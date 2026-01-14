Ошибки, баги, вопросы - страница 1584
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такое ощущение, что это один и тот же агент с низким PR, которому дают один за одним прогоны, у него не хватает памяти и он один запарывает часть оптимизации (остальным агентам всего хватает и локально все прекрасно работает). Почему бы сразу не убирать таких агентов из продолжения тестов?
Интересно, а вознаграждение такие агенты получают или нет?
Вознаграждение даже за закачку истории получают, как я понимаю
Вознаграждение даже за закачку истории получают, как я понимаю
Откуда такие сведения?
Сведений у меня нет, только догадки. То есть агенты могут 10 минут закачивать историю чужого брокера за 30 символов, использующихся в тесте длящемся 30 секунд и не получают за это плату? Значит я понимаю не правильно.
Расскажите достоверно, получают или не получают, будем знать точно.
На главной странице в разделе фриланс виден HTML код, который видно быть не должно. Как бы не красиво для такого серьёзного сайта.
На главной странице в разделе фриланс виден HTML код, который видно быть не должно. Как бы не красиво для такого серьёзного сайта.
При запуске терминала появилось:
Tester MQL5 Cloud Server "5.agents.mql5.com:443" not found
Причем тут тестер, если я просто запустил терминал?
У меня отпуск через несколько недель. Буду находиться там, где если и будет инет, то случайно (АЗС, кафешка и т.д.). Хочется на отдыхе в свое удовольствие попрограммировать разные идеи для ТС, до которых не доходили руки. И тестить в пятерке на реальных тиках. Тиковую историю забрать получается без проблем. Даже в оффлайне тиковая история работает через CopyTicks. А как с тестером на отдыхе, где нет инета?
ЗЫ Инет и отдых - не совместимы. MT5 и отдых - вполне!