Ошибки, баги, вопросы - страница 3164
Уважаемые разработчики! Почему во втором и третьем вызове выполняется перегрузка (T* const Ptr) , а не (T* & Ptr)?
Это баг или фича? b3213.
Так задумано, результат операции приведения не может быть передан по ссылке
имел неосторожность когда-то скачать бесплантый продукт.
И уже просто замучали приходить уведомления о его обновлении. Причем нет возможности отписаться.
но еще прикол в том, что когда переходишь по ссылке, то видишь это:
Я понимаю, что продукт просто был бесплатным, а сейчас стал платным. Но я то здесь причем.
Можно как-то прекратить это безобразие.
Добрый день!
Странно как-то получается...
Код
Если есть комментарий (строки 18 - 28), то то программа крэшится
А если раскомментарить, то все нормально работает.
Для создания Pipe используется kernel32.dll
2022.03.03 19:15:04.363 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 12 x Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 85 / 238 Gb disk, admin, GMT+3
Почему?
Добавлено
Билд 3211
Добрый день, уважаемые разработчики. Подскажите в чем может быть проблема? Перестали работать PUSH -уведомления, причем у разных брокеров. (именно брокеров не ДЦ)
Выдает ошибку Notifications send request failed (connect failed)
Причем раньше работало без проблем, ничего не менял, настройки те же. Пробовал переустановить на смартфоне не помогло.
Смартфон meizu note 9
операционная система WIN10
Перестало работать буквально неделю назад. Подскажите в каком направлении ковырять?
прочитав ваше сообщение подумал, гугл запретил (это их фишка), проверил у себя - пашет исправно.
и, PUSH не зависит от брокеров/дц.
зы. пробовал на Android 11
На Форуме и во вкладках Обсуждения любого из продуктов перестал работать переводчик. При нажатии на
вместо перевода получаем:
Андрей можем перейти в личку для более подробного разбора моей проблемы?:)
можно конечно, но если Вы предоставите сюда больше информации по проблеме, то возможно разработчики откликнуться охотнее.
почему-то не могу вам в личку написать.....может потому что не друзья?
Да, я подтверждаю. Уже несколько дней он не работает.