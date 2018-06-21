В тестере не срабатывает Тейк и Стоп

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Здравствуйте, написал небольшого советника, но почему то при тестировании не срабатывает Тейк, хотя цена уходит  за него далеко на много пунктов, такая же ситуация и со стопом. Что делать?
 
refounder83:
Что делать?

Показать, о чем идет речь.

 
Даже с CodeDase скачиваю советника, в тестере выставляет тейк и стоп, но они не срабатывают. Сегодня с утра обновил MT5 , может в этом причина?
 
тестируете на всех тиках  / ценах открытия ?
в советнике отложенные ордера или исполнение по рынку ?
 

Все тики, исполнение по рынку

использую.....

#include <Trade\Trade.mqh>

CTrade  trade;

trade.Buy(volume,symbol,ask1, SL,TP))

 
refounder83:
Даже с CodeDase скачиваю советника, в тестере выставляет тейк и стоп, но они не срабатывают. Сегодня с утра обновил MT5 , может в этом причина?

Покажите хотя бы один рисунок, который описывает проблему. Иначе разговор беспредметный.

[Удален]  
Ihor Herasko:

Покажите хотя бы один рисунок, который описывает проблему. Иначе разговор беспредметный.

эу, подправьте мне индюк, будьте так добры

 
Использую вот этот код
void BuySample3()
  {
//--- 3. пример покупки по указанному символу символу с заданными SL и TP
   double volume=1;           // укажем объем торговой операции
   string symbol=Symbol();   // укажем символ, на котором проводится операция
   int    digits=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой
   double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);         // пункт
   //double TP=Price_daybuytp*point;                                    // ненормализованное значение TP
   double TP=NormalizeDouble(Price_daybuytp,digits); 
//  double SL=stoploss*point;                                    // ненормализованное значение TP
 double SL=NormalizeDouble(stoploss,digits);
   //double open_price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);

   if(!trade.Buy(volume,symbol,ask1, SL,TP))
     {
      //--- сообщим о неудаче
      Print("Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(),
            ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription());
     }
   else
     {
      Print("Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(),
            " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")");
     }
//---
  }
 

вот картинка - покупка прошла 1 июня. 4 июня цена пошла выше TP, но тейк не сработал?


 
refounder83:

вот картинка - покупка прошла 1 июня. 4 июня цена пошла выше TP, но тейк не сработал?

Может в тестере не было ликвидности, и нечем было закрыть профит)

 
а есть ли советник для акций на данном сайте,  чтобы в тестере совершались торговые операции?
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