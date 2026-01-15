Ошибки, баги, вопросы - страница 2769

Igor Makanu:

MQL-компилятор, а не интерпретатор, поиском почитайте : гугл - " компилятор линкер "





насколько высока вероятность получить из небольшой текстовой строки(10-50 символов)     md5-хеш (16 байт) равный 0xAAAAAAAAAAAAAAAA + 0xAAAAAAAAAAAAAAAA 

 в общем нужен некий инициализатор HASH_NULL (нужны обоснованные варианты) , значение 0 почему то считаю не надежным


UPD: поиском проверил рашифровку online md5   https://md5.web-max.ca/

на md5-хеш:               aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                  пишет Error , на 0 правда тоже ошибка

спасибо
 
Объсните пж, а что за тип данных пишется перед функцией? целочисленный тип например, а сама функция не возвращает значения например, что тогда это за переменная? Пример. int f (void) чем отличается от void f (void)
Ivan_Invanov:
Объсните пж, а что за тип данных пишется перед функцией? целочисленный тип например, а сама функция не возвращает значения например, что тогда это за переменная?

Пример приведите.

 
Сергей Таболин:

Пример приведите.

int f (void) чем отличается от void f (void) ? спасибо.
 
а , всё, разобрался, спасибо. первая не имеет параметров, а вторая не возвращает значения и не имеет параметров
 

Почему нельзя добавлять на график сделки из истории, раньше когда переносишь сделку из истории, график автоматически прокручивался до начала сделки, сейчас нет реакции на данное действие.

Также пропала кнопка добавить все сделки на графики, но есть кнопка удалить все сделки.

Логичнее было на кнопку добавить на график сделки по выбранному инструменту, добавить удалить сделки по данному инструменту (а не все сделки).


Можно добавить следующее кнопки контекстное меню?

Добавить все сделки

Добавить сделки по "символу"

Удалить сделки по "символу"

Удалить все сделки


Можно добавить в историю прибыль в пунктах (а не только в валюте)?

 

Сюда решил отправить.

Смотрите, спецом убрал три ";", чтобы вызвать много ошибок при компиляции.

Да, я понимаю, что трудно отловить только незавершенные правильно строки и выдать 3, а не 13 ошибок.

Но может быть имеет смысл ползунок прокрутки экрана Toolbox'а все таки оставлять наверху.

Пока есть как есть, невольно начинаешь думать, почему возникла та ошибка, которую видишь первой. А главная проблема практически всегда с той ошибкой, которая является первой в списке.


вон она наверху " unexpected Token"


 
Artyom Trishkin:

Класс! :) 

Спасибо! 

 

1. Есть возможность работать с базой SQLite так, чтобы разные программы в терминале писали данные в единую базу но в разные таблицы? Пока при попытки создать и записать данные в таблицу, которая открыта не первой, получаю 5605 - база заблокирована.


2. Как происходит работа с этой же базой в тестере ? При тесте вижу по логам что база открывается, данные пишутся, но физически на диск ничего не сбрасывается, то есть база даже не создается.

