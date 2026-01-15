Ошибки, баги, вопросы - страница 3170

Ivan Titov #:

При выполнении функции HttpOpenRequestW (wininet.dll, internetlib.mqh) стало вылетать с ошибкой:

Раньше работало. А во встроенном WebRequest метод DELETE не реализован. Просьба реализовать или починить вызов wininet.dll.

Здесь не правильное приведение типов, в mql5 нужно вместо int -> long

 
  1. Верно замечено, hConnect должен иметь тип long
  2. Вы не сообщили версию редактора и терминала.
  3. Воспроизводится ли ошибка в билде 3245 ?
 
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: загрузил индикатор в маркет, но при скачивании демо версии индикатора он попадает в раздел экспертов.
 
Вы его написали с использованием старых обработчиков.

Нужно использовать OnCalculate()

 
Имеется в виду, скачали с интернета :)

 
fxsaber #:
Не получается смотреть ЛС в Хроме. Сообщения высоко за экраном. Увидеть возможно только в случае, если уменьшить масштаб до 50%.

Поправили, спасибо.


В Хроме при открытии беседы в ЛС выводится это сообщение.

Через несколько секунд (скроллинг мышью) сообщения беседы появляются.


Воспроизводится на разных собеседниках.

 

Эксперт скомпилирован в 

Валидатор маркета пишет


Новее уже некуда...

Проблема именно с новыми экспертами а не с обновлениями...
 
Очень хотелось бы моноширинный текст в "Окне данных".
 

Здравствуйте.
Брат https://www.mql5.com/ru/users/spoiltboy
просит снять блокировку.

Пишу по его просьбе тк у него нет возможности ни ответить в заявке ни создать новую заявку.


 
Что-то на четверке скрипт долго висит "период конвертер" (40 минут уже) проверьте если не сложно
