Попробуй изменить номер версии.

Ошибки, баги, вопросы - страница 3266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зря так считаете. Задач столько, что никто не будет метаться по обрывкам информации что-то искать
Хорошо, я не прав. Но ведь и в комментарии модератору написано.
Там-то искать ничего не надо. И Вам дал теперь ссылку на индикатор. Но почему-то Вы не сказали ничего. Можно надеяться что исправят, или просто бросить эту затею?
Вот повторно публикую ссылку.
Хорошо, я не прав. Но ведь и в комментарии модератору написано.
Там-то искать ничего не надо. И Вам дал теперь ссылку на индикатор. Но почему-то Вы не сказали ничего. Можно надеяться что исправят, или просто бросить эту затею?
Вот повторно публикую ссылку.
Мы проверили - данный инидкатор никогда не отправлялся на проверку. Нет никаких логов.
Модераторов давно нет, все проверки автоматические. Никто не читает что вы там пишите, тем более в таком тоне.
И почему этап код не пройден?
Мы проверили - данный инидкатор никогда не отправлялся на проверку. Нет никаких логов.
Модераторов давно нет, все проверки автоматические. Никто не читает что вы там пишите, тем более в таком тоне.
И почему этап код не пройден?
Не пройден видимо по той причине, что изначально код был распознан как советник.
А на проверку не отправлялся… Странно, что никаких логов. Вот этот снимок
сделан в режиме тест.
Что касается тона, то простите, на мой взгляд и слух вполне доброжелательный тон в вопросах. Не хотел никого обидеть. Извините…
Не работает валидатор в Маркете. Тестирование индикатора завершилось с ошибкой:
После получения этой ошибки, больше тест не производится - сразу же выдаётся ошибка та же самая, и время запуска и окончания теста указано от самой первой попытки валидации:
Никакое повторное прикрепление ex5 не помогает - всегда сразу же выкидывает с этой ошибкой даже без попытки пройти валидацию.
Т.е., если раньше можно было через время попробовать заново пройти валидацию, то теперь вообще никак.
После получения этой ошибки, больше тест не производится - сразу же выдаётся ошибка та же самая, и время запуска и окончания теста указано от самой первой попытки валидации:
Никакое повторное прикрепление ex5 не помогает - всегда сразу же выкидывает с этой ошибкой даже без попытки пройти валидацию.
Т.е., если раньше можно было через время попробовать заново пройти валидацию, то теперь вообще никак.
Попробуй изменить номер версии.
Невозможно изменить код в Кодобазе. При нажатии на Сохранить постоянно вылетает это сообщение.
Остается черновик, в котором нет обновленных исходников.
Невозможно изменить код в Кодобазе. При нажатии на Сохранить постоянно вылетает это сообщение.
Остается черновик, в котором нет обновленных исходников.
У меня такая же байда, но изменения сохранились.
Попробуй изменить номер версии.
Попробовал. Валидация началась (хоть что-то), но, увы, ошибка та же:
Это же не ошибка в продукте - индикатор не влияет на связь валидатора с сервером.
Могли бы писать, мол, извините, у нас что-то пошло не так, попробуйте позже...
Но после этого всего каждый раз поднимать номер версии - тоже не дело.
Попробовал. Валидация началась (хоть что-то), но, увы, ошибка та же:
Это же не ошибка в продукте - индикатор не влияет на связь валидатора с сервером.
Могли бы писать, мол, извините, у нас что-то пошло не так, попробуйте позже...
Но после этого всего каждый раз поднимать номер версии - тоже не дело.
Вот и у меня сегодня такая-же байда в дополнение к этой проблеме
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2022.12.04 12:42
Невозможно изменить код в Кодобазе. При нажатии на Сохранить постоянно вылетает это сообщение.
Остается черновик, в котором нет обновленных исходников.
Вчера мучила одна проблема с непонятным сообщением, что индикатор определялся как советник, сегодня добавил снимок и как ни странно индикатор стал индикатором. Но появились две новые проблемы.