Ошибки, баги, вопросы - страница 3164

mktr8591 #:

Уважаемые разработчики! Почему во втором и третьем вызове выполняется перегрузка (T* const Ptr) , а не (T* & Ptr)?

Это баг или фича?  b3213.


Так задумано, результат операции приведения не может быть передан по ссылке

 

имел неосторожность когда-то скачать бесплантый продукт.
И уже просто замучали приходить уведомления о его обновлении. Причем нет возможности отписаться.


но еще прикол в том, что когда переходишь по ссылке, то видишь это:


Я понимаю, что продукт просто был бесплатным, а сейчас стал платным. Но я то здесь причем.
Можно как-то прекратить это безобразие.

 

Добрый день!

Странно как-то получается...

Код

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               SpotPipeServer.mq5 |
//|                                     Copyright 2022, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
#include "cnamedpipes.mqh"
//---
CNamedPipe Pipe;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  Print("Start server...");
 /* if(PositionSelect(Symbol()) == true)
  {
    Pipe.out_data.spot_pos_type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
    Pipe.out_data.spot_pos_vol = long(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
  }
  else
  {
    Pipe.out_data.spot_pos_type = 0;
    Pipe.out_data.spot_pos_vol = 0;
  }*/
  bool is_server = Pipe.Create(Symbol());
  if(is_server == false)
  {
    Print("Pipe not created!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  Pipe.is_connect = Pipe.Connect();
  if(Pipe.is_connect == false)
  {
    Print("Client not connected!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  else
  {
    Print("Client connected.");
    if(Pipe.ReadData() == false)
    {
      Print("Initial command not resived!");
      return(INIT_FAILED);
    }
    else
    {
      switch(Pipe.in_data.pipe_com)
      {
        case C_ACCAUNT:
          Pipe.out_data.pipe_com = C_DONE;
          Pipe.out_data.ballance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
          Pipe.out_data.free_margine = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
          if(PositionSelect(Symbol()) == true)
          {
            Pipe.out_data.spot_pos_type = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
            Pipe.out_data.spot_pos_vol = long(PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
          }
          else
          {
            Pipe.out_data.spot_pos_type = 0;
            Pipe.out_data.spot_pos_vol = 0;
          }
          if(Pipe.WriteData(Pipe.out_data) == false)
          {
            Print("Start data not send!");
          }
          else Print("Initialization server done.");
        break; 
      }
    }
  } 
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(Pipe.is_connect = true)
  {
    Pipe.Disconnect();
    Pipe.Flush();
  }    
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

Если есть комментарий (строки 18 - 28), то то программа крэшится

2022.03.03 19:17:38.135 SpotPipeServer (GAZP,M1)        Start server...
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        Access violation at 0x000007FEFCCA6A99 read to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)           crash -->  000007FEFCCA6A99 488B4808          mov        rcx, [rax+0x8]
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)                      000007FEFCCA6A9D 48898C24A8000000  mov        [rsp+0xa8], rcx
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)                      000007FEFCCA6AA5 44397010          cmp        [rax+0x10], r14d
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)                      000007FEFCCA6AA9 0F85D8F30000      jnz        dword 0x7fefccb5e87
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)                      000007FEFCCA6AAF 4885C9            test       rcx, rcx
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)                      000007FEFCCA6AB2 0F84DFF30000      jz         dword 0x7fefccb5e97
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)                      000007FEFCCA6AB8 0FBAE31F          bt         ebx, 0x1f
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        00: 0x000007FEFCCA6A99
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        01: 0x0000000000590B40
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        02: 0x0000000014ACE4C0
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        03: 0x0000000140DBD000
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        04: 0x0000000000590183
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        05: 0x0000000014ACE4C0
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        06: 0x000000000059021F
2022.03.03 19:17:38.301 SpotPipeServer (GAZP,M1)        

А если раскомментарить, то все нормально работает.

Для создания Pipe используется kernel32.dll  

2022.03.03 19:15:04.363 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 12 x Intel Core i7-6850K  @ 3.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 85 / 238 Gb disk, admin, GMT+3


Почему?

Добавлено 

Билд 3211

 

Добрый день, уважаемые разработчики. Подскажите в чем может быть проблема? Перестали работать PUSH -уведомления, причем у разных брокеров. (именно брокеров не ДЦ)

Выдает ошибку Notifications send request failed (connect failed)

Причем раньше работало без проблем, ничего не менял, настройки те же. Пробовал переустановить на смартфоне не помогло. 

Смартфон meizu note 9 

операционная система WIN10 

Перестало работать буквально неделю назад. Подскажите в каком направлении ковырять? 

 
прочитав ваше сообщение подумал, гугл запретил (это их фишка), проверил у себя - пашет исправно.

и, PUSH не зависит от брокеров/дц.

зы. пробовал на Android 11

 

На Форуме и во вкладках Обсуждения любого из продуктов перестал работать переводчик. При нажатии на 

вместо перевода получаем:


 
Andrey Dik #:

прочитав ваше сообщение подумал, гугл запретил (это их фишка), проверил у себя - пашет исправно.

и, PUSH не зависит от брокеров/дц.

зы. пробовал на Android 11

Андрей можем перейти в личку для более подробного разбора моей проблемы?:)

 
Evgenii Akselrod #:

Андрей можем перейти в личку для более подробного разбора моей проблемы?:)

можно конечно, но если Вы предоставите сюда больше информации по проблеме, то возможно разработчики откликнуться охотнее.

 
Andrey Dik #:

можно конечно, но если Вы предоставите сюда больше информации по проблеме, то возможно разработчики откликнуться охотнее.

почему-то не могу вам в личку написать.....может потому что не друзья?

 
Stanislau Siatsko #:

На Форуме и во вкладках Обсуждения любого из продуктов перестал работать переводчик. При нажатии на 

вместо перевода получаем:


Да, я подтверждаю. Уже несколько дней он не работает.

