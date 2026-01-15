Ошибки, баги, вопросы - страница 3272
Почему-то результаты оптимизации отличаются от результатов прогона того сета, который выдал оптимизатор. Как такое может быть? мт5
Здравствуйте уважаемые пользователи.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Выставляю стоп-лосс. Цена торгуется в пределах этого SL не доходя до него. И в какой-то момент, стоп-лосс срабатывает и меня выбивает из сделки.
То есть цена не дошла до него и меня выбило. Уже в который раз такая история.
Что делать?
Скриншот прилагаю.
Очевидно, сделка была на продажу, закрытие по цене Ask, а график построен по цене Bid
Подскажите пожалуйста, как реанимировать? я честно говоря с терминалом пока что на Вы. А поддержка ссылается на форум.
Еще одна проблема с тестером стратегий образовалась такая: как и в предыдущем посте использовались реальные тики в мультивалютной торговле по три инструмента. Делается масса тестов, меняются только три валютные пары. Тестер закачивает историю, проводит синхронизацию истории, синхронизацию тиков, делает тест. Но при синхронизации в закачку тестером добавляются финансовые инструменты, которые в торгах не участвуют (это видимо и будет причиной дальнейших проблем). В результате, когда все тесты закончены и мы возвращаемся к первому тесту с первыми валютными парами, результаты теста оказываются совершенно другими, и они больше не меняются, чтобы не делать (снос закачки истории, тиков - ничего не помогает). Однако берем новый дистрибутив, устанавливаем, ставим тест на первые валютные пары, закачиваем историю только по ним, проводим тест и получаем первоначальный вариант,который был в предыдущем терминале. Вот такие дела!
Аналогичный результат повторного теста по исходнику получаем также после следующего: вместо тестирования разных пар, берем только одну (например EURUSD, EURJPY, USDJPY). Проводим первый тест на счете одного брокера. Потом сразу после этого проводим переключаемся на счет другого брокера и проводим тест. Затем возвращаемся на счет первого брокера, проводим повторный тест. Результат кардинально отличается от первого теста! Причем результат становится таким же как если бы на счете одного брокера тестировались разные пары, как было описано в посте выше.
Господа, алярма, нужна помощь! Приложение установлено на ПК (Windows7). При регистрации демо счета не отображается окно "Тип счета" => не могу завершить регистрацию. Очень прошу помочь!!!
MT5 (Metatrader 5) поддерживается только 64-битными Windows.
У вас, наверное, не 64-битная операционная система, и поэтому билд МТ5 старый (в Журнале там написано - какой у вас Windows).
Кроме того, МТ5 просит одну из возможный последний версий Internet Explorer (это тоже написано у вас в Журнале).
Просьба добавить в MQL4 некоторые функции из MQL5, чтобы кроссплатформенные вещи писать с меньшими костылями
Добавлено?
1 Возникает постоянно следующий баг на домашнем компе. На впс ни разу не наблюдал. кнопка старт перестаёт запускаться через несколько прогонов 2/5 -10-/5 в тестере(всегда по разному).
В логи ничего не пишет так как просто ничего не запускается.
Предыдущий проход оканчивается этим в логах
2 так же отрубается тестер при одиночном прогоне из результатов оптимизации
После нескольких запусков одиночных из именно "результатов оптимизации", ломается одиночный прогон и помогает только перегрузка терминала То есть, прогон одиночный не запускается, кнопка старт не реагирует(нет действий при нажатии на неё). Помогает только перезапуск терминала. Потом опять штук 2-5 или 10-15 прогонов и все по новой клинит.
С чем может быть связано такое поведение?