Ошибки, баги, вопросы - страница 2770
1. Есть возможность работать с базой SQLite так, чтобы разные программы в терминале писали данные в единую базу но в разные таблицы? Пока при попытки создать и записать данные в таблицу, которая открыта не первой, получаю 5605 - база заблокирована.
2. Как происходит работа с этой же базой в тестере ? При тесте вижу по логам что база открывается, данные пишутся, но физически на диск ничего не сбрасывается, то есть база даже не создается.
Вы эту статью читали?
Да, читал. И определенно был невнимателен. На счет тестера ответ нашелся. Остался только первый вопрос. В принципе из коментов понял что доступ к базе есть только у одной программы, а значит из этого по идее следует что доступ даже к разным таблицам в рамках одной базы одновременно невозможен. Отсюда еще один вопрос - как можно понять что база не заблокирована и свободна для доступа? Или по ошибке 5605 и понимать? ))
Если читали, то перейдите пожалуйста в тему обсуждения статьи и там пытайтесь выяснить свои вопросы.
Напомните, плиз, есть ли возможность в MQL из индикатора узнать, какой тип цены был выбран в его диалоге на закладке Parameters, список Apply to?
??
спросите у индикатора, ему это всё прилетает в параметрах.
или задайте вопрос конкретнее - в чём проблема
Нет, напрямую нельзя, только косвенно, сравнивая содержимое price[] с ценами баров.
А у всех в новом МЕ перестали скобки области подсвечиваться?
а то без этого даже NotePad++ выигрывает)
з.ы. уф, в настройках просто отключили.
Другой вопрос - зачем зачастую при обновлении затирается metaeditor.ini так, что список открытых файлов становится пустым? Ну и остальные настройки почему нельзя сохранять как вот эту с подсветкой скобок.
з.ы.ы Нее, раньше было более удобно, этот бледно красный не видно нифига
Коллеги, добрый день.
Периодически отлавливаю глюк со стандартным Moving Average:
По размеру периода четко видно,что индикатор глючит.
Терминал AlfaForex build 2485.
В чем причина?