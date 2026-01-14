Ошибки, баги, вопросы - страница 1454

Nikita Solodko:

Здравствуйте коллеги!

Прошу прощения, намусорил на главной, пока эту ветку не увидел. 

Подскажите как решить проблему: советник МТ5 на ФОРТСе при установке ордера BAY_STOP или SELL_STOP постоянно выдает ошибку 10022: "Неверная дата истечения ордера в запросе".

Дата истечения мне не важна, но не могу подобрать параметры, при которых ордер просто установится. На форексе такой проблемы не возникает. Брокер ОТКРЫТИЕ. Ошибка возникает в тестере. 


Допустимы флаги ORDER_TIME_DAY ( ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY, вроде, тоже ). А вообще, можете проверить. Для этого есть спец. функции. И пользуйтесь поиском. Тема не раз обсуждалась.
 
Vladimir Pastushak:

Что за траблы с 

MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGININIT) и SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL)

Почему они возвращают нули ????? 

Они работают для фьючерсов, где это штатные параметры.
Aliaksandr Kryvanos:

В отчёте тестера и вкладки "результаты" в тестере билд 940 не совпадают цены



https://c.mql5.com/3/84/er002.png

https://c.mql5.com/3/84/er1.png


Сегодня заметил в Результатах Тестера стратегий Цена = 1.2 и SL = 1

6    2006.02.03 00:00    s/l    1    0.01    1.2   1   0.00000    0.52    10000.52

 
Обновите терминал, пожалуйста.
Karputov Vladimir:
Обновите терминал, пожалуйста.
спасибо, 943, точно
 
Используйте метод ORDER_TIME_DAY и время истечения равное нулю.

 
Aliaksandr Kryvanos:
спасибо, 943, точно

Обновитесь, пожалуйста, на 943 билд - ошибка исправлена:

 Отображение цен в тестере исправлено

Уже писал в сервис сказали что это я не правильно понимаю.

Итак.

 

Создаётся текстовая метка. После этого я хочу узнать размер. Но если нету тиков то размер возвращается 0.

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,object);

//text size

int text_sizeX=int(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE));

При чём сам текст без тиков возвращается нормально. 

 ObjectGetString(0,name,OBJPROP_TEXT);
 
Vasyl Nosal:

Уже писал в сервис сказали что это я не правильно понимаю.

Итак.

 

Создаётся текстовая метка. После этого я хочу узнать размер. Но если нету тиков то размер возвращается 0.

При чём сам текст без тиков возвращается нормально. 

Размер текстовой метки будет определён только после первой отрисовки этой самой метки
Slawa:
Размер текстовой метки будет определён только после первой отрисовки этой самой метки
Дык. Я её нарисовал а потом хочу узнать размер.
