Dmitri Custurov:

1. Есть возможность работать с базой SQLite так, чтобы разные программы в терминале писали данные в единую базу но в разные таблицы? Пока при попытки создать и записать данные в таблицу, которая открыта не первой, получаю 5605 - база заблокирована.


2. Как происходит работа с этой же базой в тестере ? При тесте вижу по логам что база открывается, данные пишутся, но физически на диск ничего не сбрасывается, то есть база даже не создается.

Вы эту статью читали?

Alexey Viktorov:

Вы эту статью читали?

Да, читал. И определенно был невнимателен. На счет тестера ответ нашелся. Остался только первый вопрос. В принципе из коментов понял что доступ к базе есть только у одной программы, а значит из этого по идее следует что доступ даже к разным таблицам в рамках одной базы одновременно невозможен. Отсюда еще один вопрос - как можно понять что база не заблокирована и свободна для доступа? Или по ошибке 5605 и понимать? ))

 
Dmitri Custurov:

Да, читал. И определенно был невнимателен. На счет тестера ответ нашелся. Остался только первый вопрос. В принципе из коментов понял что доступ к базе есть только у одной программы, а значит из этого по идее следует что доступ даже к разным таблицам в рамках одной базы одновременно невозможен. Отсюда еще один вопрос - как можно понять что база не заблокирована и свободна для доступа? Или по ошибке 5605 и понимать? ))

Если читали, то перейдите пожалуйста в тему обсуждения статьи и там пытайтесь выяснить свои вопросы.

 
Поиск кириллических слов в эдиторе 2485 происходит, как будто стоит галочка Match case.
 
Привет. В roboforex для RAMM-счёта запущен скрипт. Как он функционирует? Система будет продолжать работать после выключению терминала/пк. Сделки совершённые с телефона синхронизируются?  
 
Напомните, плиз, есть ли возможность в MQL из индикатора узнать, какой тип цены был выбран в его диалоге на закладке Parameters, список Apply to?
 
Stanislav Korotky:
Напомните, плиз, есть ли возможность в MQL из индикатора узнать, какой тип цены был выбран в его диалоге на закладке Parameters, список Apply to?

??

спросите у индикатора, ему это всё прилетает в параметрах.

или задайте вопрос конкретнее - в чём проблема 

 
Stanislav Korotky:
Напомните, плиз, есть ли возможность в MQL из индикатора узнать, какой тип цены был выбран в его диалоге на закладке Parameters, список Apply to?

Нет, напрямую нельзя, только косвенно, сравнивая содержимое price[] с ценами баров.

 

А у всех в новом МЕ перестали скобки области подсвечиваться?


а то без этого даже NotePad++ выигрывает)


з.ы. уф, в настройках просто отключили.

Другой вопрос - зачем зачастую при обновлении затирается metaeditor.ini так,  что список открытых файлов становится пустым? Ну и остальные настройки почему нельзя сохранять как вот эту с подсветкой скобок.

з.ы.ы Нее, раньше было более удобно, этот бледно красный не видно нифига


 

Коллеги, добрый день.

Периодически отлавливаю глюк со стандартным Moving Average:

Moving Average Exp M1

По размеру периода четко видно,что индикатор глючит. 

Терминал  AlfaForex  build 2485.

В чем причина?

