Ошибки, баги, вопросы - страница 3280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть файлы virt-расширения. Нужно чтобы они "ассоциировались" с определенным EX5-скриптом: при двойном нажатии на virt-файле в Проводнике должен запускаться EX5, которому передан путь к этому virt-файлу.
Подскажите, какие возможны реализации? Спасибо.
Есть файлы virt-расширения. Нужно чтобы они "ассоциировались" с определенным EX5-скриптом: при двойном нажатии на virt-файле в Проводнике должен запускаться EX5, которому передан путь к этому virt-файлу.
Подскажите, какие возможны реализации? Спасибо.
никаких, т.к. .ex5 не умеет принимать параметры командной строки
как вариант, попробуйте ассоциировать .ex5 с запуском батника (.bat) и в батнике создавайте текстовый файл с необходимым содержимым и сохраняйте файл в папку куда имеет доступ .ex5
ЗЫ: про батник с параметрами можно нагуглить ".bat с параметрами"
ЗЫЗЫ: почему нельзя использовать FileSelectDialog() в скрипте? - ведь можно создать текстовые файлы с именем оригинальных .virt, записать в них путь и читать скриптом из Common папки, имхо
как получить пути к файлам:
ЗЫЗЫ: почему нельзя использовать FileSelectDialog() в скрипте?
Из TotalCommander иногда нужно быстро посмотреть.
Из TotalCommander иногда нужно быстро посмотреть.
ну тогда в тоталкоммандере и создайте скрипт с необходимым сценарием
Во фрилансе при оформлении работы не отображаются шаги. F5 и перезагрузка сайта не помогают. В других работах шаги отображаются.
Во фрилансе при оформлении работы не отображаются шаги. F5 и перезагрузка сайта не помогают. В других работах шаги отображаются.
Сначала вас должны переместить в "Выбранные" (а вы находитесь в "Кандидаты")
ну тогда в тоталкоммандере и создайте скрипт с необходимым сценарием
Никогда не делал. Спасибо, буду смотреть.
Сначала вас должны переместить в "Выбранные" (а вы находитесь в "Кандидаты")
Спасибо, понял.
Верните назад дробные. Раньше не выдавало от такого целое число.
покажет 1.0
выдает всегда целые.
пробовал и с (double) и без всегда одно число.
билд 3571.
Верните назад дробные. Раньше не выдавало от такого целое число.
покажет 1.0
выдает всегда целые.
пробовал и с (double) и без всегда одно число.
билд 3571.
Так было всегда. В соответствии с правилами приведения типов ошибки нет. Там даже есть пример демонстрирующий это.