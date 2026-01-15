Ошибки, баги, вопросы - страница 3274

Aleksey Vyazmikin #:
Вот этот лог покажите 

Ещё проверьте, валюту депозита - есть ли чарты для его расчета.

Это

        0       19:51:08.393    Tester  342 Mb memory used including 3 Mb of history data, 128 Mb of tick data

CS      0       19:51:08.393    Tester  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20221223.log" written

CS      0       19:51:08.400            test Experts\Level=3-евробакс30м.ex5 on EURUSD,M30 thread finished

CS      0       19:51:08.636    127.0.0.1       prepare for shutdown

CS      0       19:51:10.917    127.0.0.1       login (build 3553)

CS      0       19:56:38.879    Server  MetaTester 5 stopped

и есть окончание лога 

C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20221223.log

Вот загрузил сейчас предыдущий кеш оптимизации.

Проработало только 1 результат из списка кеша. На втором уже тестер отвалился.

CS      0       20:36:14.536            test Experts\Level EA=3-евробакс30м.ex5 on EURUSD,M30 thread finished
CS      0       20:36:14.728    127.0.0.1       prepare for shutdown
CS      0       20:36:16.574    127.0.0.1       login (build 3553)
CS      0       20:41:44.454    Server  MetaTester 5 stopped

Чарт EURUSD в самом терминале тоже открыт как видно из скрина ниже- история там загружена.

В обычном журнале терминала пишет следующее.

Причём в этой строке выдаёт красный минус- 2023.01.05 20:36:16.588 Core 1 disconnected.

А при попытке запустить одиночный прогон со страницы результатов оптимизации в лог дописывает эту строчку каждый раз(при этом в лог агента ничего не пишется)- 

single pass started
2023.01.05 20:36:14.538 Core 1  log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20230105.log" written
2023.01.05 20:36:14.728 Core 1  connection closed
2023.01.05 20:36:16.529 Tester  single pass started
2023.01.05 20:36:16.566 Tester  EURUSD: history data begins from 2010.10.03 00:00
2023.01.05 20:36:16.566 Tester  EURUSD: history data begins from 2010.10.03 00:00
2023.01.05 20:36:16.566 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2023.01.05 20:36:16.567 Core 1  connected
2023.01.05 20:36:16.579 Core 1  authorized (agent build 3553)
2023.01.05 20:36:16.588 Core 1  disconnected
2023.01.05 20:36:16.588 Core 1  connection closed
2023.01.05 20:36:22.046 Tester  single pass started
2023.01.05 20:42:25.154 Tester  single pass started
2023.01.05 20:42:25.914 Tester  single pass started
2023.01.05 20:42:33.091 Tester  single pass started
2023.01.05 20:46:07.882 Tester  single pass started

Мне уже идея сейчас пришла.- не может ли это быть связано с разгоном в BIOS процессора- пойду проверю. - Проверил не помогло.

Проблема возникает только В МТ 5.

 
Нагрузка на процессор есть при таких ошибках, в диспетчере задач агенты нагружены/памяти сколько свободной, в том числе на накопителе для агентов?

 
Про нагрузку на процессор буду отслеживать. Но врядли она есть.

По диспетчеру задач прослежу подробнее.

По оперативной памяти 2 ядра 6 гб на них примерно получается.

На накопителе сейчас памяти свободно 70 гб из 2000, но на впс все работало стабильно и с меньшей памятью.


Интересно, но при установке вчера MetaTester 5 Агент менеджера, и постоянной его работе(если окошечко открытого приложения пропадает -думаю работает в фоне-проблема проявляется).

Проблемы пока больше не наблюдал.

 
2023.01.06 10:24:41.100 MQL4 Market: failed download product 'CAP Moving Average EA' [403]
Если кто может помочь. Что сие означает при попытке скать торгового эсперта с маркета в терминале МТ4?
 
Вот есть ветка (там всего несколько постов):
Ошибка установки Советника
Ошибка установки Советника
Ошибка установки Советника
  • 2022.07.22
  • www.mql5.com
Добрый день. Не могу установить советника на VPS от хостера VDSina.ru. Сервер арендован в Нидерландах...
 
Сейчас вспомнил, что у меня была проблема похожая из-за старой версии индикаторов из стандартного набора терминала... У Вас при инициализации индикаторов происходит проверка на успех сего действия?

В общем, как такое произойдет - посмотрите весит ли агент с незавершенной работой - если нет раздачи ресурсов в клауд, то они после оптимизации должны отключиться.

 
из справки:

iBarShift ()

[in]  Возвращаемое значение, если бар на указанное время не найден. При значении exact=false iBarShift возвращает индекс ближайшего бара, у которого время открытия меньше указанного (time_open<time)

выделенное красным наверное нужно заменить на:

меньше либо равно указанному (time_open<=time)

 
Написано же "если бар на указанное время не найден".
 
Попробовали бы сначала прежде чем оставлять комментарий.

 
Во фриланс-сервисе, если топик работы в браузере открыт долго (не засекал сколько, сутки - точно), то потом при отправке сообщения всё виснет и долго и нудно набираемый текст с картинками восстановить уже невозможно. Проблему решать кажется начали - при последнем инциденте мелькнуло какое-то сообщение серверных скриптов и текст таки был отправлен и опубликован. Но только текст сообщения, прикреплённые файлы пропали. Это уже частичное решение, переотправить файлы - не большая проблема. Но разработчикам сайта таки стоит обратить внимание
