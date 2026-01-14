Ошибки, баги, вопросы - страница 1454
Здравствуйте коллеги!
Прошу прощения, намусорил на главной, пока эту ветку не увидел.
Подскажите как решить проблему: советник МТ5 на ФОРТСе при установке ордера BAY_STOP или SELL_STOP постоянно выдает ошибку 10022: "Неверная дата истечения ордера в запросе".
Дата истечения мне не важна, но не могу подобрать параметры, при которых ордер просто установится. На форексе такой проблемы не возникает. Брокер ОТКРЫТИЕ. Ошибка возникает в тестере.
Что за траблы с
MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGININIT) и SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL)
Почему они возвращают нули ?????
В отчёте тестера и вкладки "результаты" в тестере билд 940 не совпадают цены
Сегодня заметил в Результатах Тестера стратегий Цена = 1.2 и SL = 1
6 2006.02.03 00:00 s/l 1 0.01 1.2 1 0.00000 0.52 10000.52
Сегодня заметил в Результатах Тестера стратегий SL = 1
6 2006.02.03 00:00 s/l 1 0.01 1.2 1 0.00000 0.52 10000.52
Обновите терминал, пожалуйста.
Используйте метод ORDER_TIME_DAY и время истечения равное нулю.
спасибо, 943, точно
Обновитесь, пожалуйста, на 943 билд - ошибка исправлена:
Уже писал в сервис сказали что это я не правильно понимаю.
Итак.
Создаётся текстовая метка. После этого я хочу узнать размер. Но если нету тиков то размер возвращается 0.
При чём сам текст без тиков возвращается нормально.
Размер текстовой метки будет определён только после первой отрисовки этой самой метки