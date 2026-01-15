Ошибки, баги, вопросы - страница 3181

Функция сдвига графика пока не работает, тестировал с советником и без него, и она не остается на месте после переключения профилей.



 

Я НЕ МОГУ ВОЙТИ В ПЛАТФОРМУ

Я использую имя пользователя и пароль для входа на сайт, и он прекрасно меня пропускает, но затем я перехожу на платформу, и она сообщает мне, что имя пользователя или пароль неверны. Что я могу сделать? Как я могу это исправить? Я уже несколько раз просил сменить пароль.

 
Ответьте на ВСЕ следующие вопросы:

  1. MetaTrader 5 (или MetaTrader 4)?
  2. Какая у него сборка? Последняя официальная сборка - MetaTrader 5 64 bit build 3270.
  3. Это ваш ПК или на стороннем VPS?
  4. Какая операционная система (Windows, Mac, Linux)?
  5. Если Windows, установлен ли у вас Internet Explorer 11 или обновлен последний браузер Edge?
  6. Если не Windows, используете ли вы Wine?
  7. Это 32-разрядная или 64-разрядная операционная система?
  8. Проверяли ли вы настройки брандмауэра?
  9. Проверяли ли вы фильтры маршрутизатора?
 
Что касается заполнения вкладки "Сообщество"?
Для заполнения вкладки "Сообщество" в Metatrader существуют более строгие правила, чем для входа на форум.
Поэтому, вообще говоря, вы должны использовать логин и пароль от форума.

Ваш логин на форуме - d83241667t
Почему? Потому что ссылка на ваш профиль - https://www.mql5.com/en/users/d83241667t
А пароль к вкладке Community должен быть родным паролем форума (не связанным с google/facebook).
Речь идет о том, как я заполняю вкладку Community в Metatrader (на примере MT4) и что я при этом проверяю:

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Сергей Голубев, 2021.01.04 16:50

1. Я сделал вход в сообщество:

2. и проверил в журнале Metatrader:


3. Проверил установленный на компьютере Internet Explorer:


4. Проверил настройки Internet Explorer: да, я могу пользоваться чатом без проблем, отправляя/принимая сообщения:


5. Вкладка "Сигнал" работает:


6. Вкладка "Рынок" работает:



 
Я думаю, что пользователь, которому вы ответили, считает, что, войдя в MT с именем пользователя и паролем MQL5, он получит доступ к торговле. Возможно, он не знает, что ему нужно нанять брокера.

 
Здравствуйте,

заключать ли мне договор с брокером? Чтобы получить доступ к рынкам, необходимо нанять брокера.

Вы находитесь на официальном форуме компании MetaQuotes Ltd(https://www.mql5.com).

MetaQuotes Ltd является компанией по разработке программного обеспечения и не предоставляет никаких финансовых, инвестиционных, брокерских, торговых или информационных услуг, а также не участвует в каких-либо комиссионных платежах в связи с любымиторговыми операциями.

 
Mq - ошибка, можете ли вы снова убрать нити из других языков?
 

Почему у меня загружается трактор, вместо моего скрина графика?))


 

Что за странное поведение терминала ? (Terminal MetaTrader 5 x64 build 3272. Windows 10 build 19044).

1) Открываю терминал со счетом у Брокера№1 и рабочим профилем (у меня там 9 графиков). В обзоре рынка отображаются эти же 9 символов.

2) Переключаю профиль на ранее сохраненный профиль в котором 0 (ноль, Карл, открытых графиков), а в обзоре рынка отображаются те же 9 символов.

3) В Навигаторе подключаю терминал к счету другого Брокера№2 и терминал, при отсутствии каких либо графиков в рабочем профиле и наличии в обзоре рынка 9 символов (оставшихся от ранее открывавшегося профиля),

начинает качать всю историю по символам в обзоре рынка (естественно неимоверно тормозя).

Никаких открытых торговых позиций нет, ни текущих, ни в истории.

Разве так должно быть?

Только если запускать терминал из ОС сразу с пустым профилем и списком символов в обзоре рынка история по символам в обзоре не подкачивается.

 
Здравствуйте. Была подписана на сигнал трейдера. Он установил тп по сделке на продажу. Затем убрал у себя, а у меня остался по цене 0.72093. По этой причине была закрыта сделка у меня. По какой причине не скопировалось убирание тп по сделке в селл по AUD

Вот скриншот сделки, что закрыта по тп, который трейдер у себя убрал на счёте.
Новый комментарий