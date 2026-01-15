Ошибки, баги, вопросы - страница 3274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот этот лог покажите
Ещё проверьте, валюту депозита - есть ли чарты для его расчета.
Это
и есть окончание лога
Вот загрузил сейчас предыдущий кеш оптимизации.
Проработало только 1 результат из списка кеша. На втором уже тестер отвалился.
Чарт EURUSD в самом терминале тоже открыт как видно из скрина ниже- история там загружена.
В обычном журнале терминала пишет следующее.
Причём в этой строке выдаёт красный минус- 2023.01.05 20:36:16.588 Core 1 disconnected.
А при попытке запустить одиночный прогон со страницы результатов оптимизации в лог дописывает эту строчку каждый раз(при этом в лог агента ничего не пишется)-
Мне уже идея сейчас пришла.- не может ли это быть связано с разгоном в BIOS процессора- пойду проверю. - Проверил не помогло.
Проблема возникает только В МТ 5.
Проблема возникает только В МТ 5.
Нагрузка на процессор есть при таких ошибках, в диспетчере задач агенты нагружены/памяти сколько свободной, в том числе на накопителе для агентов?
Нагрузка на процессор есть при таких ошибках, в диспетчере задач агенты нагружены/памяти сколько свободной, в том числе на накопителе для агентов?
Про нагрузку на процессор буду отслеживать. Но врядли она есть.
По диспетчеру задач прослежу подробнее.
По оперативной памяти 2 ядра 6 гб на них примерно получается.
На накопителе сейчас памяти свободно 70 гб из 2000, но на впс все работало стабильно и с меньшей памятью.
Интересно, но при установке вчера MetaTester 5 Агент менеджера, и постоянной его работе(если окошечко открытого приложения пропадает -думаю работает в фоне-проблема проявляется).
Проблемы пока больше не наблюдал.
Ошибка установки Советника
Про нагрузку на процессор буду отслеживать. Но врядли она есть.
По диспетчеру задач прослежу подробнее.
По оперативной памяти 2 ядра 6 гб на них примерно получается.
На накопителе сейчас памяти свободно 70 гб из 2000, но на впс все работало стабильно и с меньшей памятью.
Интересно, но при установке вчера MetaTester 5 Агент менеджера, и постоянной его работе(если окошечко открытого приложения пропадает -думаю работает в фоне-проблема проявляется).
Проблемы пока больше не наблюдал.
Сейчас вспомнил, что у меня была проблема похожая из-за старой версии индикаторов из стандартного набора терминала... У Вас при инициализации индикаторов происходит проверка на успех сего действия?
В общем, как такое произойдет - посмотрите весит ли агент с незавершенной работой - если нет раздачи ресурсов в клауд, то они после оптимизации должны отключиться.
iBarShift ()
[in] Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time)
выделенное красным наверное нужно заменить на:
меньше либо равно указанному (time_open<=time)
из справки:
iBarShift ()
[in] Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time)
выделенное красным наверное нужно заменить на:
меньше либо равно указанному (time_open<=time)
Написано же "если бар на указанное время не найден".
При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time)
Но функция работает именно при <=, а не < как в справке.
Для примера. Берем время M1 какого то бара, вычисляем iBarShift для M5, получаем индекс М5 бара, и в том случае даже если время M1 и M5 совпадает, то есть, функция работает как <= а не <.
Попробовали бы сначала прежде чем оставлять комментарий.