Ошибки, баги, вопросы - страница 2765

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

Тогда живите со знаниями 15 летней давности, а мы в это время перестраиваем интерфейсы и принципы работы старых функций.

Я больше скажу, все это время продолжал им пользоваться. Проверить наличие бага что вам не позволяет, стесняюсь спросить? Что-то конкретное есть по теме?  Историю торгов отключать не хотелось бы.
 

В навигаторе MQL5 в советниках при нажатии кнопки обновить, запущенный советник на графике не обновляется, нужно его заново открыть.

Почему так?

Это должно так быть или это недоработка MQL5?

Т.к. в MQL4 это работает.


 

Вот такое рисует стандартный стохастик:

Терминал еще открыт, нужна какая-то оперативная информация?

 
Stanislav Korotky:
У кого-нибудь есть ссылка на архив билда 2470? У меня МТ не хочет обновляться - пишет, что есть новый билд, создает пустую папку liveupdate/temp в "роуминге", но потом в логе ошибка "download 'MT5CLW64' failed". Обычно гугл-драйв от  Andrey Khatimlianskii приходит на помощь ;-), но там пока только 2460.

Исправился )

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот такое рисует стандартный стохастик:

Терминал еще открыт, нужна какая-то оперативная информация?

Исправилось само собой:


Очень печальный баг, и тянется, к сожалению, давно (фиксировал такие же странные показания МА).
На скринах видно, что баровая история не поменялась (есть еще другой скрин, который сделал советник в момент этого выброса). Значит, дело не в шпильке, которую оперативно затерли. Да и со стохастиком очевидно, что ошибка не с ценами.

Думал, что руки кривые, и неправильно запрашиваю данные с других ТФ, но проблема не в советнике. Родной индикатор такое рисует на родном ТФ. Ну, и советник видит то же самое.

 
2020.06.02 14:20:32.010 Ticks 'GAZR-6.20' file open or reading error [The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
2020.06.02 14:20:32.010 Ticks 'GAZR-6.20' base save failed [There are no more files. (18)]
Что это за новые сообщения и как от них избавиться?
 
Andrey Khatimlianskii :

Исправилось само собой:


Очень печальный баг, и тянется, к сожалению, давно (фиксировал такие же странные показания МА).
На скринах видно, что баровая история не поменялась (есть еще другой скрин, который сделал советник в момент этого выброса). Значит, дело не в шпильке, которую оперативно затерли. Да и со стохастиком очевидно, что ошибка не с ценами.

Думал, что руки кривые, и неправильно запрашиваю данные с других ТФ, но проблема не в советнике. Родной индикатор такое рисует на родном ТФ. Ну, и советник видит то же самое.

Это как-то воспроизводимо?
 
Alain Verleyen:
Это как-то воспроизводимо?

Думаю, достаточно написать советника, сохраняющего скриншот при появлении таких значений индикатора.

Я долго отлавливал ошибку в сложном советнике, использующем кастум-индикатор, считающийся по индикаторам с нескольких инструментов. И думал, что косяк у меня.
А тут на совсем простом советнике словил вот такой артефакт. Повезло, что рядом работал советник, отправляющий скрин графика.

То есть, для воспроизведения не нужно ничего, кроме простого советника на одном индикаторе. И ждать.

 

Что-то никто не отвечает на этот вопрос. Может разработчики обратят внимание?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Viktorov, 2020.06.01 16:32

Вот такой вопрос меня интересует, может кто уже проверял и знает с уверенностью:

Если отложенному ордеру поставить тип экспирации

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.

и 23:59:59 не попадает на торговую сессию, а следующая торговая сессия открывается гепом так, что ордер должен быть активирован. Что будет первым удаление ордера или его активация?


А в общем-то и второй вопрс: Как задать день, в каком формате? Или не важно какое время дня будет указано?
 
Andrey Khatimlianskii :

Думаю, достаточно написать советника , сохраняющего скриншот при появлении таких значений индикатора.

Я долго отлавливал ошибку в сложном советнике, использующем кастум-индикатор, считающийся по индикаторам с нескольких инструментов. И думал, что косяк у меня.
А тут на совсем простом советнике словил вот такой артефакт. Повезло, что рядом работал советник, отправляющий скрин графика.

То есть, для воспроизведения не нужно ничего, кроме простого советника на одном индикаторе. И ждать.

Интересно знать. Спасибо.
1...275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772...3696
Новый комментарий