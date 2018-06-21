В тестере не срабатывает Тейк и Стоп
Здравствуйте, написал небольшого советника, но почему то при тестировании не срабатывает Тейк, хотя цена уходит за него далеко на много пунктов, такая же ситуация и со стопом. Что делать?
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- Исполнение по запросу - Открытие и закрытие позиций - Торговля - MetaTrader 5 для iPhone
refounder83:
Что делать?
Что делать?
Показать, о чем идет речь.
Даже с CodeDase скачиваю советника, в тестере выставляет тейк и стоп, но они не срабатывают. Сегодня с утра обновил MT5 , может в этом причина?
тестируете на всех тиках / ценах открытия ?
в советнике отложенные ордера или исполнение по рынку ?
в советнике отложенные ордера или исполнение по рынку ?
Все тики, исполнение по рынку
использую.....
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;
trade.Buy(volume,symbol,ask1, SL,TP))
refounder83:
Даже с CodeDase скачиваю советника, в тестере выставляет тейк и стоп, но они не срабатывают. Сегодня с утра обновил MT5 , может в этом причина?
Даже с CodeDase скачиваю советника, в тестере выставляет тейк и стоп, но они не срабатывают. Сегодня с утра обновил MT5 , может в этом причина?
Покажите хотя бы один рисунок, который описывает проблему. Иначе разговор беспредметный.
Ihor Herasko:
Покажите хотя бы один рисунок, который описывает проблему. Иначе разговор беспредметный.
эу, подправьте мне индюк, будьте так добры
Использую вот этот код
void BuySample3() { //--- 3. пример покупки по указанному символу символу с заданными SL и TP double volume=1; // укажем объем торговой операции string symbol=Symbol(); // укажем символ, на котором проводится операция int digits=(int)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой double point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); // пункт //double TP=Price_daybuytp*point; // ненормализованное значение TP double TP=NormalizeDouble(Price_daybuytp,digits); // double SL=stoploss*point; // ненормализованное значение TP double SL=NormalizeDouble(stoploss,digits); //double open_price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); if(!trade.Buy(volume,symbol,ask1, SL,TP)) { //--- сообщим о неудаче Print("Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); } //--- }
refounder83:
вот картинка - покупка прошла 1 июня. 4 июня цена пошла выше TP, но тейк не сработал?
Может в тестере не было ликвидности, и нечем было закрыть профит)
а есть ли советник для акций на данном сайте, чтобы в тестере совершались торговые операции?
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