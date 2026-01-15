Ошибки, баги, вопросы - страница 3280

Есть файлы virt-расширения. Нужно чтобы они "ассоциировались" с определенным EX5-скриптом: при двойном нажатии на virt-файле в Проводнике должен запускаться EX5, которому передан путь к этому virt-файлу.

Подскажите, какие возможны реализации? Спасибо.

 
fxsaber #:

никаких, т.к. .ex5 не умеет принимать параметры командной строки

как вариант, попробуйте ассоциировать .ex5 с запуском батника (.bat) и в батнике создавайте текстовый файл с необходимым содержимым и сохраняйте файл в папку куда имеет доступ .ex5 

ЗЫ: про батник с параметрами можно нагуглить ".bat с параметрами"


ЗЫЗЫ: почему нельзя использовать FileSelectDialog() в скрипте? - ведь можно создать текстовые файлы с именем оригинальных .virt, записать в них путь и читать скриптом из Common папки, имхо

как получить пути к файлам:


 
Igor Makanu #:

ЗЫЗЫ: почему нельзя использовать FileSelectDialog() в скрипте?

Из TotalCommander иногда нужно быстро посмотреть.

 
fxsaber #:

Из TotalCommander иногда нужно быстро посмотреть.

ну тогда в тоталкоммандере и создайте скрипт с необходимым сценарием

 

Во фрилансе при оформлении работы не отображаются шаги. F5 и перезагрузка сайта не помогают. В других работах шаги отображаются.

 

 
Сначала вас должны переместить в "Выбранные" (а вы находитесь в "Кандидаты")

 
Igor Makanu #:

ну тогда в тоталкоммандере и создайте скрипт с необходимым сценарием

Никогда не делал. Спасибо, буду смотреть.

 
Alexey Petrov #:

Сначала вас должны переместить в "Выбранные" (а вы находитесь в "Кандидаты")

Спасибо, понял.

 

Верните назад дробные. Раньше не выдавало от такого целое число.

Comment(NormalizeDouble(4*100/319,2)); //выдает 1.0

покажет 1.0

выдает всегда целые.

пробовал и с (double) и без всегда одно число.

Comment(NormalizeDouble((double)4*100/319,2)); //выдает дробное только так, но ведь не переписывать тонну кода в старых программах, если  мне надо получить целое, для этого есть отдельные функции из группы Math


билд 3571.

 
Так было всегда. В соответствии с правилами приведения типов ошибки нет. Там даже есть пример демонстрирующий это.

