Ошибки, баги, вопросы - страница 3277
Друзья подскажите как удалить нечитаемые символы ? time stop 2032:02:16
Получаю время в виде текста, с нечитаемыми символами в итоге нет возможности перевести в реальное время.
Как вариант: разобрать на символы (StringToShortArray(), StringToCharArray()) , заменить проблемные, например, пробелами, и собрать обратно.
Вы уверены, что при извлечении, кака не прицепиться к последнему сиволу?
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть проблема. В терминале Metatreder5 при использовании панели из примера происходит "замещение" панели при установке на график нескольких индикаторов.
1. Если 1 панель:
2 Если установить еще 1 панель из другого примера
3. Если установить аналогичный график, то панель смещается вверх, а нежнее поле таких же размеров становится неактивным
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой:
Устанавливаю утилиту на МТ-4, уже на VPS сервере, но при нажатии на открыть - ничего не происходит
Помогите разобраться пожалуйста
Скриншот прикрепляю, спасибо!
Приветствую
Вы если установили этот советник, то ищите его тут -
и можете приаттачить к графике например (как обычной советник):
Если что-то не понятно (в настройках, про маджик например) - обратитесь к автору.
период=месячный при тестировании индикатора функция ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) и ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) возвращают нули, тогда как видимых баров 127(на других периодах выдает)
по-видимому когда на месячном периоде не получается набрать 127 баров она это и выдает. если сдвинуть "смещение графика" влево,чтобы хватало набрать бары как на других таймфреймах, то все ОК. GetLastError()=4109.
ВООБЩЕ ТО это неправильно.
(b3566) Компилятор разрешает выполнять статические функции приватного класса A::Inner, хотя вроде бы не должен. Это не баг?
и вот что по итогу* тот же результат будет если четвёртый параметр будет false - просто я тестировал, и забыл оставить его по умолчанию
Функция iBarShift работает не корректно
и вот что по итогу* тот же результат будет если четвёртый параметр будет false - просто я тестировал, и забыл оставить его по умолчанию
костыльное решение, пока не исправят - использовать мою функцию fBarShift или wBarShift (работает быстрее штатной iBarShift в несколько раз, но требует библиотеки iCanvas_CB.mqh)