Ошибки, баги, вопросы - страница 2697
Объявление класса внутри функции?
Без шаблонов работает.
Баг МТ5(build 2375) ошибка компиляции при вызове функции через ее указатель, когда используется массив указателей на функцию:
Очень древний баг.
Кто подскажет - в МетаЕдиторе открытые окна файлов, где их список сохраняется для открытия их в дальнейшем?
Периодически МЕ открывается с чистого листа, хотя до этого было открыто куча файлов. Возможно связано с обновлениями.
Хочу вручную бэкапить список, ну или может как-то по другому решается?
Есть список в реестре, есть список в ini файле "metaeditor.ini" по пути МЕ ==> File - Open Data Folder (Ctrl + Shift + D) ==> Config ==> metaeditor.ini
Вам скорее второй надо.
Очень древний баг.
Помню точно, что когда-то все работало как надо.
Пошел проверять и добавил еще несколько вариантов вызовов указателей на функцию из их массива.
Оказывается, все работает, когда массив указателей на функцию находится внутри класса, а доступ к конкретному элементу массива осуществляется с помощью operator[].
При этом если для доступа к элементу использовать обычную функцию - опять происходит ошибка компиляции... Чудеса...
C++ online (https://onlinegdb.com/BJTFdUDD8)
Поправьте, пожалуйста
Подсказка выдает только одно ENUM-значение.