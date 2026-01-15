Ошибки, баги, вопросы - страница 3167
Добрый день коллеги ! Кто подскажет решение вопроса - индикаторы с маркета в навигатор мт5 устанавливаются, а вот на график установить невозможно. Например вот этот - *** . В чём может быть проблема ?
Смотрите лог-файлы (вкладки "Журнал" и "Эксперты").
- вот такая ошибка. Что может значить ?
Если смотреть ошибки Windiws API - то это превышение размера файла подкачки. Покажите:
Пример как подготовить ответ на вопрос 1:
Вопрос к разработчикам о политике исполнения ордеров на Фондовой секции ММВБ
В терминале можно выбрать 2 типа ордеров "Отложенный ордер" и "Биржевое исполнение"
"Отложенный ордер"
1. Заполнение "Вернуть", то ордер будет стоять в стакане пока не исполнится полным объемом и по указанной мною в ордере цене, или лучшей (этот пункт полностью понятен)
2 Заполнение "Все/ничего" - как будет вести себя этот ордер (если можно, детально с примером)?
"Биржевое исполнения"
1. Заполнение "Вернуть" чем тогда от отличается от "Отложенные ордер" с заполнением "Вернуть", кроме того, что Вы сами ставите лучшие цены?
2. Заполнение " Все/ничего " имеется ввиду, что если у лучшей цены не будет нужного объема, то ордер снимется?
Terminal Deriv x64 build 3219 started for Deriv Limited
Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 2 x AMD A6-5400K APU with Radeon HD, 5 / 7 Gb memory, 168 / 223 Gb disk, admin, GMT+4
Винда вернее всего пиратка
Файл подкачки - 11 ГБайт
MQL 'Screen Shoter.ex5' version is too old, it should be recompiled. Сегодня появилось. Требует перекомпиляцию похоже
Здравствуйте!
Понимаю, что может не тут надо писать о данной проблеме, но все же.
На индикатор A/D накладываю конверт (скрин реал тайм) - отображается корректно. Сохраняю шаблон как тестер и включаю тестер и A/D с наложенным конвертом (скрин тестер) отображаются некорректно. В чем дело???
Спасибо за ответы!
Операционная система у Вас устарела и не установлены обязательные обновления. Рекомендуется ставить Windows 10 x64.
MQL 'Screen Shoter.ex5' version is too old, it should be recompiled. Сегодня появилось. Требует перекомпиляцию похоже
Да, нужна перекомпиляция (если это продукт из Маркета - обращайтесь к Продавцу, чтобы он выложил версию скомпилированную в свежем билде).
помогите разобраться , вот был mt4. в нём был тестер. там можно добавить индикатор запустить тестер и визуально не просто смотреть на экран как движется график, а нажать на паузу нарисовать полосочку , крестик, стрелочку, галочку и снова нажать пуск . это нужно для тех людей кто торгует ручками это как бы тренажёр . в mt5 нельзя нечего на график добавить даже стрелочку , где в каком месте я бы купил или продал бы . вопрос как эту проблему решить ?, может это всё есть но как-то замаскировано ?
В кодобазе симулятор валяется, мб сойдет для тренировки, если я правильно понял суть проблемы. (сам не пробовал)