Тогда живите со знаниями 15 летней давности, а мы в это время перестраиваем интерфейсы и принципы работы старых функций.
В навигаторе MQL5 в советниках при нажатии кнопки обновить, запущенный советник на графике не обновляется, нужно его заново открыть.
Почему так?
Это должно так быть или это недоработка MQL5?
Т.к. в MQL4 это работает.
Вот такое рисует стандартный стохастик:
Терминал еще открыт, нужна какая-то оперативная информация?
У кого-нибудь есть ссылка на архив билда 2470? У меня МТ не хочет обновляться - пишет, что есть новый билд, создает пустую папку liveupdate/temp в "роуминге", но потом в логе ошибка "download 'MT5CLW64' failed". Обычно гугл-драйв от Andrey Khatimlianskii приходит на помощь ;-), но там пока только 2460.
Исправился )
Исправилось само собой:
Очень печальный баг, и тянется, к сожалению, давно (фиксировал такие же странные показания МА).
На скринах видно, что баровая история не поменялась (есть еще другой скрин, который сделал советник в момент этого выброса). Значит, дело не в шпильке, которую оперативно затерли. Да и со стохастиком очевидно, что ошибка не с ценами.
Думал, что руки кривые, и неправильно запрашиваю данные с других ТФ, но проблема не в советнике. Родной индикатор такое рисует на родном ТФ. Ну, и советник видит то же самое.
Это как-то воспроизводимо?
Думаю, достаточно написать советника, сохраняющего скриншот при появлении таких значений индикатора.
Я долго отлавливал ошибку в сложном советнике, использующем кастум-индикатор, считающийся по индикаторам с нескольких инструментов. И думал, что косяк у меня.
А тут на совсем простом советнике словил вот такой артефакт. Повезло, что рядом работал советник, отправляющий скрин графика.
То есть, для воспроизведения не нужно ничего, кроме простого советника на одном индикаторе. И ждать.
Что-то никто не отвечает на этот вопрос. Может разработчики обратят внимание?
Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Viktorov, 2020.06.01 16:32
Вот такой вопрос меня интересует, может кто уже проверял и знает с уверенностью:
Если отложенному ордеру поставить тип экспирации
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.
и 23:59:59 не попадает на торговую сессию, а следующая торговая сессия открывается гепом так, что ордер должен быть активирован. Что будет первым удаление ордера или его активация?
