Ошибки, баги, вопросы - страница 3488
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Число 1.2265, казалось бы что проще превратить его в 122650, надо только передвинуть точку и вроде не должно быть потери точности. Как же я ошибался...
а зачем нужна Alpha?
так достаточно
а зачем нужна Alpha?
так достаточно
Иногда хочется, чтобы 1.6 приводилось к единице.
Иногда хочется, чтобы 1.6 приводилось к единице.
давно использую следующую троицу
в данном случае используем Floor
Число 1.2265, казалось бы что проще превратить его в 122650, надо только передвинуть точку и вроде не должно быть потери точности.
Вроде ничего не теряет.
Вроде ничего не теряет.
в данном случае используем Floor
К сожалению, она не подойдет для этого случая.
Главная проблема это производительность. Стандартная функция round() в несколько раз медленнее Round (), которую приводил выше.
Проверил)
Получилась в два с половиной раза штатная медленнее.
Вроде ничего не теряет.
round уберите.
Умножение на 10 это изменить биты в экспоненте? Откуда 9 в периоде появляется?
Было: 5
Стало: 10
Двойной (!) const не спас от изменения значения