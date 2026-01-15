Ошибки, баги, вопросы - страница 3181
Функция сдвига графика пока не работает, тестировал с советником и без него, и она не остается на месте после переключения профилей.
Я НЕ МОГУ ВОЙТИ В ПЛАТФОРМУ
Я использую имя пользователя и пароль для входа на сайт, и он прекрасно меня пропускает, но затем я перехожу на платформу, и она сообщает мне, что имя пользователя или пароль неверны. Что я могу сделать? Как я могу это исправить? Я уже несколько раз просил сменить пароль.
Ответьте на ВСЕ следующие вопросы:
Что касается заполнения вкладки "Сообщество"?
Для заполнения вкладки "Сообщество" в Metatrader существуют более строгие правила, чем для входа на форум.
Поэтому, вообще говоря, вы должны использовать логин и пароль от форума.
Ваш логин на форуме - d83241667t
Почему? Потому что ссылка на ваш профиль - https://www.mql5.com/en/users/d83241667t
А пароль к вкладке Community должен быть родным паролем форума (не связанным с google/facebook).
Речь идет о том, как я заполняю вкладку Community в Metatrader (на примере MT4) и что я при этом проверяю:
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Сергей Голубев, 2021.01.04 16:50
1. Я сделал вход в сообщество:
2. и проверил в журнале Metatrader:
3. Проверил установленный на компьютере Internet Explorer:
4. Проверил настройки Internet Explorer: да, я могу пользоваться чатом без проблем, отправляя/принимая сообщения:
5. Вкладка "Сигнал" работает:
6. Вкладка "Рынок" работает:
Я думаю, что пользователь, которому вы ответили, считает, что, войдя в MT с именем пользователя и паролем MQL5, он получит доступ к торговле. Возможно, он не знает, что ему нужно нанять брокера.
Здравствуйте,
заключать ли мне договор с брокером? Чтобы получить доступ к рынкам, необходимо нанять брокера.
Вы находитесь на официальном форуме компании MetaQuotes Ltd(https://www.mql5.com).
MetaQuotes Ltd является компанией по разработке программного обеспечения и не предоставляет никаких финансовых, инвестиционных, брокерских, торговых или информационных услуг, а также не участвует в каких-либо комиссионных платежах в связи с любымиторговыми операциями.
Почему у меня загружается трактор, вместо моего скрина графика?))
Что за странное поведение терминала ? (Terminal MetaTrader 5 x64 build 3272. Windows 10 build 19044).
1) Открываю терминал со счетом у Брокера№1 и рабочим профилем (у меня там 9 графиков). В обзоре рынка отображаются эти же 9 символов.
2) Переключаю профиль на ранее сохраненный профиль в котором 0 (ноль, Карл, открытых графиков), а в обзоре рынка отображаются те же 9 символов.
3) В Навигаторе подключаю терминал к счету другого Брокера№2 и терминал, при отсутствии каких либо графиков в рабочем профиле и наличии в обзоре рынка 9 символов (оставшихся от ранее открывавшегося профиля),
начинает качать всю историю по символам в обзоре рынка (естественно неимоверно тормозя).
Никаких открытых торговых позиций нет, ни текущих, ни в истории.
Разве так должно быть?
Только если запускать терминал из ОС сразу с пустым профилем и списком символов в обзоре рынка история по символам в обзоре не подкачивается.
Вот скриншот сделки, что закрыта по тп, который трейдер у себя убрал на счёте.