x572intraday #:

 Граждане. Год назад зарелизил индикатор в КБ. Сейчас копнул — там аж в нескольких местах есть строки, где элементом массива абсолютно безмятежно служит переменная. Либо я вконец упоролся... В общем, кому интересно, могу показать.

Не элемент, индекс массива. Сперва запутался даже. Все верно, размерность целое число, индекс может быть переменной целой.

 
Koldun Zloy #:

Нет не в этом.

При объявлении статического массива, в скобках указывается его размер.

Он должен быть известен во время компиляции и он не может быть задан переменной.

При обращении к элементу массива, в скобках стоит индекс элемента.

Он вполне может задаваться переменной, а иначе такой массив в принципе не был бы нужен.

 Точно! Я ж его не объявляю, а лишь доступаюсь к элементу по индексу. Совсем я того на старости лет.

 

 Набросил индикатор Fractals Билла Вильямса и Fractals из папки Examples:

Fractals1 vs Fractals2

 Модификация кода вторых:

start=rates_total-5;

(вместо 5 подставлял меньшие числа) ни к какому эффекту не привело. Модификация кода первых недоступна в принципе.

 Как прикажете всё это понимать? Это не мелочь и не ерунда какая-нибудь. Запаздывание отрисовки фрактала может неблагоприятно отразиться на принятии торгового решения.

 Как добиться последнего нижнего фрактала для второго случая?

 А что если первый — опережающий — вариант некорректный?

 
пока свеча не закрыта, то и нефик рисовать..правый вариант честнее

PS/ в оригинале Вильямса были дополнительные условия. но на них все забили болт

 
Maxim Kuznetsov #:

пока свеча не закрыта, то и нефик рисовать..правый вариант честнее

PS/ в оригинале Вильямса были дополнительные условия. но на них все забили болт

Какие? Книжку читал,, но что то пропустил видимо.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Какие? Книжку читал,, но что то пропустил видимо.

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/bw_indicators/fractals

 

При выполнении функции HttpOpenRequestW (wininet.dll, internetlib.mqh) стало вылетать с ошибкой:

Раньше работало. А во встроенном WebRequest метод DELETE не реализован. Просьба реализовать или починить вызов wininet.dll.

 

А что за ошибки сыплет МТ5

2022.03.29 21:47:46.036 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3231 started for MetaQuotes Software Corp.
2022.03.29 21:47:46.037 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x AMD FX-4170 Quad-Core, 9 / 11 Gb memory, 5 / 465 Gb disk, admin, GMT+3
2022.03.29 21:47:46.037 Terminal        D:\MetaTrader 5\Hadge MT5
2022.03.29 21:47:47.668 Network '1307275': authorized on AMPGlobalEU-Demo through Main Access Server NEW (ping: 159.98 ms, build 3091)
2022.03.29 21:47:47.668 Network '1307275': previous successful authorization performed from 94.25.169.90 on 2022.03.29 18:47:15
2022.03.29 21:47:47.887 Network '1307275': terminal synchronized with AMP Global Ltd.: 5 positions, 0 orders, 335 symbols, 0 spreads
2022.03.29 21:47:47.887 Network '1307275': trading has been enabled - netting mode
2022.03.29 21:47:56.443 GDI Cache       object creation error [0]
2022.03.29 21:47:56.554 GDI Cache       object creation error [0]
2022.03.29 21:47:56.587 GDI Cache       object creation error [0]
2022.03.29 21:47:56.753 GDI Cache       object creation error [0]
2022.03.29 21:47:56.800 GDI Cache       object creation error [0]
 
Не получается смотреть ЛС в Хроме. Сообщения высоко за экраном. Увидеть возможно только в случае, если уменьшить масштаб до 50%.
 
Ivan Titov #:

При выполнении функции HttpOpenRequestW (wininet.dll, internetlib.mqh) стало вылетать с ошибкой:

Раньше работало. А во встроенном WebRequest метод DELETE не реализован. Просьба реализовать или починить вызов wininet.dll.

К сожалению, без кода помочь не можем. Это вызов DLL.

У WebRequest разрешены следующие методы: "POST", "GET", "HEAD", "PUT", "DELETE", "PATCH", "OPTIONS"

