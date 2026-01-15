Ошибки, баги, вопросы - страница 3172

Новый комментарий
 
Igor Gerasimov #:

При выполнении программы(скрипта или эксперта) использующей OpenCL(с параметром CLContextCreate(CL_USE_CPU_ONLY)) в терминале MT5, в "диспетчере задач" Windows 10 во вкладке "производительность" наблюдается катастрофическое переполнение дескрипторов, в результате чего, при достижении определенного количества(в моем случае где-то 17000000),происходит крах терминала MT5 и его закрытие.

Количество дескрипторов перед запуском скрипта:

Количество дескрипторов через час работы скрипта:


Скорее всего у вас утечка хендлов в MQL5 программе.

Если хотите, мы можем проанализировать ваш код и найти проблему. Можете прислать его в мне в личку.

 
Исправлено обновлением драйвера w_opencl_runtime_p_2022.0.0.3663.exe
 
Renat Fatkhullin #:

Скорее всего у вас утечка хендлов в MQL5 программе.

Если хотите, мы можем проанализировать ваш код и найти проблему. Можете прислать его в мне в личку.

Спасибо. Исправил обновлением драйвера Intel OpenCL RunTime: w_opencl_runtime_p_2022.0.0.3663.exe

 

Возможно ли как то определить что график был закрыт на крестик ?

   long currChart, prevChart = ChartFirst();
      int i = 0, limit = 100;
      while(i < limit && !IsStopped()) // у нас наверняка не больше 100 открытых графиков
        {
         Print(" 3 chart_id " + chart_id);
         currChart = ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
         //
                  if(currChart < 0)
            break;  
        // достигли конца списка графиков
         Print(" 5 chart_id " + chart_id);
         prevChart = currChart; // запомним идентификатор текущего графика для ChartNext()
         i++;// не забудем увеличить счетчик
        }

Этот код не подходит. так как на 5 - 6 закрытии окна советник просто перестает работать.

 
Всем привет. Вчера во всех терминалах мт4-5, на демо счетах, в разделе сигналы пропали из рейтинга FREE сигналы. Скажите это временно или навсегда?
 

Смотрел сигналы разные. При попытке посмотреть диаграмму просадки начинает подвисать фаерфокс. Предупреждает, что страничка замедляет браузер и предлагает ее, страничку, остановить.

Вот здесь возникает:

Вот это предупреждение:



Вот вывод в консоль (после остановки странички):


 

Привет,

вопрос от новичка относительно бесплатных экспертов на MT5 (macd mama mapsar mapsaropt): есть ли способ изменить начальный лот? Я хотел бы изменить с 0.01 на 0.1

Я не могу найти ничего в исходном коде...

Габриэле

 
Добрый день. Прошу помочь понять в чем дело. Я недавно подключил торговые счета в качестве сигналов, один из этих счетов выдает надпись о том что  80% трейдов совершено за 0 дней. Это 0% от общего срока жизни сигнала 21 дней. Видимо поэтому не т никакого места в рейтинге, стоит прочерк. Удалил счет, добавил снова, не помогло. У других таких же моих сигналов с одинаковой торговлей и моментом прикрепления такого нет, там показаны номера в рейтинге. Вот сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/1460307?source=Site+Signals+My
Торговые сигналы для MetaTrader 4: DARK STAR
Торговые сигналы для MetaTrader 4: DARK STAR
  • www.mql5.com
На этом счете ведется только ручная торговля. С помощью технического анализа определяются уровни цены в зоне которых наиболее целесообразно входить в рынок. Уровни стоп лосс используются. Уровень риска умеренный. Опыт работы трейдером с 2011 года
 
Sergey Troitskiy #:
Добрый день. Прошу помочь понять в чем дело.

Там торговые результаты до подключения мониторинга. Видимо потому и предупреждение такое

 
Yevhenii Levchenko #:

Там торговые результаты до подключения мониторинга. Видимо потому и предупреждение такое

Не в этом дело, у меня и другие счета точно такие же, подключены были одновременно, они в норме. А этот который без рейтинга я специально переподключил.

Файлы:
04.jpg  150 kb
1...316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179...3696
Новый комментарий