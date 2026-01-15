Ошибки, баги, вопросы - страница 3170
При выполнении функции HttpOpenRequestW (wininet.dll, internetlib.mqh) стало вылетать с ошибкой:
Раньше работало. А во встроенном WebRequest метод DELETE не реализован. Просьба реализовать или починить вызов wininet.dll.
Здесь не правильное приведение типов, в mql5 нужно вместо int -> long
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: загрузил индикатор в маркет, но при скачивании демо версии индикатора он попадает в раздел экспертов.
Вы его написали с использованием старых обработчиков.
Нужно использовать OnCalculate()
Имеется в виду, скачали с интернета :)
Не получается смотреть ЛС в Хроме. Сообщения высоко за экраном. Увидеть возможно только в случае, если уменьшить масштаб до 50%.
Поправили, спасибо.
В Хроме при открытии беседы в ЛС выводится это сообщение.
Через несколько секунд (скроллинг мышью) сообщения беседы появляются.
Воспроизводится на разных собеседниках.
Эксперт скомпилирован в
Валидатор маркета пишет
Новее уже некуда...Проблема именно с новыми экспертами а не с обновлениями...
Здравствуйте.
Брат https://www.mql5.com/ru/users/spoiltboy
просит снять блокировку.
Пишу по его просьбе тк у него нет возможности ни ответить в заявке ни создать новую заявку.