Ошибки, баги, вопросы - страница 3278
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/forum/438066#comment_43923901
пока игнорят.
костыльное решение, пока не исправят - использовать мою функцию fBarShift или wBarShift (работает быстрее штатной iBarShift в несколько раз, но требует библиотеки iCanvas_CB.mqh)
Благодарю
За что отвечает выделенный пункт меню на этой картинке?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3540: 2FA/TOTP аутентификация и улучшенный Обзор рынка в веб-терминале
MetaQuotes, 2022.12.09 10:16MQL5: Добавлены значения TERMINAL_CPU_NAME и TERMINAL_OS_VERSION в перечисление ENUM_TERMINAL_INFO_STRING. Они позволяют получить наименование процессора и операционной системы пользователя.
Результат:
В Документации (online/offline) про это пусто.
Было бы не плохо получать MAC или уникальный номер процессора.
Было бы не плохо получать MAC или уникальный номер процессора.
MAC можно сменить за 7 секунд школьной программой. Его учёт имеет мало смыла, также как и SN-жёсткого диска.
Ontimer()
В тестере и при оптимизации я так понял не работает?
Ontimer()
В тестере и при оптимизации я так понял не работает?
Работает
Ontimer()
В тестере и при оптимизации я так понял не работает?
Здравствуйте, Алексей! Событие OnTimer() работает в советниках и индикаторах, а в скриптах не работает. Причём, каждый эксперт и каждый индикатор работают от своего таймера и получают события только от него. Ещё один важный момент. Нужно запустить (активизировать) таймер при помощи функции EventSetTimer(). Обычно это делают в OnInit(), а по завершению работы удаляют функцией EventKillTimer() в OnDeinit().
Тип
Имя функции
Параметры
Применение
Примечание
void
OnTimer
нет
эксперты и индикаторы
Обработчик события Timer.
С уважением, Владимир.
Работает
Спасибо. Проверил еще раз- в голом эксперте работает- а в моём не работает. Пошёл искать ошибки. Подозреваю что проблема в OnInit