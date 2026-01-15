Ошибки, баги, вопросы - страница 3450
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, отображение до сих пор кривое.
Теперь прямое.
Вот так работает:
#include <..\Experts\Test\App.mqh>
Нужно, чтобы работало вот так:
Можно ли это сделать в MQL5?
Нужно, чтобы работало вот так:
Только через #ifdef.
Только через #ifdef.
Без примера не получилось.
Как это должно выглядеть?
На C++ это работает:
Вот так работает:
Нужно, чтобы работало вот так:
Можно ли это сделать в MQL5?
Мне было нужно нечто подобное. Один и тот же файл через симлинки представлен в разных каталогах и в них собирается, включая некоторые локальные файлы из этих каталогов.
А чтобы включить некоторые общие файлы, включаем локальные файлы, в которых уже прописаны #include с нужными путями.
Без примера не получилось.
Как это должно выглядеть?
На C++ это работает:
за такое и в C/C++ могут существенно попортить облик лица :-)
Мне было нужно нечто подобное. Один и тот же файл через симлинки представлен в разных каталогах и в них собирается, включая некоторые локальные файлы из этих каталогов.
А чтобы включить некоторые общие файлы, включаем локальные файлы, в которых уже прописаны #include с нужными путями.
Примерно так и делаю сейчас, но хотелось бы упростить насколько возможно и избавится от "лишних" файлов.
за такое и в C/C++ могут существенно попортить облик лица :-)
Не работаю на C/C++. Просто проверил, что там это работает, а мне нужно именно это в более сложной структуре проекта.
Примерно так и делаю сейчас, но хотелось бы упростить насколько возможно и избавится от "лишних" файлов.
Не работаю на C/C++. Просто проверил, что там это работает, а мне нужно именно это в более сложной структуре проекта.
собирайте из командной строки. Там помниться есть параметр /Include:
Без примера не получилось.
Как это должно выглядеть?