Ошибки, баги, вопросы - страница 3275
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во фриланс-сервисе, если топик работы в браузере открыт долго (не засекал сколько, сутки - точно), то потом при отправке сообщения всё виснет и долго и нудно набираемый текст с картинками восстановить уже невозможно. Проблему решать кажется начали - при последнем инциденте мелькнуло какое-то сообщение серверных скриптов и текст таки был отправлен и опубликован. Но только текст сообщения, прикреплённые файлы пропали. Это уже частичное решение, переотправить файлы - не большая проблема. Но разработчикам сайта таки стоит обратить внимание
там еще может быть проблема в браузере, в плагинах, в куках.
даёт в журнале
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_OPTIONS
При наведении мышью на график оптимизации разве не показывалось раньше значение в указанном квадрате? Сейчас нет хинта - график слепой, т.к. даже не видно отличия плюса от минуса.
При наведении мышью на график оптимизации разве не показывалось раньше значение в указанном квадрате? Сейчас нет хинта - график слепой, т.к. даже не видно отличия плюса от минуса.
Только в четверке показывало. Во всяком случае лет пять так.
10022
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
Неверная дата истечения ордера в запросе
Пробовал прописывать ORDER_TIME_GTC и ORDER_TIME_DAY не помогли
Использую демосчёт от открытие брокер. Им писал в поддержку, по коду не консультируют. Пример кода для отправки торгового приказа на выставление отложенного ордера не захотели давать.
Здравствуйте, новичок в MQL5 да и в программирование в целом. Может кто подскажет в чём ошибка. По рынку открыть закрыть могу позицию. А выставить отложенный ордер выходит ошибка
10022
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
Неверная дата истечения ордера в запросе
Пробовал прописывать ORDER_TIME_GTC и ORDER_TIME_DAY не помогли
Использую демосчёт от открытие брокер. Им писал в поддержку, по коду не консультируют. Пример кода для отправки торгового приказа на выставление отложенного ордера не захотели давать.
Вставляйте правильно код -
----------------
MQL5.community - Памятка пользователя
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
В Открытии для лимитных использую:
ORDER_TIME_DAY и ORDER_FILLING_RETURN
Работает.
Для рыночных - ORDER_FILLING_IOC или ORDER_FILLING_FOK
Неправильная работа параметра request.price функции OnTradeTransaction().
Тестер стратегий: функция работает правильно, параметр не равен нулю.
Онлайн-торговля:
Instant Execution: функция работает правильно, параметр не равен нулю.
Market Execution и Exchange Execution: функция работает не правильно, параметр равен нулю.Тоже самое касается параметра и trans.price
Вставляйте правильно код -
----------------
MQL5.community - Памятка пользователя
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
Неправильная работа параметра request.price функции OnTradeTransaction().
Тестер стратегий: функция работает правильно, параметр не равен нулю.
Онлайн-торговля:
Instant Execution: функция работает правильно, параметр не равен нулю.
Market Execution и Exchange Execution: функция работает не правильно, параметр равен нулю.Тоже самое касается параметра и trans.price
Учиться, учиться и её раз учиться работать с функцией OnTradeTransaction().
Можно почитать тут и попользоваться поиском.