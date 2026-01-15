Ошибки, баги, вопросы - страница 1956
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
USDJPY в обзоре рынка есть?
USDJPY М15 открывался хоть раз? Если нет, первый запрос вернет 0.
Да я вот к этому и прихожу...историю подгружать нужно. Спасибо за ответ.
Косяк, конечно.
Нужно или в обзор добавлять пару, по которой пересчитывается прибыль/маржа, либо советника возвращать тот же список, что видит пользователь.
Просто вряд ли это приоритетная задача, поэтому не ждите исправления, а придумывайте костыли.
Костыль.... так доступа к окошку обзора рынка нет (не знаю можно ли через dll-ки всё сделать :\ , но тогда через маркет данный вариант не прокатит , только для себя)... а рисовать 10-20 input string вообще не вариант :( . Значительно проще выбрал инструменты , с ними и работай. А вариант я использую пилу как молоток мне не очень нравится , забить то конечно можно , но хочется что бы потом пилить было комфортно.
Костыль.... так доступа к окошку обзора рынка нет (не знаю можно ли через dll-ки всё сделать :\ , но тогда через маркет данный вариант не прокатит , только для себя)... а рисовать 10-20 input string вообще не вариант :( . Значительно проще выбрал инструменты , с ними и работай. А вариант я использую пилу как молоток мне не очень нравится , забить то конечно можно , но хочется что бы потом пилить было комфортно.
Инпут может быть один, с перечисленными через запятую инструментами.
А еще можно хранить сформированный список в файле или давать формировать его пользователю интерактивно.
Я тоже не люблю костыли, но если вы хотите попасть с советником в маркет в этом году, я бы на вашем месте исправлений от MQ не ждал бы.
Неправильно работает поиск в файлах
А где в результатах поиска Text_2 ???
Не отображается заливка фигуры Прямоугольник
Для определенности - график GBPUSD,H1
Если начать сжимать график по вертикали, то при определенном уровне сжатия (провести мышью в области цен от верха до примерно середины) неожиданно появляется заливка.
Причем предельные Значения при которых заливка перестает нормально отображаеться носят случайных характер
Неоднозначность
Ошибка при компиляции, а если убрать комментарий из строки (*) - то нет сообщения об ошибке. А какая разница?
Ожидалось одинаковое поведение
Неправильно работает поиск в файлах
А где в результатах поиска Text_2 ???
Добрый день.
Спасибо за ваше сообщение. Исправим
Или я что-то не понимаю (не учитываю), или визуализация MAE в тестере стратегий хромает.
Каким образом максимальная просадка была близка к -42 (по оис X), а убыток был получен в районе между -360 и -540 (по оис Y)?
Из описания:
На диаграмме точками нанесены позиции на плоскости MAE (Maximum Adverse Excursion — максимальный потенциальной убыток, наблюдаемый во время удержания позиции) — Прибыль. Значения обеих осей даны в валюте депозита. Таким образом, мы видим для каждой позиции не только значение полученной прибыли с учетом свопов по оси Y, но и максимальную просадку за время жизни позиции. Это позволяет оценить позиции на предмет пересиживания просадок.
Хотя само распределение точек на плоскости уже дает достаточно хорошую картину торговой системы, для более объективной оценки показана линейная регрессия, являющаяся аппроксимацией по методу наименьших квадратов. Чем меньше позиций с большим отрицательным значением X (MAE) , тем лучше. Позволяет также принять решение на основе графического анализа о максимальном терпимом убытке, после которого вероятность получения прибыли очень мала (если анализ проводится по одной валюте и в пунктах).
Здравствуйте! 2017.08.12_17:25 GMT+3. Я написал вопрос об ООП файле SignalIchimoku.mqh 2017.08.08_05:01. Файл приложил. Или вопрос сложный и для ответа на вопрос требуется много времени, или здесь на этой ветке форума каждый занимается своими делами. И никого не волнует что у меня случилось. Потеснитесь на одного человечка. Или мне задавать вопрос напрямую сотрудникам MetaQuotes Software Corp. ? Как мне понимать это молчание? А у кого 25 000, 50 000, 80 000 и 100 000 баллов, скажите, это такой сложный вопрос? Жду ответа. 17:37 GMT+3.
Просто пользоваться такими простыми файлами как серия стандартных файлов из папки Signal, -- там почти нет прибыли. А написать своё, -- функция не работает. Вычисления не производятся. Пробовал и инициализировать переменные в функции. Всё равно не работает. Если бы я понял в чём дело, я бы не спрашивал здесь, на форуме. 17:45 GMT+3. Приложу ещё файл журнала тестера стратегий.