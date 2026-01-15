Ошибки, баги, вопросы - страница 2767
Судя по поведению, которое вы описали - это иной советник с совсем другим алгоритмом работы.
Все мы разобрались, может быть это баг терминала а может быть так задумано разработкчиками, но дело в том что когда прогоняешь на истории какой либо сет, в конце теста у нас появляется график, но на него автоматом так же накладывается вся исторя за данный период прогона из реальной истории.
Сравнил результаты, потом зашел в журнал и сравнил цены открытия позиций с тестера и с реальной торговли, они почти все совпадают, есть небольшая разница.
Но факт остается фактом, после окончания тестирования, на этот график накладываются реальные сделки.
Что бы они не накладывались я сделал следующее
просто в журнале нажал правой кнопкой и выключил автообновление, теперь любые тесты показывают на этом графике только те сделки, которые были при тестировании в тестере, реальные проторгованные трейды туда не накладываются.
Попросил людей из группы прогнать своих роботов за период когда у них что то торговалось на данном инструменте, руками роботами без разницы, все они подтвердили данный факт, что помимо сделок тестера, на график накладываются реальные трейды которые были проторгованы в прошлом.
Попробуйте сами, если у вас где есть на каком инструменте сделки, прогоните любого робота за этот период и увидите что данные сделки наложатся на график, а если автообновление отключить, то реальные не наложаться.
Думаю стоит сообщить разработчикам, в принципе данный баг мне нравиться, теперь можно поторговав роботом неделю, прогнать его в тестере за тот же период и сравнить на графике разницу в трейдах, в идеале она должна отличаться на пару тиков
Такое поведение незаметно для тех, кто использует кастомные символы. Но для реальных символов выглядит совсем неудобным.
В отладчике значение GetLastError(); нельзя получить?
только через переменную или предопределенную _LastError ?
Да. Этим удобны _Value.
может разработчики добавят возможность смотреть в отладчике из функции GetLastError();
иначе эти удобные и простые 2 строки бесполезны
Не пользуйтесь просто этой функцией.
С целью минимизации количества записей из прошлого "обзора" исправлений ранее исправленные дефекты не переносились:
Дефекты в работе шаблонной функции/класса:
(не исправлено MT5(build 2474)) *** Compile Error, баг при попытке доступа к internal class для шаблонного параметра шаблонной функции.
(не исправлено MT5(build 2474)) ** Compile Error, баг касается возвращаемого значения шаблонной функции, когда возвращаемое значение - internal class, расположенный внутри шаблонного класса, тип параметра которого задается типом аргумента шаблонной функции.
(не исправлено MT5(build 2474)) ** Compile Error, баг связанный с пространством имен и области видимости в шаблонном конструкторе при вызове базового класса, когда используется одно и то же имя класса при наследовании и в internal class.
(не исправлено MT5(build 2474)) * Compile Error, баг при вызове шаблонной функции с явным указанием типов аргументов, когда вызов выполняется из перегруженной нешаблонной функции.
(не исправлено MT5(build 2474)) Compile Error, баг при определении internal class - отсутствует возможность явно сослаться на глобальное пространство имен при указании базового класса.
(не исправлено MT5(build 2474)) * Compile Error, при вызове оператора присвоения через явное указание базового класса. Проблема проявляется для шаблонного класса, у которого шаблонный параметр выступает базовым классом.
(исправлено MT5(build 2474)) Compile Error, при использовании модификатора доступа по умолчанию при наследовании в шаблонном классе, когда шаблонный параметр выступает базовым классом.
(исправлено MT5(build 2474)) * (new) Compile Error, ошибка компиляции при наследовании от шаблонного класса из namespace.
(исправлено MT5(build 2474)) ** (new) Compile Error, отсутствует доступ к дефолтному operator= из объекта указателя.
(не исправлено MT5(build 2474)) *** (new) Compile Error, ошибка компиляции для форвард декларации шаблонного метода класса .
(не исправлено MT5(build 2474)) ** (new) Compile Error, когда класс содержит указатель на класс-обертку, который использует данный класс как поле.
Дефекты связанные с несоответствием приоритетов вызовов перегруженных функций в MQL в сравнении с С++:
(не исправлено MT5(build 2474)) ** Compile Error, когда первая из перегруженных шаблонных функций использует полностью специализированный шаблонный базовый класс, а вторая - неспециализированный шаблонный базовый класс.
(не исправлено MT5(build 2474)) ** Compile Error, при генерации кода шаблонной функции возникает ошибка компиляции несмотря на то, что имеется перегруженная шаблонная функция с подходящей сигнатурой для передаваемых параметров.
(не исправлено MT5(build 2474)) * Compile Error, "ambiguous call to overloaded function" при вызове перегруженных шаблонных функций с разным количеством шаблонных параметров.
( не исправлено MT5(build 2474)) *** Compile Error, ошибка в приоритетах вызова перегруженных шаблонных функций..
( не исправлено MT5(build 2474)) ** Compile Error, при вызове функции для аргумента с типом данных color применяется implicit type conversation не смотря на то, что имеется подходящая по сигнатуре перегруженная шаблонная функция с типом данных color.
( не исправлено MT5(build 2474)) * Compile Error, не смотря на явную специализацию при вызове перегруженной шаблонной функции все равно происходит вызов шаблонной функции по умолчанию, что приводит к переполнению стека..
( не исправлено MT5(build 2474)) * Compile Error, ошибка компиляции при вызове функции через ее указатель, когда используется массив указателей на функцию.
( исправлено MT5(build 2474)) * (new) Compile Error, проблемы с приоритетом вызовом перегруженных в namespace функций.
Дефекты связанные с MetaEditor:
(не исправлено ME5(build 2474)) *** Debuger, срабатывание точки останова в статическом методе структуры вызывает зависание МТ терминала.
(не исправлено ME5(build 2474)) ** Compilation, описание ошибки компиляции не влазит в лимит 256 символов и обрезается, в результате невозможно понять для какого типа данных возникает ошибка, так как необходимая часть была обрезана.
(исправлено ME5(build 2474)) ** Debuger, не работает StepInto (F11) и установленные breakpoints.
(исправлено ME5(build 2474)) * Debuger, после срабатывания breakpoint вместо продолжения выполнения кода при нажатии (F5), в действительности повторно срабатывает тот же breakpoint без выполнения какого-либо кода.
(не исправлено ME5(build 2474)) * Compilation, некорректная сигнатура шаблонного параметра функции в Error Description и Parameter info.
(не исправлено ME5(build 2474)) * MetaEditor, не работает функциональность Replace (Сtrl + H) для включенного "In selection" вместе с "Backward direction", когда выделен необходимый участок применения, а не весь код.
(не исправлено ME5(build 2474)) * (new) MetaEditor, срабатывание точки останова вводит пользователя в заблуждение, будто бы условие входа было выполнено, когда в действительности это может быть совсем не так.
Дефекты связанные с медленным выполнением функций, работой оптимизатора кода:
(исправлено MT5(build 2474)) ** (up) Runtime, большой overhead при добавлении по одному элементу в массив с помощью ArrayResize, не смотря на то, что память для них была заранее зарезервирована, например для структур аж до 7-ми раз медленнее.
Предложения:
- добавить в ME поиск/замену по текущему Project, а то при рефакторинге ходить по каждому из файлов и искать вхождение как-то не очень.
ссылка - в ME при компиляции заполнять пустые колонки File, Line, Column соответствующей информацией о файле источнике, из которого делался include.
ссылка - о внедрении поддержки intellisense для функциональности namespace на основе работы intellisense для статических методов в классах.
ссылка - о предоставлении возможности передавать литералы и временные переменные в виде const ref аргументов функции.
ссылка - при перемещении файлов проекта во вкладке "Project", для перемещаемых файлов, которые открыты и находятся во вкладках ME, автоматически обновлять их путь расположения.
ссылка - о необходимости введения в MQL typedef declaration функциональности.
ссылка - о предоставлении возможности принудительной генерации дефолтных конструкторов копирования и операторов присвоения.
Это в вашем списке? Если нет, не могли бы вы добавить это, пожалуйста.
Спасибо за дополнение, да в списке есть описание данной проблемы:
(не исправлено MT5(build 2474)) *** (new) Compile Error, ошибка компиляции для форвард декларации шаблонного метода класса .
