Ошибки, баги, вопросы - страница 2771

Новый комментарий
 
Alain Verleyen:
Это как-то воспроизводимо?

Продолжение тут:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5

Andrey Khatimlianskii, 2020.06.10 03:23

Вот этот баг только что повторился в 2485:

Сервер MQ-Demo.

Сохранил дамп процесса.

Это кому-нибудь нужно, или всех устраивает стохастик равный 579.21?

Советник видит такое же значение. Терминал работает чуть меньше 5 часов. Использовался тестер с визуализатором, дебаг и профайлинг.


 

в настройках "ОБО МНЕ "

пропало форматирование текста. 

нельзя поставить перевод строк


Весь текст теперь в куче 
 

Уважаемые разработчики!

Прокомментируйте пожалуйста. Что случилось со стандартным  Moving Average ?

Moving Average на M1

Это вот как?

 
Alexey Topounov:

Уважаемые разработчики!

Прокомментируйте пожалуйста. Что случилось со стандартным  Moving Average ?


Это вот как?

Нужен лог терминала.

 
Anton:

Нужен лог терминала.

Это всё из одной оперы (давней и затяжной):

 

При копировании тиков биржевых данных для Si-6.20 и других символов через:

copied = CopyTicksRange(LongSymbolName, ticks_Arr, COPY_TICKS_TRADE, curr_start_date_time * 1000, TimeCurrent() * 1000);

Периодически возникает ошибка преобразования времени тика 4010 (не верный формат даты/времени):

2020.06.10 16:04:50.553    PriceTicksSaver-Service    Ошибка преобразования данных - TimeToStruct : 4010

2020.06.10 16:04:50.574    PriceTicksSaver-Service    Ошибка преобразования данных - TimeToStruct : 4010

Причем, в разных местах массива данных от запуска к запуску сервиса. Иногда проходит без ошибок. Тоже самое для скрипта.

Версия 2485, Вин10

 
Artyom Trishkin:

Это всё из одной оперы (давней и затяжной):


заоптимизировали коды досмерти?

давно пишу, хватит оптимизацией болеть, ошибки дороже, тестеру нет веры совсем, вместо одного 100% надо еще делать с очистками и т.д., что в итоге дороже, сколько жалоб на не понятную работу оптимизации и одно прохода после нее (пусть не ухудшение работы, не доработка интерфейса как минимум)

диверсант не иначе в разработке

MQ молчаливые и любят удивлять новые функциями, что-то хорошее, другое нет

 
Dmitriy Skub:

При копировании тиков биржевых данных для Si-6.20 и других символов через:

Периодически возникает ошибка преобразования времени тика 4010 (не верный формат даты/времени):

2020.06.10 16:04:50.553    PriceTicksSaver-Service    Ошибка преобразования данных - TimeToStruct : 4010

2020.06.10 16:04:50.574    PriceTicksSaver-Service    Ошибка преобразования данных - TimeToStruct : 4010

Причем, в разных местах массива данных от запуска к запуску сервиса. Иногда проходит без ошибок. Тоже самое для скрипта.

Версия 2485, Вин10

Хорошо бы во время ошибки сделать FileSave этого массива и сюда выложить бинарник.

 
fxsaber:

Хорошо бы во время ошибки сделать FileSave этого массива и сюда выложить бинарник.

Ну, вот, например:

2020.05.19 14:56:27.356,72673,72676,72676,4,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72676,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72677,2,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72678,5,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72678,6,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,2,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,5,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,4,BUY
# 35949638555 .835,72674,72677,72674,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.114,72674,72677,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,5,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,3,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,2,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,2,BUY
2020.05.19 14:56:29.282,72674,72677,72674,1,SELL

Число, которое не является корректным временем. Это Si-6.20

 
Dmitriy Skub:

Число, которое не является корректным временем. Это Si-6.20

С бинарником не было бы вопросов. А так - остались.

1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3696
Новый комментарий