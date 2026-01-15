Ошибки, баги, вопросы - страница 3271
Последнее время от билда к билду разные результаты в тестере стратегий. Кроме этого почему-то не хочет тестироваться NZD ни в каких сочетаниях, с другими инструментами такой проблемы нет. Просто не открывает сделки, и все, Но перед этим тестер при подготовке истории и тиков (синхронизации и т.д.) над этим инструментом подолгу зависает. Например для теста использовались пары: NZDUSD, NZDJPY, USDJPY в одновременной торговле.
Также вылезла еще одна проблема с использование опции реквот. До реквот качество истории 99%, при использовании реквот - качество стало 71%, но при переходе в тест без реквот качество осталось на уровне 71%, а не 99%.
А я заметил, что результаты тестера отличаются от визуального тестера.
Меня всегда удивляло перманентно доступное поле "Заменить на" в меню поиска + доступная кнопка без подтверждения.
Сегодня пользуясь автозаменой в выделенном тексте, случайно оказался на вкладке "Найти в файлах" и заменил "1" на "2" во всех файлах.
А бэкап давно не сохранял. Это просто звиздец, дорогая редакция!!!
Что делать дальше непонятно..
Если в редакторе производилось любое изменение кода без перезагрузки редактора или нажатия кнопки сохранить, то можно изменения откатить Ctr+Z.
То есть сделать шаги назад, количеством нажатия Ctr+Z.
Распространяется ли это на все изменённые файлы, не знаю надо проверять.
А зачем искать в файлах? Вкладки слева «Поиск» недостаточно?
И зачем засерать весь форум своим вопросом? Если тут спросили зачем ещё тему создавать?
нормально было раньше отдельный поиск, а "поиск и замена" использовал редко через меню, к чему этот сверхфункционал добавили
вон windows 10 досихпор надо ставить отметку искать вверху или внизу) и никто не ноет)
Я пытался удалить сообщение в этой ветке, но не нашел как. Удачи.
нормально было раньше отдельный поиск, а "поиск и замена" использовал редко через меню, к чему этот сверхфункционал добавили
Именно!
Я пытался удалить сообщение в этой ветке, но не нашел как. Удачи.
В каждом своём сообщении можете найти
Правде не понятно для чего в своём сообщении есть возможность сообщить о нарушении… Типа сам нарушу правила и сам сообщу о нарушении…
Слона не приметил. Спасибо)