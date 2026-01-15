Ошибки, баги, вопросы - страница 2684
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не поняли. Ищется, действительно, на любом Терминале. Но зайти на счет могу только на родном. На другом - нет.
Скорее всего на том терминале, где не подключается, закешировались старые точки доступа и нет новых (брокеры меняют конфигурацию точек доступа).
1) На неподключающемся терминале раньше делали подключения(успешные или неуспешные) к серверу Swissquote-Server?
2) Зайдите в окно открыти счета, введите "Swissquote-Server", нажмите Enter, дождитесь успешной отработки и попробуйте снова подключиться
3) Это переинсталлированный/новый/неиспользованный компьютер? Какая операционка и стоят ли апдейты?
Скорее всего на том терминале, где не подключается, закешировались старые точки доступа и нет новых (брокеры меняют конфигурацию точек доступа).
1) На неподключающемся терминале раньше делали подключения(успешные или неуспешные) к серверу Swissquote-Server?
Не делал.
2) Зайдите в окно открыти счета, введите "Swissquote-Server", нажмите Enter, дождитесь успешной отработки и попробуйте снова подключиться
Именно так и делаю всегда, когда нужно подключиться в серверу, которого не было в списке. Сервер в списке, коннекта нет.
3) Это переинсталлированный/новый/неиспользованный компьютер? Какая операционка и стоят ли апдейты?
Родной Терминал.
Чужой Терминал.
Запускается на одной и той же машине. Если уничтожить config-папку, то коннект идет. Но тогда потеряю данные всех остальных счетов на исследовательском Терминале.
ЗЫ Можете мне в ЛС сообщить IP-адрес сервера, чтобы я попробовал напрямую?
Не делал.
Именно так и делаю всегда, когда нужно подключиться в серверу, которого не было в списке. Сервер в списке, коннекта нет.
Родной Терминал.
Чужой Терминал.
Запускается на одной и той же машине. Если уничтожить config-папку, то коннект идет. Но тогда потеряю данные всех остальных счетов на исследовательском Терминале.
ЗЫ Можете мне в ЛС сообщить IP-адрес сервера, чтобы я попробовал напрямую?
У меня всё подключилось без проблем:
У меня всё подключилось без проблем:
Да, на демо заходит без проблем.
На реал - нет.
Да, на демо заходит без проблем.
На реал - нет.
Там было два сервера:
Я демо создавал на первом.
Может реал на втором?
Там было два сервера:
Я демо создавал на первом.
Аналогично.
Может реал на втором?
На втором другой торговый сервер.
Ребята помогите пожалуйста!
Не давно начал программировать, у меня появилось такие ошибки, подскажите это из-за чего...
1. Я использовал MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE), для пары EURUSD в тестере даёт число 0,01 а в терминале 1, это почему?
2. iClose,iOpen,iHigh,iLow иногда выдаёт 0, при shift =1, как исправить?
Спасибо
По прежнему не дает покоя тема скорости работы ArrayResize()+reserve.
На этот раз вопрос касается массивов примитивных типов данных.
По сравнению с прошлой версией, код был немного улучшен:
- для обоих тестов ArrayResize гарантированно вызывается одинаковое число раз, ранее оптимизатор вносил свой вклад...
- из подсчета времени выполнения исключено время на освобождение массивов - ArrayFree;
Для примитивных типов данных ArrayResize()+reserve выполняется более чем 3 раз медленнее чем обычный ArrayResize() (205 ms vs 65 ms).
Это очень много, так для Generic\ArrayList.mqh на 20М вызовах CArrayList::Add скорость работы без резервирования памяти и с резервированием отличаются в 1.85 раза (170 ms vs 95 ms).
Что-то тут явно то.
Можно ли как-то улучшить скорость работы для примитивных типов функциональности ArrayResize()+reserve?
На чем там могут быть такие большие потери?
Понимаю, что реальность может быть намного сложнее, но видится всего пару проверок влияющих на результат выполнения:
Некоторые проверки даже можно совместить через битовую маску, что бы ускорить основное, более вероятное направление выполнения кода.
А в редких случаях, когда проверка по битовой маске не пройдет, дополнительно уточнять, какой из флагов повлиял на результат...
Да, на демо заходит без проблем.
На реал - нет.
Добрый день,
1. На терминале (исследовательском) где не проходит подключение к реальному аккаунту в списке счетов этот аккаунт присутствует?
То есть отображается ли этот xxxxxxx аккаунт в навигаторе:
2. Если аккаунт xxxxxxx есть, то отображается ли он с именем YYYYYY после двоеточия (а не только в виде числа)?
3. Если аккаунт xxxxxxx есть, то если его удалить (в навигаторе через команду меню Delete) и по новой подключиться, то подключение проходит?
Спасибо
1. На терминале (исследовательском) где не проходит подключение к реальному аккаунту в списке счетов этот аккаунт присутствует?
То есть отображается ли этот xxxxxxx аккаунт в навигаторе:
Отображается xxxx.
2. Если аккаунт xxxxxxx есть, то отображается ли он с именем YYYYYY после двоеточия (а не только в виде числа)?
Нет YYYY и нет двоеточия.
3. Если аккаунт xxxxxxx есть, то если его удалить (в навигаторе через команду меню Delete) и по новой подключиться, то подключение проходит?
Получилось!
Похоже, когда первый раз подключался, просто ввел название сервера. В навигаторе появилась эта запись, но данных торгового сервера не было и туда шла пустышка. И даже после принудительного получения данных через поиск для этого счета все равно подставлялась пустышка.
Спасибо!
ЗЫ В тему.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2280
fxsaber, 2020.02.19 11:32
Если при подключении к существующему торговому счету указать неправильное имя торгового сервера, то счет перемещается в Навигаторе так, что можно подумать, что он просто пропал.
При логине на MetaQuotes-Demo укажите адрес сервера MetaQuotes-Demo2. Увидите, что произойдет в Навигаторе. Просьба, к существующим счетам применять такое правило только после удачного соединения.Строка для поиска: Uluchshenie 005.