Rashid Umarov:

Зря так считаете. Задач столько, что никто не будет метаться по обрывкам информации что-то искать

Хорошо, я не прав. Но ведь и в комментарии модератору написано.


Там-то искать ничего не надо. И Вам дал теперь ссылку на индикатор. Но почему-то Вы не сказали ничего. Можно надеяться что исправят, или просто бросить эту затею? 

Вот повторно публикую ссылку.

 
Alexey Viktorov:

Мы проверили - данный инидкатор никогда не отправлялся на проверку. Нет никаких логов.

Модераторов давно нет, все проверки автоматические. Никто не читает что вы там пишите, тем более в таком тоне.

И почему этап  код не  пройден?


 
Rashid Umarov:

Не пройден видимо по той причине, что изначально код был распознан как советник.

А на проверку не отправлялся… Странно, что никаких логов. Вот этот снимок


сделан в режиме тест.


Что касается тона, то простите, на мой взгляд и слух вполне доброжелательный тон в вопросах. Не хотел никого обидеть. Извините…

 

Не работает валидатор в Маркете. Тестирование индикатора завершилось с ошибкой:


 

После получения этой ошибки, больше тест не производится - сразу же выдаётся ошибка та же самая, и время запуска и окончания теста указано от самой первой попытки валидации:


Никакое повторное прикрепление ex5 не помогает - всегда сразу же выкидывает с этой ошибкой даже без попытки пройти валидацию.

Т.е., если раньше можно было через время попробовать заново пройти валидацию, то теперь вообще никак.

 
Artyom Trishkin:

Попробуй изменить номер версии.

 

Невозможно изменить код в Кодобазе. При нажатии на Сохранить постоянно вылетает это сообщение.

Остается черновик, в котором нет обновленных исходников.

 
fxsaber:

У меня такая же байда, но изменения сохранились.

 
Alexey Viktorov:

Попробовал. Валидация началась (хоть что-то), но, увы, ошибка та же:


Это же не ошибка в продукте - индикатор не влияет на связь валидатора с сервером.

Могли бы писать, мол, извините, у нас что-то пошло не так, попробуйте позже...

Но после этого всего каждый раз поднимать номер версии - тоже не дело.

 
Artyom Trishkin:

Вот и у меня сегодня такая-же байда в дополнение к этой проблеме 

Вчера мучила одна проблема с непонятным сообщением, что индикатор определялся как советник, сегодня добавил снимок и как ни странно индикатор стал индикатором. Но появились две новые проблемы.

