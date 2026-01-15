Ошибки, баги, вопросы - страница 3272

Почему-то результаты оптимизации отличаются от результатов прогона того сета, который выдал оптимизатор. Как такое может быть? мт5


 

Здравствуйте уважаемые пользователи.

Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Выставляю стоп-лосс. Цена торгуется в пределах этого SL не доходя до него. И в какой-то момент, стоп-лосс срабатывает и меня выбивает из сделки.
То есть цена не дошла до него и меня выбило. Уже в который раз такая история. 

Что делать?

Скриншот прилагаю. 

Очевидно, сделка была на продажу, закрытие по цене Ask, а график построен по цене Bid
 
Sergey Gridnev #:
Очевидно, сделка была на продажу, закрытие по цене Ask, а график построен по цене Bid

Подскажите пожалуйста, как реанимировать? я честно говоря с терминалом пока что на Вы. А поддержка ссылается на форум.

 
Господа, алярма, нужна помощь! Приложение установлено на ПК (Windows7). При регистрации демо счета не отображается окно "Тип счета" => не могу завершить регистрацию. Очень прошу помочь!!!
 
Igor Semyonov #:
Еще одна проблема с тестером стратегий образовалась такая: как и в предыдущем посте использовались реальные тики в мультивалютной торговле по три инструмента. Делается масса тестов, меняются только три валютные пары. Тестер закачивает историю, проводит синхронизацию истории, синхронизацию тиков, делает тест. Но при синхронизации в закачку тестером добавляются финансовые инструменты, которые в торгах не участвуют (это видимо и будет причиной дальнейших проблем). В результате, когда все тесты закончены и мы возвращаемся к первому тесту с первыми валютными парами, результаты теста оказываются совершенно другими, и они больше не меняются, чтобы не делать (снос закачки истории, тиков - ничего не помогает). Однако берем новый дистрибутив, устанавливаем, ставим тест на первые валютные пары, закачиваем историю только по ним, проводим тест и получаем первоначальный вариант,который был в предыдущем терминале. Вот такие дела!

Аналогичный результат повторного теста по исходнику получаем также после следующего: вместо тестирования разных пар, берем только одну (например EURUSD, EURJPY, USDJPY). Проводим первый тест на счете одного брокера. Потом сразу после этого проводим переключаемся на счет другого брокера и проводим тест. Затем возвращаемся на счет первого брокера, проводим повторный тест. Результат кардинально отличается от первого теста! Причем результат становится таким же как если бы на счете одного брокера тестировались разные пары, как было описано в посте выше.  

 
MargolinOleg #:
Господа, алярма, нужна помощь! Приложение установлено на ПК (Windows7). При регистрации демо счета не отображается окно "Тип счета" => не могу завершить регистрацию. Очень прошу помочь!!!

MT5 (Metatrader 5) поддерживается только 64-битными Windows.
У вас, наверное, не 64-битная операционная система, и поэтому билд МТ5 старый (в Журнале там написано - какой у вас Windows).
Кроме того, МТ5 просит одну из возможный последний версий Internet Explorer (это тоже написано у вас в Журнале).

 
В событии OnTradeTransaction в Структуре торговой транзакции (MqlTradeTransaction) при Тип торговой транзакции  TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE в тестере поле  volume соответствует выставленному объему ордера, а в реальной торговле это поле равно 0. Это ошибка или нет? билд терминала 5340
 
fxsaber #:

Просьба добавить в MQL4 некоторые функции из MQL5, чтобы кроссплатформенные вещи писать с меньшими костылями

  • ArrayPrint
  • FileSave
  • FileLoad
  • Встроенные в MQL5 мат. функции (MathLog1p, MathExpm1, MathArcsinh, MathArccosh, MathArctanh и т.д.)
  • 'CHART_EXPERT_NAME
  • 100%, что-то еще.

Добавлено?

 

1 Возникает постоянно следующий баг на домашнем компе. На впс ни разу не наблюдал.  кнопка старт перестаёт запускаться через несколько прогонов  2/5 -10-/5 в тестере(всегда по разному).

В логи ничего не пишет так как просто ничего не запускается. 

Предыдущий проход оканчивается этим в логах

2022.12.23 16:10:12.790 Core 1  final balance 11973.35 USD
2022.12.23 16:10:12.790 Core 1  2020.12.30 23:58:59   FileOpen OK
2022.12.23 16:10:12.790 Core 1  GBPUSD,H4: 1461727 ticks, 1551 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.025. Test passed in 0:00:01.823 (including ticks preprocessing 0:00:00.359).
2022.12.23 16:10:12.790 Core 1  GBPUSD,H4: total time from login to stop testing 0:00:01.848 (including 0:00:00.025 for history data synchronization)
2022.12.23 16:10:12.790 Core 1  263 Mb memory used including 0.47 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2022.12.23 16:10:12.790 Core 1  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20221223.log" written
2022.12.23 16:10:12.997 Core 1  connection closed
2022.12.23 16:10:20.588 Tester  GBPUSD: history data begins from 2010.10.03 00:00
2022.12.23 16:10:20.588 Tester  GBPUSD: history data begins from 2010.10.03 00:00
2022.12.23 16:10:20.588 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2022.12.23 16:10:20.588 Core 1  connected
2022.12.23 16:10:20.602 Core 1  authorized (agent build 3550)
2022.12.23 16:10:20.617 Core 1  disconnected
2022.12.23 16:10:20.617 Core 1  connection closed


2 так же отрубается тестер при одиночном прогоне из результатов оптимизации


После нескольких запусков одиночных из именно "результатов оптимизации", ломается одиночный прогон и помогает только перегрузка терминала То есть, прогон одиночный не запускается, кнопка старт не реагирует(нет действий при нажатии на неё). Помогает только перезапуск терминала. Потом опять штук 2-5 или 10-15 прогонов и все по новой клинит.


С чем может быть связано такое поведение?

