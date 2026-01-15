Ошибки, баги, вопросы - страница 3277

Vladimir Pastushak #:

Друзья подскажите как удалить нечитаемые символы ?  time stop 2032:02:16

Получаю время в виде текста, с нечитаемыми символами в итоге нет возможности перевести в реальное время.

Как вариант: разобрать на символы (StringToShortArray(), StringToCharArray()) , заменить проблемные, например, пробелами, и собрать обратно.

 
Vladimir Pastushak #:

Вы уверены, что при извлечении, кака не прицепиться к последнему сиволу?

то что пропишете в допустимые символы то и соберётся на выходе. откуда там кака появится? проблема может быть только если испорчена сама дата или символы даты местами перепутаны, но это уже из разряда диверсии, стоит ли доверять источнику таких данных?
 
Неприятная ситуация - скрипт на чарте MT5 оказался в меньших приоритетах, чем агенты, Windows 10. При это в диспетчере задач у агентов минимальный приоритет, а у терминала средний.  Почему ОС такое позволяет, может где подкрутить можно?
 

Здравствуйте.

Подскажите в чем может быть проблема. В терминале Metatreder5 при использовании панели из примера происходит "замещение" панели при установке на график нескольких индикаторов.

1. Если 1 панель:

2 Если установить еще 1 панель из другого примера

3. Если установить аналогичный график, то панель смещается вверх, а нежнее поле таких же размеров становится неактивным

 
Приветствую
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой:

Устанавливаю утилиту на МТ-4, уже на VPS сервере, но при нажатии на открыть - ничего не происходит

Помогите разобраться пожалуйста
Скриншот прикрепляю, спасибо!
mo5agf1g.PNG  27 kb
 
alyans #:
Приветствую
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой:

Устанавливаю утилиту на МТ-4, уже на VPS сервере, но при нажатии на открыть - ничего не происходит

Помогите разобраться пожалуйста
Скриншот прикрепляю, спасибо!

Вы если установили этот советник, то ищите его тут -

и можете приаттачить к графике например (как обычной советник):

----------------------

Если что-то не понятно (в настройках, про маджик например) - обратитесь к автору.

 

период=месячный  при тестировании индикатора функция ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) и  ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)    возвращают нули, тогда как видимых баров 127(на других периодах выдает)
по-видимому когда на месячном периоде не получается набрать 127 баров она это и выдает.   если сдвинуть "смещение графика" влево,чтобы хватало набрать бары как на других таймфреймах, то все ОК.  GetLastError()=4109.

ВООБЩЕ ТО это неправильно.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
  • www.mql5.com
Свойства графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

(b3566) Компилятор разрешает выполнять статические функции приватного класса A::Inner, хотя вроде бы не должен. Это не баг?

class A
  {
   class Inner
     {
     public:
      static void    sf() {Print(__FUNCSIG__);}
     };
  };

void OnStart()
  {
   //так нельзя - ошибка компилятора
   A::Inner ai;   //cannot access to private class 'Inner' declared in class 'A'
   
   // а так можно - почему?
   A::Inner::sf();
  }
 
Функция iBarShift работает не корректно
datetime starting_point = 0;

//--- код ниже располагается в блоке OnCalculate
if( starting_point == 0 )
     {
      if( _Period >= PERIOD_D1 )
       starting_point = time[ rates_total - 2 ];
      else
        {
         MqlDateTime time1, time2;
         for( int i = rates_total - 1; i >= 0; i-- )
           {
            TimeToStruct( time[i], time1 );
            TimeToStruct( time[ i - 1 ], time2 );
            if( time1.day != time2.day )
              {
               starting_point = time[i];
               break;
              };
           };
        };
     } else
   Alert( iBarShift( _Symbol, PERIOD_CURRENT, starting_point, true ) );
   
Alert( starting_point );


и вот что по итогу

* тот же результат будет если четвёртый параметр будет false - просто я тестировал, и забыл оставить его по умолчанию
 
Alexandr Sokolov #:
Функция iBarShift работает не корректно


и вот что по итогу

* тот же результат будет если четвёртый параметр будет false - просто я тестировал, и забыл оставить его по умолчанию

https://www.mql5.com/ru/forum/438066#comment_43923901
пока игнорят.
костыльное решение, пока не исправят - использовать мою функцию fBarShift или  wBarShift (работает быстрее штатной iBarShift в несколько раз, но требует библиотеки iCanvas_CB.mqh)

TestBarShift.mq5  16 kb
iBars.mqh  8 kb
iCanvas_CB.mqh  57 kb
