Ошибки, баги, вопросы - страница 3174
Я использую классы CGraphic и CCurve, и происходит нечто странное. Я запускаю два экземпляра одного и того же советника на разных парах валют. Когда я прокручиваю один график, другой график становится видимым на одно мгновение. Похоже, память путается между двумя графиками. Перезапуск терминала ничего не меняет. (Картинка - анимированный gif).
Можете выложить минимальный пример? И, пожалуйста, укажите данные терминала и операционной системы, примерно так:
Очень глючный MetaTrader
Владимир Карпутов, 2021.03.16 04:20
Если у вас вопрос, то для начала нужно показать первые три строки из вкладки 'Журнал'
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Это должно выглядеть следующим образом:
Хорошо, я решил проблему, хотя это все еще ошибка!!!
При использовании класса CGraphic он обязан использовать уникальное имя при создании графического ресурса.
Ресурсы не изолированы, как это должно быть. Советник с одного графика может получить доступ к ресурсу другого графика.
Эти примеры не работают.Этот пример подходит.
Уже писал об этом. Но реально достало.
Уважаемые разработчики бекэнда этого сайта, пожалуйста, пофиксите это:
Постоянно прилетают уведомления о новых версиях платных продуктах, которых никогда не покупал, иногда несколько раз в день:
перехожу по этой ссылке:
При создании графического объекта графика, в имени необходимо добавить например ID чарта на котором он будет рисоваться:
В противном случае, имя графического ресурса на обоих графиках будет одинаковым, а так как графические ресурсы глобальные для терминала, то обе програмы будут работать с одним и тем же ресурсом (т.е. рисовать в одно и то же полотно).
Ошибка OrderCalcMargin возвращает неверное значение
OrderCalcMargin() иногда возвращает неверное значение требуемой маржи.
Например, она корректно работает на многих основных парах Форекс и на многих других CFD и т.д., возвращая правильное значение.
Но, USDPLN или на PLATINUM, или на некоторых других, она возвращает абсолютно неверное значение требуемой маржи.
Запрашиваемый ENUM_SYMBOL_CALC_MODE для EURUSD и USDPLN одинаковый(SYMBOL_CALC_MODE_FOREX), но если для EURUSD функция возвращает правильное значение требуемой маржи, то для USDPLN - неправильное.
Почему так?
Всем привет! Надеюсь, пишу по адресу (но если что - подскажите более релевантное место).
Речь про пропадание алёртов в MT5 (версия 5.00 build 3260, Just2Trade).
Суть: если добавить (или изменить) алёрты и без закрытия окна просто перезагрузить компьютер (Пуск-Выключение-Перезагрузка),
то все изменения в алёртах исчезают. А чтобы сохранились - надо оказывается не забыть закрыть окно терминала крестиком.
КМК это довольно жёсткая бага, которую нужно фиксить.
Ваш брокер напортачил. Поговорите с ними.
Имя ресурса графического объекта не может превышать 63 символа. Если к имени ещё добавить идентификатор чарта, то для вменяемого читаемого имени остаётся весьма не много места, к сожалению.
Исправлено, будет в бета-версии.