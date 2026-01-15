Ошибки, баги, вопросы - страница 3169
Граждане. Год назад зарелизил индикатор в КБ. Сейчас копнул — там аж в нескольких местах есть строки, где элементом массива абсолютно безмятежно служит переменная. Либо я вконец упоролся... В общем, кому интересно, могу показать.
Не элемент, индекс массива. Сперва запутался даже. Все верно, размерность целое число, индекс может быть переменной целой.
Нет не в этом.
При объявлении статического массива, в скобках указывается его размер.
Он должен быть известен во время компиляции и он не может быть задан переменной.
При обращении к элементу массива, в скобках стоит индекс элемента.
Он вполне может задаваться переменной, а иначе такой массив в принципе не был бы нужен.
Точно! Я ж его не объявляю, а лишь доступаюсь к элементу по индексу. Совсем я того на старости лет.
Набросил индикатор Fractals Билла Вильямса и Fractals из папки Examples:
Модификация кода вторых:
start=rates_total-5;
(вместо 5 подставлял меньшие числа) ни к какому эффекту не привело. Модификация кода первых недоступна в принципе.
Как прикажете всё это понимать? Это не мелочь и не ерунда какая-нибудь. Запаздывание отрисовки фрактала может неблагоприятно отразиться на принятии торгового решения.
Как добиться последнего нижнего фрактала для второго случая?
А что если первый — опережающий — вариант некорректный?
пока свеча не закрыта, то и нефик рисовать..правый вариант честнее
PS/ в оригинале Вильямса были дополнительные условия. но на них все забили болт
Какие? Книжку читал,, но что то пропустил видимо.
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/bw_indicators/fractals
При выполнении функции HttpOpenRequestW (wininet.dll, internetlib.mqh) стало вылетать с ошибкой:
Раньше работало. А во встроенном WebRequest метод DELETE не реализован. Просьба реализовать или починить вызов wininet.dll.
А что за ошибки сыплет МТ5
К сожалению, без кода помочь не можем. Это вызов DLL.
У WebRequest разрешены следующие методы: "POST", "GET", "HEAD", "PUT", "DELETE", "PATCH", "OPTIONS"