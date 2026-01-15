Ошибки, баги, вопросы - страница 2704

Сергей Таболин:

возможная потеря данных из-за преобразования типов

Мысли есть?

Есть. Декомпил запрещен!
Vladimir Simakov:
Есть. Декомпил запрещен!

А с какой стороны тут декомпил?

Он же код выкладывает....

 
Декомпилированный)))

А так, нет никакой ошибки - просто компилятор предупреждает о неявном приведении типов.

Ну дык это статья )))

 

Господа хорошие, кто-нибудь может подсказать:

- как лимитировать используемый объем дискового пространства для MetaTrader 5 Strategy Tester Agent

- рассматривали ли разработчики добавление динамического использования ресурсов, а именно в отсутствие пользовательской активности, а не по времени

 

Коллеги приветствую,

У меня такая проблема окно навигатора выделилось в отдельное окошко и находится поверх рабочего пространства терминала, как мне его вернуть на место что бы оно (окошко) начало делить рабочую область с остальными окнами????


 
Эксперементируйте: таскать левой кнопкой мышки с одновременно нажатой (или Shift или Ctrl или Alt - какая именно точно не скажу, каждый раз забываю).

 
ИИХУУУУУ получилось. Кнопка ШИФТ. Как говорят в таких случая,

"Благодарвствую серый ёж" :-)

 

Подскажите, как найти место в исходнике, откуда делался соответствующий include?

 
Только вручную.
Можете сделать предложение разработчикам - заполнять пустые колонки File, Line, Column соответствующей информацией о файле источнике, из которого делался include.

