Ошибки, баги, вопросы - страница 3171
Всем доброго дня! Кто мне подскажет, я открыла ордер перед выходными (в длинную позицию), но в вс модератор написал мне вот такое сообщение (на которое я не могу ответить)
Замечание к Вашему сигналу "Grand capital":
Состояние торговли: cигнал будет помещен в архив по причине продолжительного отсутствия торговой активности.
После помещения в архив ордер снялся и снялись еще деньги. Кто мне может подсказать что произошло и как этого избежать в будущем?
ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,false); 执行这段代码后，并没有得到预期的效果，鼠标悬停后，还是会显示对象的描述，我会尝试其他方法都不能解决，请求帮助，谢谢！
как создать голосование на форуме? убрали эту функцию?
Может лучше не надо? А?
Здравствуйте.
После обновления до версии 3247 от 06.04.2020 в советники в тестере стали все время выдавать такую ошибку при выборе символа в CSymbolInfo.Name()
2022.04.11 19:33:54.580 Core 2 2022.04.06 23:30:00 CSymbolInfo::Name: invalid data of symbol 'EURGBP'
Соответственно, не могут выполниться никакие торговые операции. На других терминалах, которые еще не обновились до последней версии тот же код работает без ошибок.
Кто-нибудь еще с этим столкнулся?
UPD: После обновления до версии 3249 всё починилось.
Может лучше не надо? А?
общество больше не хочет выражать свое легитимное мнение?
как создать голосование на форуме? убрали эту функцию?
Всё на месте. Там выпадающий список есть.
общество больше не хочет выражать свое легитимное мнение?
За последние года три, создаются копии глупых опросов.
Найдите свой и там выражайте своё мнение.
При выполнении программы(скрипта или эксперта) использующей OpenCL(с параметром CLContextCreate(CL_USE_CPU_ONLY)) в терминале MT5, в "диспетчере задач" Windows 10 во вкладке "производительность" наблюдается катастрофическое переполнение дескрипторов, в результате чего, при достижении определенного количества(в моем случае где-то 17000000),происходит крах терминала MT5 и его закрытие.
Количество дескрипторов перед запуском скрипта:
Количество дескрипторов через час работы скрипта: