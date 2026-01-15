Ошибки, баги, вопросы - страница 3307
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для чего нужен модификатор final?
Его можно использовать только для виртуальных методов. Но если я не хочу, что бы метод был переопределен, то я объявлю ее без virtual (и без final). В чем смысл virtual + final?
Для чего нужен модификатор final?
Его можно использовать только для виртуальных методов. Но если я не хочу, что бы метод был переопределен, то я объявлю ее без virtual (и без final). В чем смысл virtual + final?
Что будете делать, если ваш класс был порождён от класса, в котором функция, которую больше не должны переопределять, была объявлена виртуальной
Что будете делать, если ваш класс был порождён от класса, в котором функция, которую больше не должны переопределять, была объявлена виртуальной
Да, до меня как раз дошло, что отсутствие virtual не отменяет виртуальность:
Спасибо большое. Простите за глупые вопросы - я только учусь этому.
Сделайте пожалуйста еще небольшую подсказку:
Является ли корректной конструкция "override final"?
Судя по реакциям компилятора, оба ключевых слова работают. Но смущает, что никто это не использует:
Доброго времени суток.
Сегодня ставил разного рода эксперименты, обнаружил такой баг(?)
Согласно документации к SymbolInfoDouble : https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
ENUM с названием SYMBOL_PRICE_VOLATILITY должен что-то вернуть.
Но в переменной оказывается 0. Далее пруф.
Спасибо за внимание, всем всего хорошего.
Сделайте пожалуйста еще небольшую подсказку:
Является ли корректной конструкция "override final"?
Судя по реакциям компилятора, оба ключевых слова работают. Но смущает, что никто это не использует:
Отвечаю сам себе (как я это понял), раз уж спросил.
Наверное, примеров использования нет в гугле по тому, что обычно final применяется к классу.
А override final - когда можно наследоваться от класса дальше, но нельзя переопределять конкретный метод - такая необходимость возникает, мягко говоря, не часто.
P.S. Возможно стоит перенести 5 постов, связанных с моими вопросами по final в более подходящую ветку типа "вопросы от начинающих". Если модераторы сочтут уместным, то я только за.
А разве функции экономического календаря на тестере не работают ?
Результат запуска примера из справочника.
2023.03.31 10:16:28.544 Core 1 EURUSD,H1: testing of Experts\CALENDAR.ex5 from 2023.01.01 00:00 to 2023.03.31 00:00 started
2023.03.31 10:16:28.544 Core 1 2023.01.01 00:00:00 ==================================================
2023.03.31 10:16:28.544 Core 1 2023.01.01 00:00:00 Не удалось получить события для кода страны US, ошибка 4014
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
2023.03.31 10:16:28.544 Core 1 EURUSD,H1: 4680738 ticks, 1512 bars generated. Test passed in 0:00:00.526.
2023.03.31 10:16:28.544 Core 1 318 Mb memory used including 0.47 Mb of history data, 128 Mb of tick data
2023.03.31 10:16:28.544 Core 1 log file "C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\CF55F1108BF762299BD3BCB2BFB06D82\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20230331.log" written
2023.03.31 10:16:28.549 Core 1 connection closed
Доброго времени суток.
Сегодня ставил разного рода эксперименты, обнаружил такой баг(?)
Согласно документации к SymbolInfoDouble : https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
ENUM с названием SYMBOL_PRICE_VOLATILITY должен что-то вернуть.
Но в переменной оказывается 0. Далее пруф.
Спасибо за внимание, всем всего хорошего.
Вся инфа поступает с сервера брокера\дилера. И если такой инфы оттуда нет, то и возвращать ничего не будет.
всем привет
проблема:
в отладчике профит по позиции отличается от того что пишется в терминале
может кто знает как это победить?
может кто знает как это победить?
Посчитать внимательно.