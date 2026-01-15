Ошибки, баги, вопросы - страница 3180

Сигнал упал до минус 100. Вся кривая стата стала 200%, которых у меня не было за месяц вообще. После закрытия по ТП такая чехарда началась.

Что мне теперь делать, может ли все вернуться назад? Ведь со сделками на истории все в порядке, таких сливов не было.

Прошлое не изменишь, торговля будет и продолжится или начнется новый сигнал.

 

 Откуда что взялось? В Платежах издавна стояло $14, а сегодня смотрю — уже $91 и Темы, Комментарии, Читатель обнулились.

 

Кто-нибудь может объяснить, что делает советник с кодом: -1.9%/237.2/12200.0

Я в замешательстве, поэтому, пожалуйста, объясните, что означает этот код на MT4.

 

Когда-нибудь,

#property indicator_type2 DRAW_LINE

.....

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0); или PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE );

ArrayInitialize(ExtA,EMPTY_VALUE); или ArrayInitialize(ExtA,0.0);

Возможно получить результаты типа нет эффекта, DRAW_TYPE автоматически меняется между DRAW_SECTION и DRAW_LINE ЛИНИЯ


Что случилось?


Как получить свойство DRAW_TYPE с помощью кода PlotIndexGetInteger(1,....) Как получить свойство DRAW_TYPE с помощью кода PlotIndexGetInteger(1,)?

 
Кто-нибудь может мне помочь? Со вчерашнего вечера мои графики перестали правильно формироваться. Они работают правильно, если я переключаюсь на демо-счет, но это происходит на моем основном счете. Буду признателен за любую помощь.
 
Графики, цена графика и время появления цены на графике, торговые счета (реальный или демо) - все это связано только с брокерами.
Поэтому, в вашем случае - обратитесь за поддержкой к вашему брокеру.
И если качество данных/данных на графике очень важно для вас, то вы можете сменить брокера и открыть счет у брокера с более хорошим качеством данных, например.
 
Графики, цена графика и время появления цены на графике, торговые счета (реальный или демо) - все это относится только к брокерам.
Поэтому в вашем случае - обратитесь за поддержкой к своему брокеру.
И если качество данных/данных на графике очень важно для вас, то вы можете сменить брокера и открыть счет у брокера с более хорошим качеством данных, например.
Большое спасибо за помощь. Я свяжусь с ними
 

Обнаружил интересную особенность ChartSetSymbolPeriod в сочетании с Отображением торговой истории (Trade history в контекстном меню чарта).

Если сделок в истории счета достаточно много, при вызове ChartSetSymbolPeriod из советника для изменения тайм-фрейма своего чарта, советник бесследно исчезает (без единой записи в лог). Под дебагером происходит ровно то же — дебаг моментально прекращается, чарт исчезает, в логе чисто. До выполнения OnDeinit дело не доходит.

Если сделок в истории не много, все ок — срабатывает OnDeinit, ТФ чарта переключается, советник нормально загружается заново.


Такое ощущение, что создание множества autotrade-объектов мешает нормальному запуску советника.
Готов предоставить ex5 для анализа.

PS: Проверял на билдах 3271, 3270 и 3091, поведение одинаковое.
 

Прошу помощи. Вот такой код модификации стопа\тейка позиции возвращает код ошибки 10036

/********************************************************************\
||
\********************************************************************/
uint posModify(const double sl,const double tp)
 {
  MqlTradeRequest           my_request;
  MqlTradeResult            my_result;
  if(!PositionSelect(_Symbol))
    return(TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED);
  ZeroMemory(my_request);
  ZeroMemory(my_result);
  my_request.action    = TRADE_ACTION_SLTP;
  my_request.symbol    = _Symbol;
  my_request.sl        = sl;
  my_request.tp        = tp;
  my_request.position  = PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
//---
  bool ordSend = ::OrderSend(my_request, my_result);
  if(my_result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE)
    Print(__LINE__, " ***** ", _Symbol, " ***** ", my_result.retcode);// строка 233
//---
  return(my_result.retcode);
 }/******************************************************************/

10036

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта



На другие ошибки можно не обращать внимание, с ними я разберусь.

А вот если выделенные строки успешно выбирают позицию и код выполняется дальше, то как может при попытке модификации позиции не находить эту позицию. 

Конечно можно предположить, что на быстром рынке может и такое случиться… Но не слишком-ли часто это происходит. К тому-же заказчик говорит, что позиции не закрыты в этот момент.
Привет всем!

У меня проблема на MT5 после последних обновлений, с Mac я не могу получить доступ к любому брокеру, я пробовал с 4 разными брокерами и счетом, но проблема одна и та же, платформа всегда показывает 0/0 Kbs и я не могу решить эту проблему, если я вхожу в веб-торговлю, она работает, также с мобильных телефонов или системы Windows.


Я пытался удалить программу и загрузить ее снова, но ничего не изменилось. У кого-нибудь из вас была такая же проблема и вы знаете, как ее решить?

