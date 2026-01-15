Ошибки, баги, вопросы - страница 2771
Это как-то воспроизводимо?
Продолжение тут:
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5
Andrey Khatimlianskii, 2020.06.10 03:23
Вот этот баг только что повторился в 2485:
Сервер MQ-Demo.
Сохранил дамп процесса.
Это кому-нибудь нужно, или всех устраивает стохастик равный 579.21?
Советник видит такое же значение. Терминал работает чуть меньше 5 часов. Использовался тестер с визуализатором, дебаг и профайлинг.
в настройках "ОБО МНЕ "
пропало форматирование текста.
нельзя поставить перевод строк
Уважаемые разработчики!
Прокомментируйте пожалуйста. Что случилось со стандартным Moving Average ?
Это вот как?
Нужен лог терминала.
Это всё из одной оперы (давней и затяжной):
Andrey Khatimlianskii, 2020.06.10 03:38
Продолжение тут:
При копировании тиков биржевых данных для Si-6.20 и других символов через:
Периодически возникает ошибка преобразования времени тика 4010 (не верный формат даты/времени):2020.06.10 16:04:50.553 PriceTicksSaver-Service Ошибка преобразования данных - TimeToStruct : 4010
2020.06.10 16:04:50.574 PriceTicksSaver-Service Ошибка преобразования данных - TimeToStruct : 4010
Причем, в разных местах массива данных от запуска к запуску сервиса. Иногда проходит без ошибок. Тоже самое для скрипта.
Версия 2485, Вин10
заоптимизировали коды досмерти?
давно пишу, хватит оптимизацией болеть, ошибки дороже, тестеру нет веры совсем, вместо одного 100% надо еще делать с очистками и т.д., что в итоге дороже, сколько жалоб на не понятную работу оптимизации и одно прохода после нее (пусть не ухудшение работы, не доработка интерфейса как минимум)
диверсант не иначе в разработке
MQ молчаливые и любят удивлять новые функциями, что-то хорошее, другое нет
Хорошо бы во время ошибки сделать FileSave этого массива и сюда выложить бинарник.
Ну, вот, например:
2020.05.19 14:56:27.356,72673,72676,72676,4,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72676,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72677,2,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72678,5,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72678,6,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,2,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,1,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,5,BUY
2020.05.19 14:56:27.440,72674,72676,72679,4,BUY
# 35949638555 .835,72674,72677,72674,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.114,72674,72677,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72677,1,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,5,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,3,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,2,BUY
2020.05.19 14:56:28.560,72674,72677,72678,2,BUY
2020.05.19 14:56:29.282,72674,72677,72674,1,SELL
Число, которое не является корректным временем. Это Si-6.20
С бинарником не было бы вопросов. А так - остались.