленную у другого продавца в маркете библиотеку? наверное можно включить библиотеку в продукт, не вызовет ли это коллизий с лицензиями двух продуктов у покупателей?

 
Andrey Dik #:

не ошибка, но непонятный момент.

может ли продавец маркета использовать в своих продуктах купленную у другого продавца в маркете библиотеку? наверное можно включить библиотеку в продукт, не вызовет ли это коллизий с лицензиями двух продуктов у покупателей?

Чимто логически, если библиотека продаётся в маркете, то она откомпилирована и соответственно должна присутствовать на компе на котором будет работать советник обращающийся к этой библиотеке. А там соответственные ограничения. Наверное нет…

 
Alexey Viktorov #:

Чимто логически, если библиотека продаётся в маркете, то она откомпилирована и соответственно должна присутствовать на компе на котором будет работать советник обращающийся к этой библиотеке. А там соответственные ограничения. Наверное нет…

нет, речь о другом.

ситуация:

1. продавец выложил в маркет библиотеку платную

2. продавец выложил советник с включенный в советник как ресурс библиотеку продавца 1.

3. покупатель, который купил советник продавца 2.

вопрос заключается в следующем, возникнут ли проблемы у покупателя советника, ведь библиотеку он не покупал, а только советник.

надеюсь что проблем у покупателя не возникнет, но ответ могут дать только либо продавцы которые это попробовали либо разработчики.

 
Andrey Dik #:

нет, речь о другом.

ситуация:

1. продавец выложил в маркет библиотеку платную

2. продавец выложил советник с включенный в советник как ресурс библиотеку продавца 1.

3. покупатель, который купил советник продавца 2.

вопрос заключается в следующем, возникнут ли проблемы у покупателя советника, ведь библиотеку он не покупал, а только советник.

надеюсь что проблем у покупателя не возникнет, но ответ могут дать только либо продавцы которые это попробовали либо разработчики.

Изначально не говорилось о подключении ресурсом. 

Ну можно взять бесплатную библиотеку и с ней проверить. Ведь не в деньгах ограничение в маркете. Сделать сов на одном компе, запустить на другом.

