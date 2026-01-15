Ошибки, баги, вопросы - страница 2662
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня тяжелый случай - логика, доступная мне, отсутствует.
Есть функция с такими входными
Так вот, эта Функция иногда выдает значение 769
если раскомментировать первый принт
//Print("Rez_Tree_Calc=",Rez," - f"," Vektor_ZZ=",Vektor_ZZ," CalcSell=",CalcSell);
то выдается правильное значение.
Если урезать функцию, убрав просто код, неактивирующийся в момент вызова функции в момент ошибки, то ошибки так же нет.
Явно ошибка компилятора - разработчики, кому послать полную функцию, а то на форуме она не умещается.
Оказывается, добавление круглых скобок осуществляет чудотворящее действие по решению вышеописанных проблем:
Только так и пишу.
// "MetaTrader 5\MQL5\Files\Reports\2020.03.01 03.43.46ExpertName (琼㹤⸱㠰㐹㰷琯㹤琼㹤⼼摴㰾摴ㄾ〮ㄹ㔷⼼摴㰾摴㈾⸹㠰ㄮ‴㈰〺㨰〰ㄮ㐱⼼摴㰾摴ㄾ〮〹㐵⼼摴㰾摴㰾琯㹤琼㹤⼼摴㰾摴㰾琯㹤琼㹤㰰琯㹤琼㹤⼼摴㰾摴㰾琯㹤琼㹤⼼摴㰾摴 - )\"
Просьба скопировать этот текст (взял из лога Терминала) в ME, переместить курсор в конце строки и попробовать удалять символы через BackSpace-клавишу. У меня воспроизводимый баг.
На анимации обратите внимание на положение курсора. Жму BackSpace, а удаляются символы, которые далеко от курсора находятся.
ЗЫ В Notepad все отлично, в ME - нет.Строка для поиска: Uluchshenie 012.
Просьба скопировать этот текст (взял из лога Терминала) в ME, переместить курсор в конце строки и попробовать удалять символы через BackSpace-клавишу. У меня воспроизводимый баг.
ЗЫ В Notepad все отлично, в ME - нет.
в МЕ Win10-64 без проблем удалилось
вроде все скопировал, последние символы у меня:
ЗЫ: там в МЕ есть какой то прикол, у меня файлы исходников .mql4/mql5 по 50 Кб, на форумах этот же код будет у юзеров занимать 5-6 кБ, кажется фокус в кодировке Юникод- "не Юникод" - не помню уже, где то обсуждали
UPD: меню МЕ : файл - сохранить как - внизу кодировка , у меня по умолчанию Юникод
UPD: меню МЕ : файл - сохранить как - внизу кодировка , у меня по умолчанию Юникод
Аналогично.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2020.03.01 16:10
На анимации обратите внимание на положение курсора. Жму BackSpace, а удаляются символы, которые далеко от курсора находятся.
Просьба скопировать этот текст (взял из лога Терминала) в ME, переместить курсор в конце строки и попробовать удалять символы через BackSpace-клавишу. У меня воспроизводимый баг.
На анимации обратите внимание на положение курсора. Жму BackSpace, а удаляются символы, которые далеко от курсора находятся.
ЗЫ В Notepad все отлично, в ME - нет.Строка для поиска: Uluchshenie 012.
Перезагрузка не помогает.