А в общем-то и второй вопрс: Как задать день, в каком формате? Или не важно какое время дня будет указано?
В MqlTradeRequest::expiration нулевое время нужно поставить
через ORDER_TIME_SPECIFIED и MqlTradeRequest::expiration
Давно бы уже документация прочитали бы
Ещё раз! Меня не интересует тип ORDER_TIME_SPECIFIED, меня интересует
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.
Если торговля на ТФ W1 то я хочу задать время экспирации в пятницу. Можно конечно и посчитать время до пятницы, я не только читать умею, но и считать до 1000. Но вопрос именно такой какой меня интересует. В каком формате указать ДЕНЬ. Или не важно конкретно время дня, лишь-бы это время попадало на нужный день? И что произойдёт с ордером если в пятницу торговля закрылась, скажем в 21:00, а понедельник открылся гепом «через ордер». Что должно быть первым экспирация или активация.
Нулевое время нужно поставить
Вы уверены? Для подстраховки я конечно так и сделал-бы. Но хочется знать точно.
Вы уверены? Для подстраховки я конечно так и сделал-бы. Но хочется знать точно.
Поставьте вручную отложенный ордер истечением на конкретную дату (без времени) и прочитайте программно его значения type_time и expiration
Я не сам это придумал, а так и сделал
Спасибо за подсказку. Я совсем не торгую руками и даже не подумал, что так можно проверить. Сделал чуток по другому. Вот такой код
и вот такой ордер.
Выходит что время не берётся во внимание.
Но без выяснения остаётся второй вопрос. Что исполнится первым экспирация или активация ордера...Единственное чего опасаюсь, это разного поведения в тестере и реале или демке. А даже на демке можно ждать до одурения...
Но без выяснения остаётся второй вопрос. Что исполнится первым экспирация или активация ордера...
Это от брокера зависит и человеческого фактора - как у них там что организовано. Визуально я наблюдал картину, когда дневной пятничный ордер оставался висеть вплоть до торговой сессии понедельника (даже во время котировочной еще висел)
Однажды ночью звоню в банк в дилинг - интересуюсь - почему не исполнили мой ордер? Они говорят: а мы его не видим! Как не видите? Вот он у меня в MetaTrader висит - несколько часов назад поставил, а час назад цена там уже побывала. А мы отвечают вообще в другой программе работаем - утром придет человек - он нам данные из MetaTrader перекачает - и мы тогда все увидим.
Так что Ваши ордера меньше порога никого не интересуют (а больше порога идет торговля в режиме: цена по запросу), поскольку никуда не выводятся, а дилинг получает в лучшем случае совокупную позицию
В открытии обновился терминал до билда 2470
И вот не задача, робот начал в тестере показывать результаты хуже чем они были до обновления.
Начал разбираться и вот что увидел.
Прогоняя робота по истории в обычном режиме, в конце открывается график с отображением всех сделок, прокрутил и удивился тому что там происходит
как видно с графика, на неттинг счете, фьючерс нефть есть открытие по несколько позиций, хотя в роботе нет ни каких усреднений, доливок и т.д. есть только одна позиция стоп и тейк, после открытия позиции алгоритм входа отключается. а тут наблюдаю по несколько отдельных позиций.
Но, я взял и провел тот же тест, но только на визуальном тестировании, проведя визуальное тестирование, там все хорошо
подскажите это какой то баг обновления, вообще все посыпалось после обновы, тейк и стоп раньше ставились от цены Аск и Бид отдельным методом после того как в рынке появится позиция, сейчас они стали залипать и двигаться вместе с ценами, пришлось переделать и ставить тек и стоп от цены открытия позиции, а спред добавлять к отступам.
Что делать куда копать
Копать в сторону проверки "А тот ли советник запускается при тесте"
Он единственный в терминале, больше нет, даже стандартные удалены
Судя по поведению, которое вы описали - это иной советник с совсем другим алгоритмом работы.