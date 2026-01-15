Ошибки, баги, вопросы - страница 3276
Неправильная работа параметра request.price функции OnTradeTransaction().
Тестер стратегий: функция работает правильно, параметр не равен нулю.
Онлайн-торговля:
Instant Execution: функция работает правильно, параметр не равен нулю.
Market Execution и Exchange Execution: функция работает не правильно, параметр равен нулю.Тоже самое касается параметра и trans.price
Прилагаю скриншот по параметрам пакета данных по исполнению Instant Execution:
Далее скриншот по исполнению Market Execution, такой же и по Exchange Execution:
Ошибка в Документации.
int _Period
В переменной _Period хранится значение таймфрейма текущего графика.
Неправильная работа тестера (билд 3559).
Период тестирования 01.01.2022-15.01.2023. С 17.02.2022 тестер перестал выполнять сделки, но довел прогресс тестирования до 100%, как ни в чем не бывало, и подвел итоги к дате 17.02.2022.
CS 0 09:15:25.586 Tester EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Magic Triangles.ex5 from 2022.01.01 00:00 to 2023.01.15 00:00
.........
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 request sell 166.6 EURJPY at 131.426, close #77925 (131.426 / 131.431 / 131.426)
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 deal #77928 sell 166.6 EURJPY at 131.426 done (based on order #77928)
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 deal performed [#77928 sell 166.6 EURJPY at 131.426]
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 order performed sell 166.6 at 131.426 [#77928 sell 166.6 EURJPY at 131.426]
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 instant buy 166.6 EURUSD at 1.13810, close #77924 (1.13809 / 1.13810 / 1.13809)
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 deal #77929 buy 166.6 EURUSD at 1.13810 done (based on order #77929)
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 deal performed [#77929 buy 166.6 EURUSD at 1.13810]
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:30 order performed buy 166.6 at 1.13810 [#77929 buy 166.6 EURUSD at 1.13810]
CS 0 09:15:57.779 Core 1 2022.02.17 03:55:33
CS 0 09:16:11.205 Core 1 final balance 1111522.78 pips
CS 0 09:16:11.205 Core 1 EURUSD,H1: 30259526 ticks, 6461 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.021. Test passed in 0:00:45.618 (including ticks preprocessing 0:00:09.173).
CS 0 09:16:11.205 Core 1 EURUSD,H1: total time from login to stop testing 0:00:45.639 (including 0:00:00.815 for history data synchronization)
CS 0 09:16:11.205 Core 1 109089791 total ticks for all symbols
CS 0 09:16:11.205 Core 1 EURJPY: generate 39930622 ticks in 0:00:03.385, passed to tester 39930622 ticks
CS 0 09:16:11.205 Core 1 EURUSD: generate 30259526 ticks in 0:00:02.559, passed to tester 30259526 ticks
CS 0 09:16:11.205 Core 1 USDJPY: generate 38899643 ticks in 0:00:03.229, passed to tester 38899643 ticks
CS 0 09:16:11.205 Core 1 2538 Mb memory used including 46 Mb of history data, 2112 Mb of tick data
CS 0 09:16:11.205 Core 1 log file "C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\B9D320CDD52F9172D3D24FA5E42290D5\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20230117.log" written
CS 0 09:16:14.149 Core 1 connection closed
или я где то ошибся (поправьте меня пожалуйста), или, похоже, функция ArrayCompare () не работает.
код для проверки:
результат:
2023.01.17 11:08:43.413 TestClone (EURUSD,M1) ----
2023.01.17 11:08:43.413 TestClone (EURUSD,M1) -9.316995757927183|6.173589281899471|-8.003479110080264|-7.089144566179388|-0.7791375469222075|
2023.01.17 11:08:43.413 TestClone (EURUSD,M1) 2.927030243842891|-1.4725180822168653|-6.542252876369519|-4.393749809259316|1.927854243598743|
2023.01.17 11:08:43.413 TestClone (EURUSD,M1) 0
2023.01.17 11:08:43.413 TestClone (EURUSD,M1) 25
как видно из результата, массивы не равны, но функция вернула 0.
Bild 3555
или я где то ошибся (поправьте меня пожалуйста)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Andrey Dik, 2023.01.17 07:15
ЗЫ ArrayPrint - удобная вещь.
да, точно, нужно "==".
теперь к ArrayCompare () претензий нет.
Предлагаю реализовать в Маркете для продавцов устанавливать нулевую цену месячной подписки на продукты без права оставлять отзывы (для предотвращения накруток).
Это позволит продавцам организовать акции, позволяя покупателям полноценно испробовать продукт в реале. Особенно касается продуктов, которые нельзя протестировать в тестере (всевозможные панели, утилиты и библиотеки).
Друзья подскажите как удалить нечитаемые символы ? time stop 2032:02:16
Получаю время в виде текста, с нечитаемыми символами в итоге нет возможности перевести в реальное время.
Друзья подскажите как удалить нечитаемые символы ? time stop 2032:02:16
Получаю время в виде текста, с нечитаемыми символами в итоге нет возможности перевести в реальное время.
может быть пропарсить строку, извлечь допустимые символы и сформировать новую уже читаемую строку
Вы уверены, что при извлечении, кака не прицепиться к последнему сиволу?