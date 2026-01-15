Ошибки, баги, вопросы - страница 3173
Не в этом дело, у меня и другие счета точно такие же, подключены были одновременно, они в норме. А этот который без рейтинга я специально переподключил.
Это вообще фигня, если честно. Со временем появится рейтинг. Да и у тех, у которых он есть (на данный момент), можно считать, что его нет)
Я прекрасно знаю что это не рейтинг. Смысл в том что есть ошибка, не все работает как надо. На 4 счетах все нормально, на пятом глюк. В этом смысл вопроса то. Мне без разницы какое там место в рейтинге, понятно что оно никакое, смысл в том что оно есть, а у этого нет, вероятно не появится совсем, судя по всему из за этой ошибки - 80% трейдов совершено за 0 дней. Это 0% от общего срока жизни сигнала 19 дней.
Повторюсь: рейтинг появится со временем, если там все будет адекватно (без сильной текущей просадки, диких показателей прироста). Он может появится и затем исчезнуть, если появится либо сильная текущая просадка (по-моему выше 30 процентов) либо дикий прирост.
И это не ошибка, это алгоритм такой...
При чем тут алгоритм, я же сказал есть другие счета такие же в точности, с одинаковой торговлей. Там такого нет, так что это именно ошибка. Вы вообще можете понять что если сделки были в разные дни то никак не может быть такого - 80% трейдов совершено за 0 дней.
Никто руками рейтинг не считает. Не паникуйте. Торгуйте, со временем все станет нормально
Очень ценно, спасибо что вы мне все так хорошо объяснили, очень рад что пообщался с компетентным человеком.
Не верное описание в справке
В справке Шрина терминала, по факту суммарная ширина мониторов. 1 монитор 2560 у меня их три. Терминал в одном мониторе и его фактическая ширина меньше 2560.
Предлагаю внести исправление на "Суммарная ширина рабочего стола"
С Высотой так же
Если график не откреплен мы не можем получить его координаты относительно виртуального экрана.
Если мы график открепляем, координаты появляются.
После того как мы закрепляем график обратно в терминал координаты сохраняются и не меняются.
Еще. Предлагаю/прошу дать возможность получать координаты рабочей области терминала. Получать/устанавливать окна по координатам рабочей области.
Это позволит иметь доступ к реальным координатам окон и программно их распологать.
Следующий момент
ChartSetInteger(0, CHART_SHOW, false); - Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов. К стати оно не отключает историческую торговлю и на чистом окне могут быть следы истории, наверно не доглядели. Так же окно сохраняет невидимую шкалу цен от фин инструмента. Хотелось бы иметь возможность программно задавать шкалу цен.
Дайте возможность отключать стандартную панель инструментов. В некоторых случаях она вообще не нужна... В текущий момент програмно доступа к отключению нет только ручной доступ..
Здравствуйте, это ошибка?
Я использую классы CGraphic и CCurve, и происходит нечто странное. Я запускаю два экземпляра одного и того же советника на разных парах валют. Когда я прокручиваю один график, другой график становится видимым на одно мгновение. Похоже, память путается между двумя графиками. Перезапуск терминала ничего не меняет. (Картинка представляет собой анимированный gif)