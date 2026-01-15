Ошибки, баги, вопросы - страница 2769
MQL-компилятор, а не интерпретатор, поиском почитайте : гугл - " компилятор линкер "
насколько высока вероятность получить из небольшой текстовой строки(10-50 символов) md5-хеш (16 байт) равный 0xAAAAAAAAAAAAAAAA + 0xAAAAAAAAAAAAAAAA
в общем нужен некий инициализатор HASH_NULL (нужны обоснованные варианты) , значение 0 почему то считаю не надежным
UPD: поиском проверил рашифровку online md5 https://md5.web-max.ca/
на md5-хеш: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa пишет Error , на 0 правда тоже ошибка
Объсните пж, а что за тип данных пишется перед функцией? целочисленный тип например, а сама функция не возвращает значения например, что тогда это за переменная?
Пример приведите.
Пример приведите.
Почему нельзя добавлять на график сделки из истории, раньше когда переносишь сделку из истории, график автоматически прокручивался до начала сделки, сейчас нет реакции на данное действие.
Также пропала кнопка добавить все сделки на графики, но есть кнопка удалить все сделки.
Логичнее было на кнопку добавить на график сделки по выбранному инструменту, добавить удалить сделки по данному инструменту (а не все сделки).
Можно добавить следующее кнопки контекстное меню?
Добавить все сделки
Добавить сделки по "символу"
Удалить сделки по "символу"
Удалить все сделки
Можно добавить в историю прибыль в пунктах (а не только в валюте)?
Сюда решил отправить.
Смотрите, спецом убрал три ";", чтобы вызвать много ошибок при компиляции.
Да, я понимаю, что трудно отловить только незавершенные правильно строки и выдать 3, а не 13 ошибок.
Но может быть имеет смысл ползунок прокрутки экрана Toolbox'а все таки оставлять наверху.
Пока есть как есть, невольно начинаешь думать, почему возникла та ошибка, которую видишь первой. А главная проблема практически всегда с той ошибкой, которая является первой в списке.
вон она наверху " unexpected Token"
Класс! :)
Спасибо!
1. Есть возможность работать с базой SQLite так, чтобы разные программы в терминале писали данные в единую базу но в разные таблицы? Пока при попытки создать и записать данные в таблицу, которая открыта не первой, получаю 5605 - база заблокирована.
2. Как происходит работа с этой же базой в тестере ? При тесте вижу по логам что база открывается, данные пишутся, но физически на диск ничего не сбрасывается, то есть база даже не создается.