Ошибки, баги, вопросы - страница 3168
помогите разобраться , вот был mt4. в нём был тестер. там можно добавить индикатор запустить тестер и визуально не просто смотреть на экран как движется график, а нажать на паузу нарисовать полосочку , крестик, стрелочку, галочку и снова нажать пуск . это нужно для тех людей кто торгует ручками это как бы тренажёр . в mt5 нельзя нечего на график добавить даже стрелочку , где в каком месте я бы купил или продал бы . вопрос как эту проблему решить ?, может это всё есть но как-то замаскировано ?
Шаблоном решается добавить нужные индюки. Про рисовать не знаю.
Подскажите, почему в настройках торговли не сохраняются и не работают данные параметры? Настройки комиссии и нерабочего периода применяются. Но если изменить настройки в этой вкладке, после закрытия они сбрасываются снова на дефолтные. Как заставить работать эти настройки?
Но такое уже не в первый раз, висит цифра 1 в сообщениях уже неделю, а в диалогах и приватных всё прочитано../жутко напрягает.
Если модератор может решить этот вопрос, то буду благодарен.
x572intraday #:
Либо я вконец упоролся, либо, если не баг, ткните валенком в Справку.
Граждане. Год назад зарелизил индикатор в КБ. Сейчас копнул — там аж в нескольких местах есть строки, где элементом массива абсолютно безмятежно служит переменная. Либо я вконец упоролся... В общем, кому интересно, могу показать.
Может там #define был?
#define там, конечно, есть:
но это относится к другим строкам. Я же имел в виду совсем другие. https://www.mql5.com/ru/code/34280 — искать по "[el]". Но там массив по ссылке & — может, из-за этого?
но это относится к другим строкам. Я же имел в виду совсем другие. https://www.mql5.com/ru/code/34280 — искать по "[el]". Но там массив по ссылке & — может, из-за этого?
посмотрел.
как и предполагал:
это не динамический массив, а статический. NUMBER это число 26, а не переменная. Изучите команды препроцессора.
других подстановок переменных при объявлении массива не обнаружил.
так что - чудес не бывает.
Невнимательно смотрели... хотя оно и понятно — код-то большой. Я про совсем другие строки. Ищите:
Для el нет никакого #define.
...Хотя, есть такой вот код в struct TBuffer:
где объявляются статические массивы с числом 2, а потом передаются по ссылке &:
Нет не в этом.
При объявлении статического массива, в скобках указывается его размер.
Он должен быть известен во время компиляции и он не может быть задан переменной.
При обращении к элементу массива, в скобках стоит индекс элемента.
Он вполне может задаваться переменной, а иначе такой массив в принципе не был бы нужен.