Ошибки, баги, вопросы - страница 2705
Подскажите, как найти место в исходнике, откуда делался соответствующий include?
По-видимому пока только сторонними или самодельными средствами. Например, взять мой програм-паркер или статью по анализу MQL. Там данные собираются, нужно их только вывести в лог или еще куда. Но define-ы там не обрабатываются.
Добавить в ME поиск/замену по текущему Project, а то при рефакторинге ходить по каждому из файлов и искать вхождение как-то не очень.
Только вручную.
Можете сделать предложение разработчикам - заполнять пустые колонки File, Line, Column соответствующей информацией о файле источнике, из которого делался include.
Через ПКМ-меню хотелось бы.
В курсе такой возможности через Ваш замечательный инструмент. К сожалению, не всегда получается найти нужную include-строку, т.к. один и тот же mqh может присутствовать несколько раз. А нужно его первое включение при сборке.
Баг МЕ(build 2380) не работает функциональность Replace (Сtrl + H) для включенного "Selected text only" вместе с "Search up", когда выделен необходимый участок применения, а не весь код.
Последовательность действий для воспроизведения:
1. Вставить код, выделить приведенный участок с помощью мышки, открыть Replace (Сtrl + H)
2. Активировать "Selected text only" и "Search up".
3. В искомую строку ввести "test", заменить на "best", применить "Replace All".
Результат: ни чего не найдено.
Ожидаемый результат: замена "test" на "best".
При этом в МЕ все работает как надо.
Если МЕ закрыть, процесс продолжает висеть и грузить процессор, приходится убивать руками.
Возможно возникает какой-то race condition между фоновой и ручной компиляцией для проекта среднего размера (3 сек на Intel 7700-HQ)...
Именно первое включение и засекается. Порядок обхода файлов будет такой же как при сборке, если не вмешается условная компиляция - для макросов нужно допиливать.
Я обычно делаю просто - переименовываю нужный mqh-файл и при попытке компиляции будет указано, где затык.
Спасибо за способ! Тогда алгоритм такой: перехожу через ENTER на исходник mqh, жму ALT+N, переименовываю, жму F7.
Предложение разработчикам - засмотреться возможность увеличения лимита хотя бы до 512 символов, или логирование в файл, или предоставление детализации в отдельном окне.
Баг МЕ (build 2380) описание ошибки компиляции не влазит в лимит 256 символов и обрезается, в результате невозможно понять для какого типа данных возникает ошибка, так как необходимая часть была обрезана.
Если журнал смотреть по ПКМ --> Просмотр, то там тоже обрезано?
В том то и проблема, что для вкладки Errors в ME журнала нет.