Ошибки, баги, вопросы - страница 2647
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас в MetaEditor при работе над проектом для перемещения файлов проекта во вкладке "Project", например в новосозданную подпапку, необходимо выполнить целый "ритуал":Предложение:
При перемещении файлов проекта во вкладке "Project", например в новосозданную подпапку:
- для открытых но неизмененных файлов автоматически обновлять их путь расположения.
- для измененных файлов - дополнительно запрашивать подтверждение: "Перенести с сохранением", "Перенести с потерей изменений" или же "Отменить операцию переноса".
у меня памяти 12 Гб, ОС Windows 10 , свободной памяти около 8 Гб
этот тест мне нужен был, чтобы определить максимально допустимые длины строк в терминалах МТ4/МТ5
я сейчас хочу наладить обмен между терминалами через базу данных Redis
Redis очень простая база данных и работает исключительно со строками (ключ - значение --> strin - string)
вчера я сделал сериализацию POD-структур в Base64, при этом размер данных увеличивается примерно на 1/3
я считаю, что даже в этом случае у меня есть возможность обмениваться структурами с размером по 400 Мб за одну транзакцию - это более чем достаточно для любых целей! ;)
Интересно, я проверю этот "Redis", я этого не знаю.
Поэтому я проверил ваш код на своей стороне, я остановил его через 1 минуту, слишком медленно. Так что я немного изменил ;-)
2020.02.13 15: 50: 51.199 1111R-2646 (EURUSD, M1) m_physical = 16230 МБ, m_total = 32460 МБ, m_available = 31786 МБ, m_used = 674 МБ, лимит = 8388608 МБ, используется = 0 МБ
2020.02.13 15: 50: 51.763 1111R-2646 (EURUSD, M1) StringLen = 1073 миллиона символов , m_used = 2722 МБ, использовано = 2048 МБ
Менее 1 секунды. Наконец, существует ограничение mql5, которое составляет 2 ГБ или около 1,073 миллиарда символов.
Поясните, почему в кодебазу нельзя загрузить ico-файлы? Они являются стандартной частью программы, подключаются средствами MQL. То, что они запрещены, явно неправильно. Но дальше больше.
Правильно приготовленный ico можно переименовать в png без ущерба для работы: он по-прежнему нормально линкуется в программу (с помощью #property icon "mql5pack.png") и отображается в диалоге свойств. Но все это прокатывает только локально. Я загрузил такой png в кодебазу и при проверке исходника получил ошибку:
Прошу администрацию mql5 починить загрузку или/и хотя бы проверку иконок.
ПС. Поправочка, похоже, что сайт молча съедает png-файл, то есть дает его загрузить, но потом его нет в списке компилируемых файлов. Пробовал MQL5\Images, MQL5\Files - ничего на сервер не грузится, но молча, без ошибок. Ошибку выдает уже при проверке.
Народ, как сделать, чтобы в мт5 открытые ордера не менялись местами?
Народ, как сделать, чтобы открытые ордера не менялись местами?
Это, простите, как они меняются местами?
Это, простите, как они меняются местами?
В зависимости от прибыли, если прибыль больше, передвигается вниз, у другого ордера прибыль становится больше, меняются местами.
Произведите клик по заголовку одного из столбцов: Символ, Тикет, Время
Произведите клик по заголовку одного из столбцов: Символ, Тикет, Время
Только такой результат.
Произведите клик по заголовку одного из столбцов: Символ, Тикет, Время.
Клик ЛЕВОЙ КЛАВИШЕЙ. Клик ПО ЗАГОЛОВКУ.