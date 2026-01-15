Ошибки, баги, вопросы - страница 3269
Недавно применил для МТ5 обновление, и код для работы в БД sqlite перестал корректно работать.
Имеется БД и таблица, которая создается вот так:
Код корректно отрабатывает, таблица создается.
Далее по коду выполняется insert:
И вывод соотв. в консоль:
Раньше этот код работал корректно, после обновления - нет. С какой именно версии, нее могу сказать. Не обновлял примерно с сентября.
Теперь для SQLite выключен режим SQLITE_DQS с запретом использования двойных кавычек для строковых значений в SQL запросах. Это давно уже рекомендуемый режим.
Используйте одиночные кавычки:
Господа, а какое ограничение на кол-во входных параметров конструктора класса mql5?
Выходит, что максимум 63 параметра, я в шоке. Мне вот реально не хватило)
эта ошибка во всех языках такая ??? 8 вместо 1 ?
int вычисляется адекватно
Выходит, что максимум 63 параметра, я в шоке. Мне вот реально не хватило)
а что мешает массив в качестве параметра передать?хоть массив структур, в которых есть свои массивы структур.
Все параметры в один массив не запихнуть т.к. там типы такие: double, int, bool, ENUM_TIMEFRAMES, color и т.д.
Можно конечно кое-как ухитриться, но это напрягает и ограничение в 63 параметра само по себе выглядит странно - не 64/128/256/512/1024, а 63
