возможная потеря данных из-за преобразования типов
Мысли есть?
Есть. Декомпил запрещен!
А с какой стороны тут декомпил?
Он же код выкладывает....
Декомпилированный)))
А так, нет никакой ошибки - просто компилятор предупреждает о неявном приведении типов.
Ну дык это статья )))
Господа хорошие, кто-нибудь может подсказать:
- как лимитировать используемый объем дискового пространства для MetaTrader 5 Strategy Tester Agent
- рассматривали ли разработчики добавление динамического использования ресурсов, а именно в отсутствие пользовательской активности, а не по времени
Коллеги приветствую,
У меня такая проблема окно навигатора выделилось в отдельное окошко и находится поверх рабочего пространства терминала, как мне его вернуть на место что бы оно (окошко) начало делить рабочую область с остальными окнами????
Эксперементируйте: таскать левой кнопкой мышки с одновременно нажатой (или Shift или Ctrl или Alt - какая именно точно не скажу, каждый раз забываю).
ИИХУУУУУ получилось. Кнопка ШИФТ. Как говорят в таких случая,
"Благодарвствую серый ёж" :-)
Подскажите, как найти место в исходнике, откуда делался соответствующий include?
Только вручную.
Можете сделать предложение разработчикам - заполнять пустые колонки File, Line, Column соответствующей информацией о файле источнике, из которого делался include.