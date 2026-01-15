Ошибки, баги, вопросы - страница 3180
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сигнал упал до минус 100. Вся кривая стата стала 200%, которых у меня не было за месяц вообще. После закрытия по ТП такая чехарда началась.
Что мне теперь делать, может ли все вернуться назад? Ведь со сделками на истории все в порядке, таких сливов не было.
Прошлое не изменишь, торговля будет и продолжится или начнется новый сигнал.
Откуда что взялось? В Платежах издавна стояло $14, а сегодня смотрю — уже $91 и Темы, Комментарии, Читатель обнулились.
Кто-нибудь может объяснить, что делает советник с кодом: -1.9%/237.2/12200.0
Я в замешательстве, поэтому, пожалуйста, объясните, что означает этот код на MT4.
Когда-нибудь,
#property indicator_type2 DRAW_LINE
.....
PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0); или PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE );
ArrayInitialize(ExtA,EMPTY_VALUE); или ArrayInitialize(ExtA,0.0);
Возможно получить результаты типа нет эффекта, DRAW_TYPE автоматически меняется между DRAW_SECTION и DRAW_LINE ЛИНИЯ
Что случилось?
Как получить свойство DRAW_TYPE с помощью кода PlotIndexGetInteger(1,....) Как получить свойство DRAW_TYPE с помощью кода PlotIndexGetInteger(1,)?
Поэтому, в вашем случае - обратитесь за поддержкой к вашему брокеру.
И если качество данных/данных на графике очень важно для вас, то вы можете сменить брокера и открыть счет у брокера с более хорошим качеством данных, например.
Графики, цена графика и время появления цены на графике, торговые счета (реальный или демо) - все это относится только к брокерам.
Поэтому в вашем случае - обратитесь за поддержкой к своему брокеру.
И если качество данных/данных на графике очень важно для вас, то вы можете сменить брокера и открыть счет у брокера с более хорошим качеством данных, например.
Обнаружил интересную особенность ChartSetSymbolPeriod в сочетании с Отображением торговой истории (Trade history в контекстном меню чарта).
Если сделок в истории счета достаточно много, при вызове ChartSetSymbolPeriod из советника для изменения тайм-фрейма своего чарта, советник бесследно исчезает (без единой записи в лог). Под дебагером происходит ровно то же — дебаг моментально прекращается, чарт исчезает, в логе чисто. До выполнения OnDeinit дело не доходит.
Если сделок в истории не много, все ок — срабатывает OnDeinit, ТФ чарта переключается, советник нормально загружается заново.
Такое ощущение, что создание множества autotrade-объектов мешает нормальному запуску советника.PS: Проверял на билдах 3271, 3270 и 3091, поведение одинаковое.
Готов предоставить ex5 для анализа.
Прошу помощи. Вот такой код модификации стопа\тейка позиции возвращает код ошибки 10036
10036
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта
На другие ошибки можно не обращать внимание, с ними я разберусь.
А вот если выделенные строки успешно выбирают позицию и код выполняется дальше, то как может при попытке модификации позиции не находить эту позицию.Конечно можно предположить, что на быстром рынке может и такое случиться… Но не слишком-ли часто это происходит. К тому-же заказчик говорит, что позиции не закрыты в этот момент.
Я пытался удалить программу и загрузить ее снова, но ничего не изменилось. У кого-нибудь из вас была такая же проблема и вы знаете, как ее решить?