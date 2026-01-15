Ошибки, баги, вопросы - страница 2671
Ребят, я взял работку во фрилансе. Заказчик скинул мне файл в последний момент. Очень похоже на декомпил. Хочу сначала убедиться что это так перед жалобой. Прикладываю кусок кода.
Одна из функций. Все переменные и функции выглядят как то так.
Как в этом случае разойтись с заказчиком? На нарушение указал, но сделка уже заключена. Отменить кроме как через арбитраж нельзя будет что ли?
Пишите в арбитраж. Я сообщил администрации.
Баг MT5(build 2340) дважды используется один и тот же код: первый проход - успешная компиляция, второй - ошибка компиляции.
Видимо проблемы связаны с кешом генератора шаблонных функций.
Ошибка исчезает если для шаблонной функции "void run(const T &ff)" заменить передачу по ссылке на передачу по значению "void run(const T ff)".
Спасибо за сообщение, исправлено
Спасибо разработчикам за предоставление функциональности namespace.
Однако почему в MT5 (build 2361) полностью отсутствует поддержка intellisense для пространств имен, даже для глобального через :: и то отсутствует?
В то же время, худо-бедно но имеется поддержка intellisense для статических методов классов.
По этому с пользовательской точки зрения логично возникает вопрос: "Почему бы повторно не использовать код, отвечающий за intellisense в классах, для реализации intellisense для namespace?".
Проблема наблюдается для основного проекта, где выполняются "математические расчеты" - там терминал зависает намертво.
В качестве примера для воспроизведения можно взять следующий код:
Повторный запуск предложенного скрипта на том же чарте, когда первый запуск еще не завершен, происходит без confirmation message.
Возникает зависание на несколько секунд - отсутствует вывод "Progress bar...", затем устанавливается флаг на терминальный выход и Sleep больше не срабатывает.
Для основного проекта, после зависания на несколько секунд, терминал не развисает вообще - приходится убивать процесс.
есть ли возможность из агента тестера получить номер прохода?
ЗЫ: или нужен уникальный идентификатор от каждого прохода при тестировании для имени файла - хочу интересующие настройки ЕА при тестировании сохранять в файл, но нужно хоть, что то уникальное чтобы имя файла с настройками сформировать
есть ли возможность из агента тестера получить номер прохода?
Есть только те данные, что в opt-файле. Формат доступен.