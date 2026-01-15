Ошибки, баги, вопросы - страница 3271

Еще одна проблема с тестером стратегий образовалась такая: как и в предыдущем посте использовались реальные тики в мультивалютной торговле по три инструмента. Делается масса тестов, меняются только три валютные пары. Тестер закачивает историю, проводит синхронизацию истории, синхронизацию тиков, делает тест. Но при синхронизации в закачку тестером добавляются финансовые инструменты, которые в торгах не участвуют (это видимо и будет причиной дальнейших проблем). В результате, когда все тесты закончены и мы возвращаемся к первому тесту с первыми валютными парами, результаты теста оказываются совершенно другими, и они больше не меняются, чтобы не делать (снос закачки истории, тиков - ничего не помогает). Однако берем новый дистрибутив, устанавливаем, ставим тест на первые валютные пары, закачиваем историю только по ним, проводим тест и получаем первоначальный вариант,который был в предыдущем терминале. Вот такие дела!
 
Последнее время от билда к билду разные результаты в тестере стратегий. Кроме этого почему-то не хочет тестироваться NZD ни в каких сочетаниях, с другими инструментами такой проблемы нет. Просто не открывает сделки, и все, Но перед этим тестер при подготовке истории и тиков (синхронизации и т.д.) над этим инструментом подолгу зависает. Например для теста использовались пары: NZDUSD, NZDJPY, USDJPY в одновременной торговле.

Также вылезла еще одна проблема с использование опции реквот. До реквот качество истории 99%, при использовании реквот - качество стало 71%, но при переходе в тест без реквот качество осталось на уровне 71%, а не 99%.

А я заметил, что результаты  тестера отличаются от визуального тестера.

 

Меня всегда удивляло перманентно доступное поле "Заменить на" в меню поиска + доступная кнопка без подтверждения.

Сегодня пользуясь автозаменой в выделенном тексте, случайно оказался на вкладке "Найти в файлах" и заменил "1" на "2" во всех файлах.

А бэкап давно не сохранял. Это просто звиздец, дорогая редакция!!!

Что делать дальше непонятно..


 
Если в редакторе производилось любое изменение кода без перезагрузки редактора или нажатия кнопки сохранить, то можно изменения откатить Ctr+Z.
То есть сделать шаги назад, количеством нажатия  Ctr+Z. 
Распространяется ли это на все изменённые файлы, не знаю надо проверять.

 
А зачем искать в файлах? Вкладки слева «Поиск» недостаточно?

И зачем засерать весь форум своим вопросом? Если тут спросили зачем ещё тему создавать?

 

нормально было раньше отдельный поиск, а "поиск и замена" использовал редко через меню, к чему этот сверхфункционал добавили

вон windows 10 досихпор надо ставить отметку искать вверху или внизу) и никто не ноет)

 
А зачем искать в файлах? Вкладки слева «Поиск» недостаточно?

И зачем засерать весь форум своим вопросом? Если тут спросили зачем ещё тему создавать?

Я пытался удалить сообщение в этой ветке, но не нашел как. Удачи.

 
нормально было раньше отдельный поиск, а "поиск и замена" использовал редко через меню, к чему этот сверхфункционал добавили

вон windows 10 досихпор надо ставить отметку искать вверху или внизу) и никто не ноет)

Именно!

 
Я пытался удалить сообщение в этой ветке, но не нашел как. Удачи.

В каждом своём сообщении можете найти

Правде не понятно для чего в своём сообщении есть возможность сообщить о нарушении… Типа сам нарушу правила и сам сообщу о нарушении…

 
В каждом своём сообщении можете найти

Правде не понятно для чего в своём сообщении есть возможность сообщить о нарушении… Типа сам нарушу правила и сам сообщу о нарушении…

Слона не приметил. Спасибо)

