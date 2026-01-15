Ошибки, баги, вопросы - страница 3172
При выполнении программы(скрипта или эксперта) использующей OpenCL(с параметром CLContextCreate(CL_USE_CPU_ONLY)) в терминале MT5, в "диспетчере задач" Windows 10 во вкладке "производительность" наблюдается катастрофическое переполнение дескрипторов, в результате чего, при достижении определенного количества(в моем случае где-то 17000000),происходит крах терминала MT5 и его закрытие.
Количество дескрипторов перед запуском скрипта:
Количество дескрипторов через час работы скрипта:
Скорее всего у вас утечка хендлов в MQL5 программе.
Если хотите, мы можем проанализировать ваш код и найти проблему. Можете прислать его в мне в личку.
Спасибо. Исправил обновлением драйвера Intel OpenCL RunTime: w_opencl_runtime_p_2022.0.0.3663.exe
Возможно ли как то определить что график был закрыт на крестик ?
Этот код не подходит. так как на 5 - 6 закрытии окна советник просто перестает работать.
Смотрел сигналы разные. При попытке посмотреть диаграмму просадки начинает подвисать фаерфокс. Предупреждает, что страничка замедляет браузер и предлагает ее, страничку, остановить.
Вот здесь возникает:
Вот это предупреждение:
Вот вывод в консоль (после остановки странички):
Привет,
вопрос от новичка относительно бесплатных экспертов на MT5 (macd mama mapsar mapsaropt): есть ли способ изменить начальный лот? Я хотел бы изменить с 0.01 на 0.1
Я не могу найти ничего в исходном коде...
Габриэле
Добрый день. Прошу помочь понять в чем дело.
Там торговые результаты до подключения мониторинга. Видимо потому и предупреждение такое
Не в этом дело, у меня и другие счета точно такие же, подключены были одновременно, они в норме. А этот который без рейтинга я специально переподключил.