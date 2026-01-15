Ошибки, баги, вопросы - страница 3450

fxsaber #:

К сожалению, отображение до сих пор кривое.

Теперь прямое.

 

Вот так работает:

#include <..\Experts\Test\App.mqh>

Нужно, чтобы работало вот так:

#define APP_PATH <..\Experts\Test\App.mqh>
#include APP_PATH

Можно ли это сделать в MQL5?

 
Anatoli Kazharski #:

Нужно, чтобы работало вот так:

Только через #ifdef.

 
fxsaber #:

Только через #ifdef.

Без примера не получилось.

Как это должно выглядеть?

На C++ это работает:


 
Anatoli Kazharski #:

Вот так работает:

Нужно, чтобы работало вот так:

Можно ли это сделать в MQL5?

Мне было нужно нечто подобное. Один и тот же файл через симлинки представлен в разных каталогах и в них собирается, включая некоторые локальные файлы из этих каталогов.

А чтобы включить некоторые общие файлы, включаем локальные файлы, в которых уже прописаны #include с нужными путями.

 
Anatoli Kazharski #:

Без примера не получилось.

Как это должно выглядеть?

На C++ это работает:


за такое и в C/C++ могут существенно попортить облик лица :-)

 
JRandomTrader #:

Мне было нужно нечто подобное. Один и тот же файл через симлинки представлен в разных каталогах и в них собирается, включая некоторые локальные файлы из этих каталогов.

А чтобы включить некоторые общие файлы, включаем локальные файлы, в которых уже прописаны #include с нужными путями.

Примерно так и делаю сейчас, но хотелось бы упростить насколько возможно и избавится от "лишних" файлов. 

Maxim Kuznetsov #:

за такое и в C/C++ могут существенно попортить облик лица :-)

Не работаю на C/C++. Просто проверил, что там это работает, а мне нужно именно это в более сложной структуре проекта. 

 
Anatoli Kazharski #:

Примерно так и делаю сейчас, но хотелось бы упростить насколько возможно и избавится от "лишних" файлов. 

Не работаю на C/C++. Просто проверил, что там это работает, а мне нужно именно это в более сложной структуре проекта. 

собирайте из командной строки. Там помниться есть параметр /Include: 

 
Anatoli Kazharski #:

Без примера не получилось.

Как это должно выглядеть?

#define APP_PATH 
// #define APP_PATH2

#ifdef APP_PATH
  #include <..\Experts\Test\App.mqh>
#endif

#ifdef APP_PATH2
  #include <..\Experts\Test\App2.mqh>
#endif
 
Ошибка при компиляции: 
void OnStart()
{
    class A {}
    *a = new A;
    ZeroMemory(*a); //Error: '*' - variable expected
}
